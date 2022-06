Comunicado de prensa de Business Wire: PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

MMK informa sobre la iniciación del proceso de solicitud de consentimiento de los tenedores de bonos 6 DE JUNIO DE 2022 Magnitogorsk, Rusia PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works (MOEX: MAGN; LSE: MMK) informa sobre la iniciación del proceso de solicitud de consentimiento de los tenedores de bonos ("Solicitud de Consentimiento").

SOCIEDAD PÚBLICA COMANDITARIA POR ACCIONES MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (el "Garante")

con respecto al 4,375 % de 500 000 000 USD. Pagarés avalados que vencen en 2024 emitidos por MMK INTERNATIONAL CAPITAL DAC (el "Emisor")

(los "Pagarés")

(ISIN: XS1843434959 (Regulación S) / US553142AA88 (Regla 144A); Código común: 111730628 (Regulación S) / 111730628 (Regla 144A del código común))

emitidos por el Emisor y avalados irrevocablemente y sin condiciones por la sociedad pública comanditaria por acciones Magnitogorsk Iron & Steel Works

Debido a las restricciones de bloqueo introducidas por los Estados Unidos y el Reino Unido, el desglose de la funcionalidad de las transacciones entre los sistemas de compensación de la UE y Rusia y los controles de divisas introducidos por las autoridades rusas, los pagos de intereses que realizó el Garante para el beneficio de los Tenedores pueden bloquearse, congelarse o retrasarse durante un período indeterminado por los sistemas de compensación u otras entidades que procesen esos pagos.

El Garante asegura que:

-- tiene los recursos financieros suficientes y hace todo lo posible para efectuar el pago de intereses que corresponde a los Tenedores tan pronto como se pueda asegurar el procesamiento de los pagos;

-- con el propósito de recibir las licencias de las autoridades pertinentes de los Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda que son necesarias para asegurar el debido ejercicio de derechos y obligaciones en relación con los Pagarés que cumplen con todas las sanciones aplicables, ahora prepara documentos para presentar a las autoridades pertinentes.

Considerando lo anterior, el Emisor y el Garante iniciarán una Solicitud de Consentimiento e invitan a los Tenedores a aceptar ciertas enmiendas o exenciones de las condiciones de los Pagarés con el propósito de asegurar la ejecución debida y puntual en relación con los Pagarés y de proteger los derechos e intereses de los Tenedores.

El Garante anima a los Tenedores a colaborar con su Departamento de Relaciones con Inversores o directamente con Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin and Partners Advocates Bureau ("RGD") para obtener una copia del memorándum de Solicitud de Consentimiento y para tratar otros asuntos relacionados.

Toda la documentación relacionada con la Solicitud de Consentimiento, junto con cualquier actualización, estará disponible previa solicitud a RGD en MMKconsentsolicitation2022@rgd.legal. En su comunicado, confirme también el monto hipotético total de los Pagarés que tiene y la ubicación del depositario.

Los Tenedores pueden comunicarse con RGD por correo electrónico a MMKconsentsolicitation2022@rgd.legal si necesitan ayuda. En caso de que los Tenedores tengan preguntas adicionales, comuníquese con el Departamento de Relaciones con Inversores del Garante por correo electrónico a ir@mmk.ru.

-0- *T ISIN:US5591892048Código de categoría:MSCMTIDM:MMKCódigo LEI:253400XSJ4C01YMCXG44N.º de secuencia: 166355 *T

Contacto

Departamento de Relaciones con Inversores Veronika Kryachko +7 (3519) 25-75-01 kryachko.vs@mmk.ru

Departamento de Comunicaciones Dmitriy Kuchumov +7 (499) 238-26-13 kuchumov.do@mmk.ru

