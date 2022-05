Comunicado de prensa de Business Wire: Pixelle Specialty Solutions Holding LLC

H.I.G. Capital ("H.I.G."), empresa líder en inversiones alternativas a nivel mundial con más de 49.000 millones de dólares de capital gestionado, ha anunciado que una de sus filiales acaba de concretar la compra de Pixelle Specialty Solutions Holding LLC ("Pixelle" o la "Compañía").

Timothy Hess, gerente general de Pixelle, señaló: "Pixelle ha desarrollado una cartera de marcas amplia e innovadora, líderes en la industria, en los mercados de papelería especialidad y envases sostenibles. En los casi cuatro años bajo la propiedad de Lindsay Goldberg, hemos transformado Pixelle en el principal productor de papel especializado de Norteamérica, gracias a tres adquisiciones estratégicas y la exitosa implementación de un programa de mejora continua. Estamos orgullosos de nuestros logros y esperamos acelerar nuestro crecimiento y desarrollo con H.I.G. Capital. Esperamos que la transición sea perfecta, ya que seguimos concentrados en ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros clientes".

"Estamos encantados de asociarnos con Tim y el equipo directivo, que tienen una amplia y reconocida trayectoria de construcción de un negocio de primera clase y saben garantizar los más altos niveles de calidad y atención a sus clientes", señaló Tenno Tsai, Jefe de Industriales de América del Norte en H.I.G. "Estamos entusiasmados con la combinación de esta asociación con H.I.G., que agrega valor gracias a las capacidades diferenciadas de Pixelle en papeles especiales técnicamente exigentes, que nos permitirá embarcarnos en la siguiente fase de crecimiento".

Pixelle Specialty Solutions LLC es un productor líder de sustratos especiales para productos de etiquetado, envasado de alimentos, aplicaciones industriales, impresión comercial y digital, además de otras aplicaciones especiales, entre ellas, el envasado sostenible. Con un legado de fabricación de papel que se remonta a 1864, Pixelle tiene su sede en Spring Grove, Pensilvania, y plantas productoras de papeles especiales en Chillicothe, Ohio, Jay, Maine, Spring Grove, Pensilvania, Stevens Point, Wisconsin y Fremont, Ohio. La página web de Pixelle es www.pixelle.com.

Credit Suisse actuó como asesor financiero principal de Pixelle en la transacción. Asimismo, Houlihan Lokey actuó como asesor financiero de Pixelle. Cravath, Swaine & Moore LLP actuó como asesor jurídico de Pixelle. Credit Suisse y Macquarie Capital suministrarán financiación comprometida para sustentar la transacción. Macquarie Capital y Jefferies actuaron como asesores financieros y Ropes & Gray LLP prestó asesoramiento jurídico a H.I.G.

