Comunicado de prensa de Business Wire: Phibro Animal Health Corporation

Esta primavera, Phibro Animal Health presentó el aditivo para piensos RelyOn?, una nueva solución que contribuye a mejorar la salud del rumen, la eficiencia y el rendimiento de los animales. Ahora, este producto natural alternativo ha recibido el aval de Carbon Trust, una consultoría climática mundial, por su capacidad para reducir las emisiones de metano.

Esta homologación se extiende luego de constatar los resultados de los análisis realizados en laboratorio y en las explotaciones con respecto a un parámetro válido. Luego de estudiar los resultados de estas pruebas, Carbon Trust avaló este pienso y concluyó que, cuando se suministra según las indicaciones, RelyOn puede reducir las emisiones de metano del ganado rumiante.

"Para nosotros es un verdadero orgullo haber logrado esta homologación, que es el último testimonio de nuestro compromiso corporativo de ofrecer soluciones seguras, eficaces y sostenibles", manifestó Héctor Badillo, vicepresidente ejecutivo de Marketing Global. "Con esta prestigiosa validación, los productores pueden estar seguros de que van a cuidar el medio ambiente, además de contribuir a garantizar la salud de sus rebaños, un logro doble que se convertirá en un legado para las generaciones venideras".

RelyOn es una formula natural e innovadora, con la cual los productores pueden mantener el rendimiento de sus animales de alta producción y reducir, al mismo tiempo, las emisiones de metano. Phibro, en colaboración con Vetos Europe, introdujo el producto para satisfacer la demanda de los productores de un compuesto natural que les ayudara a conseguir la trifecta del rendimiento: mantener la ingesta de alimento, aumentar la absorción de los nutrientes y mejorar la producción. La propia investigación preliminar de Phibro demostró la eficacia de RelyOn en cuanto a reducir las emisiones de metano, un hecho que llevó a la empresa a solicitar esta validación estricta por parte de terceros.

"Los productores de leche y de carne vacuna de todo el mundo son fieles guardianes de la cría de animales y del medio ambiente", aseguró Badillo. "Siendo su socio en salud animal y en el espíritu de colaboración, Phibro continuará ampliando nuestra cartera de productos naturales y de origen sostenible, y seguiremos probando y certificando nuestras afirmaciones a través de la ciencia".

La validación de Carbon Trust es la última prueba del compromiso de Phibro, que se ha propuesto ayudar a los productores a satisfacer la creciente demanda de proteínas seguras y económicas, de forma más sostenible. La empresa publicó su primer informe sobre los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo a principios de este año, con el fin de esbozar y establecer parámetros de referencia para medir sus esfuerzos globales en estos tres aspectos.

Socios mundiales en la reducción del metano

Más de 120 países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, asumieron el Compromiso Mundial sobre el Metano durante la cumbre mundial sobre el clima de las Naciones Unidas (COP26). Los países participantes se han comprometido a reducir conjuntamente las emisiones de metano por lo menos un 30% por debajo de los niveles de 2020 para 2030, en un esfuerzo por reducir 0,2 grados Celsius el calentamiento global para 2050.

The Carbon Trust es una consultora climática mundial que trabaja para concretar la misión de acelerar el paso a un futuro descarbonizado. Ha sido pionera en descarbonización durante más de 20 años, dirigida a empresas, gobiernos y organizaciones de todo el mundo.

Phibro Animal Health Corporation es una empresa diversificada, líder mundial en salud animal y nutrición mineral. Nos esforzamos por ser un socio de confianza para los ganaderos, agricultores, veterinarios y consumidores que crían o cuidan animales de granja y de compañía, ofreciéndoles soluciones para que puedan mantener y mejorar la salud de sus animales. Para más información, visite www.pahc.com.

