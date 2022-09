Comunicado de prensa de Business Wire: Petra

Petra, la primera empresa capaz de enterrar infraestructuras de servicios públicos críticas en todo tipo de suelos, desde rocas de alta dureza hasta geologías de suelos blandos, anunció la adquisición de Zilper Trenchless, pionera en el espacio de tecnologías sin zanjas. Las máquinas Zilper Trenchless poseen tecnología única para instalar infraestructura de servicios públicos a través de geologías de pesadilla, como lo son las arenas fluidizas, bolos y terrenos inestables con nivel freático alto.

Alrededor del mundo, la gran mayoría de los servicios públicos de electricidad, agua y alcantarillado del mundo no fueron diseñados para manejar las tormentas, el calor extremo y la sequía provocados por el cambio climático y tan acelerado crecimiento de la población. Las líneas eléctricas sobre el suelo han causado miles de incendios forestales en áreas propensas a la sequía y apagones durante los huracanes. En las áreas costeras, el aumento de las inundaciones y el aumento del nivel del mar provocan que las aguas residuales se filtren en las vías de alcantarillado. Justo por eso, existe una demanda creciente por parte de los municipios para expandir los servicios públicos subterráneos. Sin embargo, en muchas áreas pobladas con geologías complicadas como suelos arenosos, bolos y terrenos inestables con nivel freático alto, la tecnología convencional tiene dificultades para perforar. Según el Informe sobre el agua en 2022 de Black & Veatch, Estados Unidos necesitaría aumentar su inversión en infraestructura hídrica en 2,2 billones de dólares durante los próximos 20 años para cerrar la brecha que tiene en su infraestructura de agua. Esto promedia aproximadamente 109 000 millones de dólares al año.

"Las condiciones cambiantes del suelo son el mayor riesgo en el soterramiento", dijo Kim Abrams, Presidenta de Petra. "El mundo necesita herramientas más versátiles que puedan eliminar el riesgo de proyectos subterráneos al perforar geologías heterogéneas, especialmente en geologías complicadas. Zilper ha construido productos sin zanja que pueden perforar de manera única algunas de las condiciones de suelo blando más riesgosas del mundo, como arenas movedizas, arcilla densa, matrices de bolos y suelos con alta presencia de aguas. La máquina desarrollada por Zilper es innovadora porque reduce drásticamente el riesgo de excavar estas geologías de pesadilla. Las tecnologías y soluciones propias de Zilper han completado con éxito numerosos túneles sin zanjas donde las tecnologías competencia no han podido cumplir. Juntos, estamos construyendo el futuro de la construcción de túneles sin zanjas".

La compañía combinada, por primera vez en la industria, entregará una solución que elimina los riesgos sociales, ambientales y económicos de los costos de servicios públicos subterráneos en suelos duros y blandos. Las tecnologías sin zanja de Zilper se han utilizado para proyectos de alcantarillado, transmisión eléctrica y agua potable con gran éxito. Sobre todo porque la versatilidad del método desarrollado por Zilper le permite trabajar en condiciones extremadamente complicadas. Por ejemplo, en un trabajo recientemente completado para descontaminar aguas fluviales, Zilper instaló una camisa metalica de 16 pulgadas debajo de un río mientras se encontraba con arenas fluidas y con menos de 5 pies de cobertura, una hazaña exclusiva de las capacidades de Petra.

"La combinación de Petra y Zilper reúne equipos y tecnologías complementarios", dijo el ex director ejecutivo de Zilper y nuevo director de operaciones de Petra Daniel Zillante. "Ambos hemos estado construyendo métodos para excavar geologías problemáticas en la industria subterránea. Combinados, Zilper y Petra brindan una solución de soterramiento completa para las empresas de servicios públicos y de construcción que necesitan eliminar el riesgo de los proyectos de soterramiento y perforar todas las geologías".

Petra comenzará a fabricar las tecnologías de Zilper en los Estados Unidos en septiembre de 2022 para su introducción en los mercados de EE. UU, Latinoamérica y Europa a principios de 2023.

Los cofundadores de Zilper, Daniel Zillante y Robeto Zillante, se unirán al equipo de liderazgo de Petra como Directores. Roberto se convertirá en el nuevo Director de Tecnología de Petra y aportará a la empresa más de una década experiencia en diseño, operación y manufactura de máquinas de tecnologías sin zanja. Daniel se unirá como Director de Operaciones de Petra, aportando a Petra años de experiencia operativa y estratégica en la industria sin zanjas. Zilper y sus fundadores han ganado más de 15 premios y reconocimientos por su trabajo, incluido un premio como Mejor Nuevo Equipo Sin Zanja en la Conferencia Latinoamericana de Tecnología sin Zanja del 2019.

Petra busca proteger a las comunidades con tecnología de punta que perfora geologías antes impenetrables. La plataforma Zilper de Petra es la primera tecnología de excavación de túneles sin zanjas que elimina los riesgos de los proyectos subterráneos. Las empresas de construcción, los municipios y los servicios públicos ahora pueden enterrar infraestructura crítica a gran escala. Conozca cómo Petra puede ayudarlo con los servicios públicos subterráneos en www.petra.cc.

Creado en el MIT, Zilper creció de 2 fundadores a 31 personas en solo tres años. Con más de 3000 pies de tubería instalada, la tecnología patentada de Zilper logró ser recibido por el mercado en un tiempo récord. Más recientemente, la Sociedad Internaciónal de Tecnologías sin Zanja (ISTT por sus siglas en inglés), incluiyó la metodología de Perforación Dinámica Asistida de Zilper entre sus guías oficiales, lo que ha dado lugar a una tracción comercial importante en los mercados internacionales.

