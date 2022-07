Comunicado de prensa de Business Wire: Perficient, Inc.

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), la consultoría digital global líder que transforma las empresas y las marcas más grandes del mundo, anunció hoy que Forrester Research la nombró Strong Performer (Compañía de Alto Rendimiento) en The Forrester Wave?: Servicios de desarrollo de aplicaciones modernas, tercer trimestre de 2022.

El desarrollo exitoso de aplicaciones modernas requiere una asociación estratégica con un proveedor de Servicios de desarrollo de aplicaciones modernas (Modern Application Development Services, MADS) de confianza que pueda combinar las asociaciones tecnológicas adecuadas con una estrategia de entrega escalable. El informe Forrester Wave evalúa a 14 proveedores en función de 28 criterios agrupados en tres categorías: oferta actual, estrategia y presencia en el mercado.

Según la evaluación de Forrester, "Perficient impulsa el crecimiento con socios administrados... Aprovecha su programa de socios, diferenciado y bien estructurado, para generar oportunidades en sus servicios MAD basados en Inteligencia artificial/Aprendizaje automático (IA/ML), datos, DevOps, nube y desarrollo de productos, y el programa es clave a su crecimiento". El informe también cita que, "Perficient es una buena opción para aquellos que buscan un proveedor con socios fuertes y habilidades de ingeniería, inteligencia artificial y datos".

"Es un honor ser reconocido como Strong Performer en este informe de Forrester Wave, ya que creemos que es un testimonio del enfoque integral de Perficient para crear soluciones digitales personalizadas que brinden valor", dijo Glenn Kline, vicepresidente de área de Desarrollo personalizado y Soluciones móviles de Perficient. "Las empresas necesitan un socio de confianza que pueda crear productos y aplicaciones modernos mientras trabaja en colaboración para integrar esos sistemas. Perficient se compromete a satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la expansión de nuestras iniciativas de innovación y el crecimiento de nuestro increíble talento en los próximos años".

Perficient aprovecha las asociaciones estratégicas con proveedores de tecnología MADS líderes en la industria para ofrecer soluciones que innovan, evolucionan, aceleran y modernizan las empresas líderes del mundo. Para obtener más información sobre la experiencia en innovación y desarrollo de productos de Perficient, suscríbase a nuestro blog y síganos en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Perficient

Perficient es la consultora líder mundial de servicios digitales. Imaginamos, creamos, diseñamos y ejecutamos soluciones de transformación digital que ayudan a nuestros clientes a superar las expectativas de sus clientes, dejar atrás a la competencia y hacer crecer sus negocios. Gracias a nuestras inigualables capacidades tácticas, creativas y tecnológicas, ofrecemos grandes ideas y propuestas innovadoras, junto con un enfoque práctico, con el objetivo de ayudar a las empresas y marcas más importantes del mundo a lograr el éxito. Perficient cotiza en el NASDAQ Global Select Market y es miembro del índice Russell 2000 y el índice S&P SmallCap 600. Para obtener más información, visite www.perficient.com.

Declaración de Puerto Seguro

Algunas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean exclusivamente declaraciones históricas analizan las expectativas futuras o manifiestan otro tipo de información a futuro en relación con los resultados financieros y las perspectivas de negocios de 2022. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran considerablemente de aquellos contemplados en estas declaraciones. La información a futuro se basa en las intenciones, creencias, expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la gerencia en relación con nuestra compañía y nuestra industria. Tenga en cuenta que dichas declaraciones solo reflejan nuestras predicciones. Los hechos o resultados reales pueden diferir sustancialmente. Entre los factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales difieran considerablemente de las declaraciones a futuro se incluyen (pero no se limitan a), por ejemplo, aquellos estipulados bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro informe anual contenido en el Formulario 10-K del año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220722005481/es/

Contacto

Connor Stieferman, Gerente de Comunicaciones 314-529-3595 Connor.Stieferman@perficient.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.