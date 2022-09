Comunicado de prensa de Business Wire: Perficient, Inc.

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), la consultoría líder global que está transformando a las empresas y marcas más importantes del mundo, anunció hoy la adquisición de Inflection Point Systems, Inc. ("Inflection Point"), una firma de consultoría de software y desarrollo de producto con ingresos anuales de aproximadamente $15 millones y que cuenta con operaciones nearshore con sede en Monterrey, México, y casa matriz en Columbia, Maryland.

La adquisición no se refleja en la guía de ingresos o ganancias existentes para 2022 y se espera que aumente las ganancias ajustadas por acción de inmediato.

"Estamos muy entusiasmados de continuar fortaleciendo nuestros de servicios nearshore, mejorar nuestras capacidades digitales y expandirnos aún más en América Latina con la adquisición estratégica de Inflection Point", dijo Jeffrey Davis, presidente y director ejecutivo de Perficient. "Nuestro enfoque en el modelo de desarrollo global, totalmente integrado y en múltiples países sigue siendo un impulsor clave del crecimiento y un contundente diferenciador en el mercado. Con la adición de la experiencia de desarrollo de software ágil y galardonado de Inflection Point, hemos reforzado nuestra capacidad para ayudar a las marcas más grandes del mundo a ofrecer experiencias al cliente en todos los puntos de contacto".

La adquisición de Inflection Point:

-- fortalece las capacidades de entrega nearshore de Perficient con un diseño mejorado de software ágil, desarrollo, pruebas y servicio al cliente acelerando la innovación y el tiempo de comercialización;

-- amplía las ofertas y experiencia de soluciones de Perficient en las áreas móviles, desarrollo de producto, gestión de contenido de web, comercio electrónico, seguridad, búsqueda empresarial, y servicios de mercadeo digital;

-- amplia la presencia de Perficient en América Latina, y agrega un sitio de desarrollo de software nearshore en México;

-- agrega más de 200 profesionales capacitados; y

-- posibilita vínculos estratégicos con clientes de la lista Fortune 1000 de diversas industrias, lo que incluye servicios financieros, atención médica, educación, seguridad, alta tecnología y los sectores de servicios de hospitalidad.

Carlos Montemayor, director general y presidente ejecutivo de Inflection Point, se incorpora a Perficient en una función de liderazgo clave.

"Perficient es bien conocida por su impresionante crecimiento global y su experiencia estratégica en la entrega nearshore en una amplia gama de plataformas tecnológicas", expresó Montemayor. "Durante casi 20 años, los equipos de proyectos experimentados de Inflection Point se han dedicado a brindar excelencia a nuestros clientes, y estamos entusiasmados de unir fuerzas con Perficient, un líder de confianza en el desarrollo y entrega de soluciones digitales integrales a las empresas líderes del mundo.

Acerca de Perficient

Perficient es la consultoría líder global. Imaginamos, creamos, diseñamos y ejecutamos soluciones de transformación digital que ayudan a nuestros clientes a superar las expectativas de su clientela, dejar atrás a la competencia y hacer crecer sus negocios. Gracias a nuestras inigualables capacidades tácticas, creativas y tecnológicas, ofrecemos grandes ideas y propuestas innovadoras, junto con un enfoque práctico, con el objetivo de ayudar a las empresas y marcas más importantes del mundo a lograr el éxito. Perficient cotiza en el NASDAQ Global Select Market y es miembro del índice Russell 2000 y el índice S&P SmallCap 600. Para obtener más información, visite www.perficient.com.

Declaración de Puerto Seguro

Algunas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean exclusivamente declaraciones históricas analizan las expectativas futuras o manifiestan otro tipo de información a futuro en relación con los resultados financieros y las perspectivas de negocios de 2022. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los resultados reales difieran considerablemente de aquellos contemplados en estas declaraciones. La información a futuro se basa en las intenciones, creencias, expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la gerencia en relación con nuestra compañía y nuestra industria. Tenga en cuenta que dichas declaraciones solo reflejan nuestras predicciones. Los hechos o resultados reales pueden diferir sustancialmente. Entre los factores importantes que podrían provocar que nuestros resultados reales difieran considerablemente de las declaraciones a futuro se incluyen, por ejemplo, aquellos estipulados bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro informe anual contenido en el Formulario 10-K del año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

