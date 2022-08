Comunicado de prensa de Business Wire: People2.0

People2.0, la plataforma de servicios de empleador de registro (employer of record, EOR) y agente de registro (agent of record, AOR) más grande del mundo, anunció hoy que ha adquirido Husys, un proveedor de servicios EOR y consultoría de RR. HH. de extremo a extremo con sede en India. La transacción marca la quinta adquisición de People2.0 en el último año a medida que continúa expandiendo su presencia global y su conjunto de servicios EOR y AOR. Esta última adquisición amplía aún más las capacidades de People2.0 para dar servicio a los conglomerados globales en el mercado de la India, de rápido crecimiento, al tiempo que proporciona a Husys capacidades adicionales en todo el mundo.

"No solo es un honor asociarse con un proveedor de servicios EOR experimentado y probado como Husys, sino que significa otro paso importante en nuestra misión de ser reconocidos en todo el mundo como el principal facilitador de acuerdos de trabajo flexibles y móviles", afirmó Erik Vonk, presidente y director ejecutivo.

"Tras celebrar nuestro 20º aniversario, hemos reflexionado sobre lo lejos que ha llegado Husys y las oportunidades que tenemos por delante en el siempre cambiante mundo del trabajo", señaló GR Reddy, director ejecutivo y fundador. "Estamos agradecidos a nuestros clientes, empleados y socios que nos han permitido llegar hasta aquí. Estamos entusiasmados con el futuro y con las ventajas que obtendrán nuestros equipos y clientes al unirnos a la familia People2.0".

En marzo, People2.0 anunció la adquisición del proveedor de servicios EOR/AOR BOTH, con sede en Abu Dabi, ampliando su presencia para incluir el mercado de Medio Oriente y Norte de África, que está creciendo rápidamente. En abril, la adquisición del Grupo Ayers en Sidney consolidó la posición de liderazgo de People2.0 en el mercado australiano. El mes pasado, People2.0 amplió su oferta de servicios mediante la adquisición del Brookson Group, un proveedor líder en el Reino Unido de servicios de apoyo a los contratistas independientes.

El equipo de Husys se unirá a las operaciones regionales de People2.0 en APAC para asegurar la continuidad relacional y permitirles guiar a los clientes para que hagan el mejor uso de los recursos globales de People2.0. En los próximos meses, Husys iniciará su transición al nombre y la marca People2.0. No se han divulgado mayores detalles del acuerdo.

Acerca de People2.0

People2.0 es el principal facilitador mundial de acuerdos de trabajo globales, móviles, flexibles y remotos. Los establecimientos del empleador de registro (EOR) y del agente de registro (AOR) de la empresa en todo el mundo, conectados por su plataforma tecnológica patentada FlexLife?, crean un ecosistema global único dentro del cual los proveedores de talento pueden contratar a cualquier categoría de trabajadores en cualquier acuerdo de trabajo, en cualquier lugar, mientras que los profesionales que trabajan de forma independiente tienen acceso a servicios de apoyo empresarial y beneficios portátiles. El despliegue global de personal se facilita a través de un único contrato marco de servicios y un único punto de contacto. Visite People20.com.

Acerca de Husys

Husys, fundada en 2002 en Hyderabad (India), fue pionera en la introducción de una innovadora externalización integral del departamento de RR. HH. para pequeñas y medianas empresas. A través de los años, la empresa ha crecido hasta convertirse en el socio de confianza de las empresas de servicios de RR. HH. Con la introducción de la línea de servicios PEO/EOR en 2007, Husys ayudó a más de 500 empresas mundiales a expandirse en la India.

Durante los últimos 20 años, Husys ha prestado servicio con éxito a más de 3000 empresas nacionales e internacionales con su software patentado HRIS. ApHusys (aplicación HRIS) es una solución innovadora y única para soluciones completas de RR. HH. que permite a Husys dar servicio a sus clientes con rapidez y eficacia. Visite Husys.com.

