Comunicado de prensa de Business Wire: PCI Pharma Services

PCI Pharma Services (PCI), una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés) líder mundial, acaba de anunciar una importante ampliación de susinstalaciones de primera categoríaen la ciudad de Tredegar (Gales), Reino Unido, diseñada para ayudar a mantener el ritmo de crecimiento del mercado de terapias oncológicas potentes y dirigidas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220727005018/es/

(Photo: Business Wire)

"Nos complace anunciar esta nueva ampliación en Tredegar, que responderá a la creciente y urgente necesidad de servicios de fabricación global de especialidades en el ámbito de la oncología", comentó Salim Haffar, director ejecutivo de PCI Pharma Services. "A medida que el mercado se expande hacia terapias potentes y formulaciones altamente complejas y concentradas que pueden presentar desafíos especiales para la fabricación y el envasado, estamos orgullosos de ser uno de los pocos proveedores con las capacidades integrales para gestionar esta especialidad a escala clínica y, lo que es más importante, desde el punto de vista comercial".

El proyecto de crecimiento incluye dos nuevas instalaciones dedicadas a la fabricación y el envasado de comprimidos y cápsulas sólidas para uso oral. Un segundo edificio de fabricación contenida (CMF2), que aprovecha el éxito del CMF1 original, inaugurado en 2013, duplicará la capacidad de procesamiento a gran escala, lo que incluye la dispensación y la granulación en lecho fluido de productos sólidos de alta potencia a escala comercial. Además, cuenta con una nueva instalación de envasado multiproducto de alta potencia con salas de envasado primario y secundario. Las líneas de envasado primario y secundario permiten un proceso totalmente integrado, con servicios integrales para una base de clientes global.

En 2021, más de 1300 medicamentos y vacunas en fase de ensayo clínico estaban indicados para el tratamiento del cáncer, frente a los 1100 de dos años antes. Los tratamientos oncológicos también representaron el 25 % de todos los medicamentos aprobados por la FDA entre 2010 y 2019, lo que indica que la oncología seguirá siendo una prioridad para el sector en los próximos años.

"La rápida evolución de las líneas de producción del sector de la oncología ha coincidido con la continua globalización del desarrollo clínico", explicó la Dra. Rebecca Coutts, directora general de Tredegar, PCI Pharma Services."Esta última inversión, junto con las capacidades analíticas y de formulación existentes, permite combinar una planta de envasado a escala clínica y comercial que complementa las mayores capacidades de fabricación ya existentes a escala clínica y comercial. Esto sitúa a todos los servicios relacionados con estas moléculas de alta potencia bajo un mismo techo para atender mejor las necesidades cambiantes de nuestros clientes".

Ambas instalaciones contarán con equipos de última generación, entre ellos una réplica de la sala de granulación a gran escala del CMF1 y una cabina de flujo descendente con tamiz de contención. La duplicación de la instalación original del CMF1, de última generación, supondrá una mayor capacidad y la continuidad del negocio para los clientes.

Además, se espera que la ampliación de Tredegar cree hasta 40 nuevos puestos de trabajo durante el primer año e incorpore más a medida que se vayan ampliando las instalaciones. PCI Tredegar emplea actualmente a unas 500 personas, lo que prácticamente duplica el número de empleados desde la apertura del CMF1 en 2013. PCI lleva casi 40 años operando en Tredegar (Reino Unido) y es uno de los empleadores más importantes de la zona local. Para obtener más información sobre las capacidades de desarrollo y fabricación de productos de alta potencia de PCI, haga clic aquí.

Acerca de PCI Pharma Services

PCI es una CDMO líder a nivel mundial que ofrece a sus clientes capacidades de desarrollo, fabricación y envasado de fármacos integrado de extremo a extremo que mejoran la velocidad de lanzamiento al mercado de sus productos y las oportunidades de éxito comercial. PCI aporta su probada experiencia, con más de 50 lanzamientos de productos exitosos por año durante cinco décadas en el negocio de servicios de salud. En la actualidad, contamos con 30 centros en siete países (Australia, Canadá, EE. UU., Irlanda, Gales, Alemania y España) y más de 4300 empleados que trabajan para facilitar terapias con potencial con el fin de cambiar las vidas de los pacientes. La tecnología líder y una inversión continua nos permiten satisfacer las necesidades globales de desarrollo de fármacos en todo el ciclo de vida útil del producto, desde capacidades de fabricación hasta la cadena de suministro de ensayos clínicos y la comercialización. Nuestros clientes nos consideran una extensión de su negocio y un socio colaborativo con el objetivo común de mejorar las vidas de los pacientes.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220727005018/es/

Contacto

Ty Guzman-Touchberry, WE Communications tgtouchberry@we-worldwide.com / +1-212-551-4877

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.