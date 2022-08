Comunicado de prensa de Business Wire: Paysafe

Paysafe, una plataforma líder en pagos especializados, anunció hoy su expansión en Argentina con su solución de pago eCash, paysafecard, que ofrece una forma segura y sencilla de pagar con efectivo para realizar compras online.. Esta expansión llega después de que Paysafe adquiera recientemente las empresas de pagos latinoamericanas PagoEfectivo y SafetyPay. Esta adquisición genera la oportunidad de escalar los servicios y realizar ventas cruzadas para la empresa en este mercado de alto crecimiento.

paysafecard permite que los consumidores compren bienes y servicios online de manera simple y segura mediante la compra de vouchers prepagos con un código de 16 dígitos y agregando el monto a su cuenta de myPaysafe. Luego de esto, las transacciones de pagos online pueden completarse ingresando el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta. La opción de utilizar efectivo abre oportunidades significativas de comercio electrónico para millones de consumidores que previamente estaban excluidos, ya sea por no poseer una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, o por no querer compartir los detalles de su cuenta bancaria en Internet, frecuentemente por motivos de seguridad.

Las soluciones de pagos online basadas en efectivo siguen siendo uno de los principales factores que impulsan la inclusión financiera. En Argentina, alrededor del 76 por ciento de la población no tiene tarjeta de créditoi y cerca del 20 por ciento no tiene una cuenta bancariaii. Contrariamente a estas cifras, la penetración de Internet y la penetración de los smartphones es alta (80 y 75 por ciento, respectivamente)iii, y se espera que la penetración de usuarios de comercio electrónico crezca del 58,6 por ciento proyectado para 2022 a un 61,9 por ciento para 2025iv.

En este contexto, paysafecard es una solución ideal para que los argentinos usen efectivo no solo para compras online, sino también para acceder al mundo de los juegos, las redes sociales y el contenido pagado sin necesidad de compartir información de cuentas bancarias o tarjetas de crédito en Internet.

Chirag Patel, presidente de billeteras digitales de Paysafe, opinó sobre el lanzamiento: "Estamos muy entusiasmados de volver a operar en Argentina, donde el comercio electrónico y los servicios financieros están creciendo rápidamente en un contexto donde la población sigue experimentando dificultades para acceder a una tarjeta. Vemos un gran potencial aquí para ayudar a que nuestros socios comerciales ofrezcan las opciones de pago adecuadas para sus clientes y realicen más transacciones".

paysafecard había salido de Argentina en 2019 debido a regulaciones que restringían el uso de dinero para pagos a comercios internacionales. Las nuevas regulaciones online locales ahora permiten que paysafecard retome sus operaciones y aproveche una sólida red de distribución existente para prestar servicios a comercios internacionales en cooperación con socios locales.

Paysafe Limited ("Paysafe") (NYSE: PSFE) (PSFE.WS) es una plataforma líder en pagos especializados. Su principal objetivo es permitir que empresas y consumidores se conecten y realicen transacciones de forma transparente a través de soluciones líderes en la industria de procesamiento de pagos, billeteras digitales, y efectivo online. Con más de 20 años de experiencia en pagos online, un volumen de transacciones al año superior a los 120 mil millones de dólares en 2021 y aproximadamente 3500 empleados en más de 10 países, Paysafe conecta a empresas y consumidores en 100 tipos de pagos y más de 40 monedas en todo el mundo. Las soluciones de Paysafe se ofrecen a través de una plataforma integrada y están orientadas a transacciones iniciadas en dispositivos móviles, análisis en tiempo real y la convergencia entre pagos físicos y online. Más información está disponible en www.paysafe.com.

