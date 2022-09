Comunicado de prensa de Business Wire: Payhawk

Payhawk, la solución de gestión de gastos con presencia en el Reino Unido y Europa, se ha lanzado hoy oficialmente en Estados Unidos. El unicornio, que acaba de abrir una oficina en Nueva York, está presentando una tarjeta de crédito para los Estados Unidos con la que espera apoyar a las empresas que tengan varias oficinas en el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos. El lanzamiento es una parte clave de la estrategia de expansión de Payhawk, tras un año récord con un crecimiento del 524 % en sus ingresos y del 250 % en su plantilla de empleados hasta la fecha.

La expansión transatlántica significa que la solución en gestión de gastos de Payhawk no solo está disponible para los clientes estadounidenses, sino que, al ofrecer una combinación de tarjetas de crédito y de débito, se convierte en la primera y única empresa del sector que ofrece los tipos de tarjeta más importantes de cada mercado. Esto permite a los equipos financieros utilizar una única solución de gestión de gastos entre los diferentes continentes. Con más de 2,6 millones de empresas y más de 100 empleados en el Reino Unido, Europa y los EE. UU., Payhawk está en condiciones de atender dichos mercados con operaciones superpuestas entre los dos continentes.

Además de su exclusiva huella global, Payhawk se diferencia por su fuerte enfoque empresarial. Ofrece integraciones nativas líderes en el mercado con diversos sistemas ERP empresariales para la conciliación bancaria en tiempo real, además de funcionalidades relativas a una política de gastos que permiten a los líderes financieros implementar la gobernanza y control a escala y gestionar varias entidades internacionales en una sola plataforma. Hasta la fecha, Payhawk ya presta servicio a scaleups y empresas de gran tamaño en 32 países.

Con el lanzamiento de su primer producto de crédito en los EE. UU., la oferta de productos de Payhawk está estrechamente alineada con los hábitos de compra de las empresas en cada región. La tarjeta de crédito VISA estadounidense goza de una gran aceptación global, con límites de crédito de hasta 250 000 dólares y políticas de gasto personalizables.

A partir de hoy, los clientes tienen la posibilidad de inscribirse en una lista de espera para acceder a una promoción de devolución en efectivo* de hasta el 1,5 %, y los primeros clientes pueden utilizar el producto ya en octubre. Para demostrar aún más su compromiso con el mercado estadounidense de SaaS, Payhawk también patrocina el SaaStr Annual de Silicon Valley.

Hristo Borisov, cofundador y CEO de Payhawk, afirmó:"Nuestro objetivo es centrarnos en ofrecer la mejor solución del mercado para las scaleups y empresas globales. De forma natural, estas empresas tienen una presencia internacional, y nosotros queremos atenderla. En la actualidad, más del 10 % de nuestra base de clientes ya está en lista de espera para nuestra tarjeta de crédito para los EE. UU.

Una parte importante de las empresas de Europa en expansión tienen operaciones en los EE. UU., y hasta hoy se veían obligadas a utilizar varios emisores de tarjetas de crédito, lo que convertía el proceso de control y conciliación bancaria para los equipos financieros en una pesadilla. Lo mismo ocurre con las empresas estadounidenses que operan en Europa, donde la cantidad de divisas y sistemas de pago puede resultar desalentador.

Nuestra expansión a los EE. UU. es otro paso emocionante en nuestro proceso para apoyar mejor a nuestra base de clientes internacionales y simplificar la pila de tecnología de los equipos financieros globales".

* Hasta un 1,5 % de reintegro en los pagos con tarjeta y con el límite de su suscripción.

Acerca de Payhawk

Payhawk es la solución líder de gestión de gastos globales para empresas en expansión. Con sede en Londres, y al combinar las tarjetas de crédito empresariales, los gastos reembolsables y las cuentas a pagar en un único producto, su tecnología futurista permite a los equipos financieros controlar y automatizar los gastos de la empresa a escala.

La base de clientes de Payhawk incluye empresas multinacionales tanto de rápido crecimiento como ya establecidas de 32 países, como LuxAir, Gtmhub y Wagestream. Con oficinas en Nueva York, Londres, Berlín, Barcelona, París, Ámsterdam y Sofía, Payhawk cuenta con el respaldo de inversores de renombre como Lightspeed Venture Partners, Greenoaks, QED Investors, Earlybird Digital East y Eleven Ventures.

