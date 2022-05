Comunicado de prensa de Business Wire: Patria

Patria (Nasdaq:PAX) ha comunicado hoy sus resultados no auditados correspondientes al primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2022. La presentación completa pormenorizada de los resultados del primer trimestre de 2022 de Patria puede consultarse en la sección Accionistas del sitio web de Patria en https://ir.patria.com/.

Alex Saigh, director ejecutivo de Patria, señaló: "Los resultados de Patria en el primer trimestre reflejan que el año ha comenzado con un excelente impulso y una gran capacidad de recuperación en un contexto mundial difícil. Nuestra plataforma consiguió nuevas entradas de capital por valor de 1500 millones de dólares a través de una amplia gama de productos, el fuerte rendimiento de las inversiones impulsó nuestras comisiones netas devengadas por rendimiento a más de 500 millones de dólares, y estamos muy cerca de lograr un crecimiento de los ingresos relacionados con las comisiones de más del 50 % en 2022".

Aspectos financieros destacados (en dólares estadounidenses)

En los resultados NIIF de Patria se incluyeron 18,3 millones de dólares de ingresos netos en el primer trimestre de 2022. Patria generó unos beneficios relacionados con las comisiones de 31,9 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, un 85 % más que los 17,3 millones de dólares del primer trimestre de 2021, con un margen de ingresos relacionados con las comisiones del 58 %. Los beneficios distribuibles fueron de 35,0 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, es decir, 0,24 dólares por acción, lo que supone un aumento del 90 % en comparación con el primer trimestre de 2021 en términos de acciones.

Dividendos

Patria ha declarado un dividendo trimestral de 0,202 dólares por acción para los titulares registrados de acciones ordinarias al cierre de las operaciones del 2 de junio de 2022. Este dividendo se pagará el 16 de junio de 2022.

Teleconferencia

Patria organizará una teleconferencia sobre las ganancias del primer trimestre de 2022 a través de la retransmisión pública por Internet el 10 de mayo de 2022 a las 9:00 (hora del este). Para registrarse y participar, utilice el siguiente enlace:

https://edge.media-server.com/mmc/p/cdw24zyk

Para quienes no puedan escuchar la transmisión en vivo, habrá una repetición en la sección Accionistas del sitio web de Patria en https://ir.patria.com/ poco después de la finalización de esta conferencia.

Acerca de Patria

Patria es una firma líder de inversiones alternativas enfocada en Latinoamérica, con más de 30 años de historia y activos combinados bajo gestión de 27 600 millones de dólares. Con presencia global, dispone de oficinas en nueve ciudades de cuatro continentes. Patria tiene como objetivo proporcionar rendimientos constantes en oportunidades de inversión atractivas a largo plazo que permitan la diversificación de la cartera a través de sus productos de Capital Privado, Infraestructura, Crédito, Acciones Públicas y Bienes Raíces. A través de sus inversiones, Patria busca transformar industrias y resolver cuellos de botella, generando rendimientos atractivos para sus inversores, al tiempo que crea valor sostenible para la sociedad. Más información disponible en www.patria.com.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas según lo dispuesto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus modificaciones. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "perspectiva", "indicador", "cree", "espera", "potencial", "continúa", "puede", "hará", "debería", "busca", "aproximadamente", "predice", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" o su versión negativa u otros términos similares. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. En consecuencia, existen o existirán factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran considerablemente de los indicados en estas declaraciones. Creemos que estos factores incluyen, pero no se limitan a los descritos en la sección que lleva por título "Factores de riesgo" en nuestro folleto 424(b), ya que dichos factores pueden ser actualizados ocasionalmente en nuestras presentaciones periódicas ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos ("SEC"), a las que se puede acceder en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Estos factores tampoco deben interpretarse como exhaustivos y deben leerse junto con las demás declaraciones cautelares que se incluyen en nuestras presentaciones periódicas. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

Josh Wood tel. +1 917 769 1611 josh.wood@patria.com Andre Medina tel. +1 345 640 4904 andre.medina@patria.com

