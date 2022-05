Comunicado de prensa de Business Wire: Patient Safety Movement Foundation

La Patient Safety Movement Foundation (PSMF [Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente]), una organización global sin fines de lucro comprometida con lograr cero muertes prevenibles de pacientes para 2030, anunció los ganadores de sus premios Humanitarios y Lewis Blackman 2021 en su octava Cumbre Mundial Anual sobre Seguridad, Ciencia y Tecnología del Paciente (World Patient Safety, Science & Technology Summit, WPSSTS). El presidente Bill Clinton, 42.º presidente de los Estados Unidos, fue reconocido con el premio Humanitario Joe Kiani; Javier Dávila recibió el premio Humanitario Beau Biden y Jannicke Mellin-Olson fue honrada con el premio Humanitario Steven Moreau. El segundo premio anual Lewis Blackman fue entregado a Ingrid Bonilla.

"Lograr nuestra misión de cero muertes prevenibles de pacientes para 2030 depende de que las personas se unan para crear un cambio", dijo el doctor Michael Ramsay, director ejecutivo de la Patient Safety Movement Foundation. "Estamos orgullosos de reconocer a los cuatro ganadores de este año por sus esfuerzos individuales, liderazgo y compromiso para mejorar la seguridad del paciente a nivel mundial".

Cada año, los premios Humanitarios reconocen a los líderes que han logrado un progreso significativo durante ese último año al eliminar o crear conciencia sobre las muertes evitables de pacientes. Este año, los ganadores fueron honrados en tres categorías: el premio Joe Kiani, el premio Beau Biden y el premio Steven Moreau. El premio Joe Kiani lleva el nombre del fundador de la Patient Safety Movement Foundation y reconoce a las personas comprometidas con la misión de la fundación. El premio Beau Biden se creó en 2018 para honrar a Beau Biden, exfiscal general de Delaware, miembro de la Guardia Nacional del Ejército y difunto hijo del presidente Joe Biden, por su devoción al servicio público y la seguridad de los demás, especialmente de los niños. El premio Steven Moreau se entrega anualmente a un administrador de hospital que posee un entusiasmo por mejorar la seguridad del paciente en su hospital. Entre los ganadores de este año, se incluyeron los siguientes:

-- El presidente Bill Clinton, 42.º presidente de los Estados Unidos, ha sido un defensor de la seguridad del paciente desde hace mucho tiempo. Durante su tiempo en el cargo se comprometió a ampliar el acceso a una atención médica asequible y de calidad para todos los estadounidenses. Recibió el primer premio Joe Kiani por su continuo apoyo a la Patient Safety Movement Foundation y su objetivo de llegar a cero muertes médicas prevenibles para 2030.

-- Javier Dávila, embajador del PSMF en México, exdirector médico del Instituto Mexicano del Seguro Social y jefe de educación médica, investigación y política pública en salud, fue reconocido con el premio Beau Biden por su pasión por el servicio público y por mejorar la seguridad de los pacientes para los demás. Desde que se unió a PSMF, se ha centrado en promover la cultura de la seguridad en México y ha ayudado a crear afiliaciones con muchos hospitales públicos y privados de prestigio, así como a establecer relaciones con numerosas organizaciones para ayudar a promover la misión.

-- Jannicke Mellin-Olson, doctora en medicina y salud pública (DPH), ha sido una defensora de la seguridad del paciente desde hace mucho tiempo. Su pasión por la seguridad del paciente comenzó durante su residencia en el Hospital Universitario de Trondheim en Noruega, donde trabajó en varias iniciativas de seguridad del paciente. Recibió el premio Steven Moreau por sus continuos esfuerzos para difundir la misión a las partes interesadas en toda Europa, así como en su puesto clínico actual en el Hospital Baerum en Oslo, Noruega.

El premio Lewis Blackman Leadership Award se creó en 2020 para reconocer a los estudiantes o los médicos residentes activos que siguen una carrera en el campo de la salud, demuestran habilidades ejemplares de liderazgo en cuanto a seguridad de los pacientes y contribuyen a la visión de la PSMF de erradicar los daños médicos evitables. Fue concebido en honor a Lewis Blackman, quien falleció el 6 de noviembre de 2000 a la edad de 15 años, como resultado de un daño médico prevenible en un entorno de atención médica con una cultura deficiente de seguridad y capacitación inadecuada. Antes de su muerte, era un estudiante sobresaliente, y su madre, Helen Haskell, se ha convertido en una defensora de la mejora de la seguridad de los pacientes, especialmente mediante la educación.

-- Ingrid Bonilla, estudiante de medicina de cuarto año en la Universidad Médica de Carolina del Sur, ha demostrado un compromiso temprano y pasión por mejorar la seguridad del paciente. Durante su tiempo en la facultad de medicina, trabajó con destacados campeones de seguridad del paciente en Carolina del Sur en nuevos criterios para prevenir infecciones en la línea central, recogió datos sobre COVID-19 para determinar cómo se presenta en niños y cómo deben ser tratados y también se ha centrado en mejorar la comunicación entre pacientes, familias y proveedores.

La Patient Safety Movement Foundation lanzó los Premios Humanitarios en 2013 para reconocer a las personas cuyo trabajo ayuda a promover la seguridad del paciente y el Premio Lewis Blackman se creó en 2019. Para obtener más información sobre los premios y ganadores anteriores, ingrese a: https://patient.sm/LewisBlackman.

El evento WPSSTS completo está disponible para verlo bajo demanda por 20 USD hasta el 9 de mayo de 2022 en: http://patient.sm/summit2022 o gratis después del 9 de mayo en: http://patient.sm/summitYT.

Acerca de Patient Safety Movement Foundation:Patient Safety Movement Foundation (PSMF), una organización global sin fines de lucro fundada en 2012, celebra 10 años de generar conciencia y crear acciones para eliminar errores médicos prevenibles. Algunas estimaciones predicen que uno de cada 12 pacientes se ve afectado por un error médico prevenible, pero ese número podría ser aún mayor ya que no existe una base de datos central que rastree estas cifras en la mayoría de los países, incluido los EE. UU. Durante la última década, se hicieron grandes avances para mejorar la seguridad del paciente, pero la pandemia de COVID-19 estresó el sistema, el cual demostró no ser resiliente y dio un paso atrás. PSMF tiene la visión de eliminar los daños y muertes prevenibles de pacientes de todo el mundo para 2030, y eso comienza con la concientización sobre este crítico tema. Reúne a pacientes y defensores de pacientes, trabajadores de atención médica, empresas de tecnología médica, entes gubernamentales, empleadores y pagadores privados en favor de esta causa. Desde las soluciones de mejores prácticas basadas en evidencia (Actionable Patient Safety Solutions?) y el Open Data Pledge (Compromiso de datos abiertos) de la industria hasta la Cumbre Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología y más, PSMF no dejará de luchar hasta que alcance cero muertes prevenibles. Para obtener más información, visite patientsafetymovement.org, y siga a PSMF en LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook.

