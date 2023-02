Comunicado de prensa de Business Wire: Patient Safety Movement Foundation

En un discurso inaugural en la Quinta Cumbre Ministerial Mundial sobre Seguridad del Paciente, Joe Kiani, fundador de la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) (Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente), hizo un llamado a los hospitales de todo el mundo para mostrar mayor transparencia al informar errores médicos y muertes prevenibles. Además, hizo énfasis en la importancia de contar con incentivos armonizados para que se les pague a los proveedores por la calidad de atención, más que por la cantidad, y en la adopción de prácticas viables basadas en la evidencia que aborden las causas conocidas del daño.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005774/es/

Joe Kiani Provides Keynote at the 5th Annual Global Ministerial Summit on Patient Safety (Photo: Business Wire)

"No solo necesitamos acceso a la atención médica, tiene que ser segura, tiene que ser digna", expresó Kiani. "Para llegar allí, debemos generar medidas autónomas. Si podemos ponernos de acuerdo en que los errores médicos se pueden evitar mediante prácticas basadas en evidencia, entonces cada hospital los puede rastrear. Y ellos podrían informar todos los años, todos los trimestres, de manera pública en su sitio web, la cantidad de daños que tienen por cada uno de esos errores".

La transparencia, argumentó Kiani, es esencial porque revelar datos de manera pública sobre los errores médicos evitables ayuda a acelerar el ritmo del cambio.

En los países en los que la atención médica está subsidiada por el gobierno por lo menos de manera parcial, Kiani sugirió introducir importantes incentivos financieros para que los hospitales sean más transparentes y activos en cuanto a la seguridad del paciente implementando prácticas basadas en la evidencia para prevenir errores.

"En mi país, la mitad de la atención está pagada por el gobierno. Medicare y Medicaid pagan más de la mitad de la atención en cada hospital", manifestó. "Por consiguiente, ellos podrían exigir que, para obtener ese reembolso, quieren transparencia, y que vincularán su rendimiento al pago. Entonces, si los hospitales tienen cero errores médicos, cero muertes prevenibles, no tienen que hacer nada. Pero si se daña a alguien, y estas prácticas basadas en la evidencia no están implementadas, no se les debería pagar. Esto será una manera en que cada junta de directores de cada hospital esperará que su gestión implemente las prácticas basadas evidencia".

A modo de ejemplo sobre cómo puede funcionar esto, Kiani citó el tiempo que estuvo en la junta de directores del Hospital de Niños del Condado de Orange (Children's Hospital of Orange County, CHOC), California. "Cuando empecé en el CHOC, tuve el placer de ver que ellos estaban considerando la calidad", dijo. "Estaban considerando los errores médicos, pero estaban comparándose con sus colegas, y si los índices de errores eran inferiores que los de los otros, entonces lo consideraban un trabajo bien hecho. Y los desafié, ¿eso no debería ser un objetivo cero? Cabe indicar que aceptaron el desafío y fueron un paso más allá, vincularon sus bonos del ejercicio a cero. Algo increíble ocurrió en la siguiente reunión, cambiamos de esperar el cero a planificar el cero".

"¡Quiero que todos tomen medidas por amabilidad!", concluyó Joe Kiani.

La Cumbre Ministerial Mundial sobre Seguridad del Paciente es un evento anual que reúne a los ministros, representantes de alto nivel y expertos de todo el mundo. La cumbre de este año estuvo presentada por el presidente Alain Berset y entre los oradores destacados se encontraban: Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, Organización Mundial de la Salud; el Profesor Didier Pittet, profesor de Medicina en la Universidad de Ginebra; el Dr. Anthony Staines, director del Programa de Seguridad del Paciente de Vaud Hospital Federation en Suiza; el profesor Dr. Phil Lauren Clark, profesor de Ciencias de la Implementación en la Asistencia Sanitaria; y el profesor Sir Liam Donaldson, Enviado para la Seguridad del Paciente de la OMS.

Este año la Patient Safety Movement Foundation llevará a cabo su 10.a Cumbre Mundial Anual de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología el 1.o y el 2 de junio en Newport Beach, California.

ACERCA DE PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

En 2012, Joe Kiani fundó la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) sin fines de lucro para eliminar los errores médicos evitables en hospitales. Su equipo trabajó con expertos en seguridad de los pacientes de todo el mundo para elaborar prácticas viables basadas en evidencia (Actionable Evidence-Based Practices, AEBP) que aborden los principales desafíos. Las AEBP están disponibles en línea, sin cargo, para los hospitales. Se alienta a los hospitales a que hagan un compromiso formal con CERO muertes prevenibles, y se les solicita a las empresas de tecnología de atención médica que firmen el Open Data Pledge (Compromiso de datos abiertos) para compartir sus datos de modo que se puedan desarrollar algoritmos predictivos que puedan identificar errores antes de que estos sean fatales. La Cumbre Mundial Anual de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología de la Fundación reúne a todas las partes interesadas, incluidos pacientes, prestadores de atención médica, empresas de tecnología médica, empleadores gubernamentales y contribuyentes privados. La PSMF se estableció a través del apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare. Para obtener más información, por favor visite psmf.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005774/es/

Contacto

Patient Safety Movement Foundation Irene Mulonni, irene@mulonni.com | (858) 859-7001

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.