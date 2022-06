Comunicado de prensa de Business Wire: Pangiam

La Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA) ha seleccionado a la empresa de tecnología de seguridad en el transporte Pangiam para que demuestre el funcionamiento de su solución de control accesible basada en la inteligencia artificial (IA), que tiene el potencial de transformar la seguridad de la aviación en todo el mundo.

El proyecto DARTMOUTH, fruto de la colaboración entre Pangiam y Google Cloud, utiliza tecnologías de inteligencia artificial (IA) y de análisis de patrones para procesar y analizar grandes cantidades de datos en tiempo real con el fin de identificar posibles artículos prohibidos en el equipaje de mano.

"A medida que la TSA y otras agencias de seguridad adoptan la tomografía computada (TC) en 3D, esta aplicación de la IA representa un salto potencialmente transformador en la seguridad de la aviación, que hará que los viajes aéreos sean más seguros y coherentes, al tiempo que permitirá a los funcionarios altamente capacitados de la TSA centrarse en los bolsos que representen el mayor riesgo. Nuestro objetivo es utilizar la IA y las tecnologías de visión informática para mejorar la seguridad y proporcionar a la TSA y a los agentes de seguridad herramientas potentes para detectar artículos prohibidos que puedan suponer una amenaza para la seguridad de la aviación. Se trata de un paso importante hacia el establecimiento de un nuevo estándar de seguridad con implicaciones a nivel mundial", afirmó Alexis Long, director de productos de Pangiam.

El grupo de trabajo de innovación (GTI) de la TSA publicó en diciembre de 2021 un "Anuncio Amplio de la Agencia" en busca de soluciones de seguridad en el transporte con el fin de identificar soluciones innovadoras que puedan ser evaluadas rigurosamente y luego demostradas en un entorno operativo real. La misión del GTI es identificar y demostrar soluciones emergentes que aumenten la eficacia y la eficiencia de la seguridad, mejoren la experiencia de los pasajeros y ofrezcan soluciones que aseguren la libertad de movimiento en todo el sistema de transporte de la nación.

La primera serie de pruebas del Proyecto DARTMOUTH comenzará en la Instalación de Integración de Sistemas de la TSA, un laboratorio de 128 000 metros cuadrados que sirve de banco de pruebas para las tecnologías más avanzadas con vistas a su posible implantación en los controles de seguridad de los aeropuertos. Aunque la TSA es la primera en estrenar la iniciativa del Proyecto DARTMOUTH en Norteamérica, Pangiam también está trabajando con AGS Airports Group en pruebas en los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow y Southampton, en el Reino Unido.

La solución basada en IA de Pangiam responde a los estándares de la arquitectura abierta y, por lo tanto, puede funcionar con el hardware y los equipos de forma "plug and play", lo que permite transformar rápidamente las operaciones de seguridad mediante una innovación de software.

Más información sobre Pangiam y sobre la experiencia piloto del Proyecto DARTMOUTH en www.pangiam.com/project-dartmouth.

Acerca de PangiamSomos expertos en seguridad, tecnólogos, innovadores y solucionadores de problemas.

Fundada por un equipo de profesionales especializados en aduanas y seguridad con décadas de experiencia ejecutiva de alto nivel, Pangiam tiene un profundo conocimiento de los retos operativos, de seguridad y de facilitación a los que se enfrentan las empresas y los gobiernos hoy en día, y de cómo afectan a la experiencia del cliente, los ingresos y la fidelidad a las marcas. Desde nuestra fundación, Pangiam ha adquirido empresas tecnológicas líderes en el sector de la verificación de la identidad y el control de acceso, como veriScan, Linkware y Trueface. En la actualidad, operamos con el nombre de Pangiam, como una única empresa que ofrece soluciones, conocimientos y capacidades integrales.

