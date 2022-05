Comunicado de prensa de Business Wire: PallyCon

PallyCon, el proveedor líder de protección de contenido, ha lanzado una versión de avanzada de su solución de marcado de agua para distribuidores -PallyCon Distributor Watermarking v2.0- que puede detectar información sobre piratería en clips de video con una duración de apenas 30 segundos, frente a la versión anterior para videos con una duración de 5 minutos. El servicio de marcado de agua para distribuidores ayuda a los estudios cinematográficos y a las productoras que están preocupados por la posible filtración de contenido en las etapas de posproducción y prelanzamiento.

El servicio PallyCon Distributor Watermarking inserta información sobre el destinatario en forma de metadatos invisibles en fotogramas de video, lo que ayuda a rastrear la fuente de la filtración de contenido cuando un activo de video es distribuido a través de varios medios. El servicio de detección Distributor Watermarking de PallyCon extrae la marca de agua del archivo y la compara con su base de datos exclusiva de marcas de agua para identificar la fuente de donde se produjo la filtración.

Govindraj Basatwar, director gerente para Asia Pacífico (APAC), comenta: "El esfuerzo de detectar marcas de agua en clips de video de corta duración fue un desafío durante mucho tiempo. Ahora, la nueva versión mejorada con detección en longitudes de video de 30 segundos se ha ocupado del problema y ha dado una ventaja revolucionaria a los estudios de posproducción para proteger su valioso contenido, como avances, tomas diarias, contenido generado por usuarios y filtraciones previas al lanzamiento".

El servicio Distributor Watermarking de PallyCon permite la integración previa con DRM múltiple para mejorar la protección, formatos de archivo intermedios, como AVC, HEVC, VP9, ProRes y XDCAM, y formatos para entregar como MP4, MOV y MXF.

Cuenta con una interfaz fácil para que el flujo de trabajo de distribución de contenido sea perfecto. Las marcas de agua son robustas e imperceptibles y se mantienen firmes contra ataques de piratería como recodificación, redimensionamiento, recorte y filtrado. Esta herramienta también permite el marcado de agua visible.

Acerca de PallyCon

PallyCon es un servicio de protección de contenido de primera calidad de INKA ENTWORKS, en el que más de 200 clientes confían en todo el mundo. Proporciona seguridad de contenidos de 360 grados, basado en la nube y de extremo a extremo para plataformas de INKA ENTWORKS, como DRM múltiple, marcado de agua forense, marcado de agua visible, marcado de agua para distribuidores, servicios antipiratería y seguridad de aplicaciones con una integración rápida y sencilla. Es una solución INTEGRAL para propietarios de OTT.

