Comunicado de prensa de Business Wire: Osaka Gas Co., Ltd.

Daigas Gas and Power Solution Co., Ltd. ("DGPS"), una subsidiaria al 100% de Osaka Gas Co., Ltd. (TOKIO: 9532), ha establecido una colaboración empresarial ampliada de la tecnología de generadores de hidrógeno in situ con Hyundai Rotem Company ("HRC"), una filial de Hyundai Motor Group, lo que permite a HRC vender los generadores fuera de Corea del Sur.

Daigas Group (anteriormente Osaka Gas Group) lanzó el primer modelo de "HYSERVE" (*1), un generador de hidrógeno in situ, en 2003 al adoptar su conocimiento acumulado sobre catalizadores. DGPS introdujo un nuevo modelo "HYSERVE-300" con una capacidad de producción de hidrógeno por hora de 300 Nm3 en 2013. DGPS, como fabricante de HYSERVE-300, ha vendido las unidades principalmente a estaciones de servicio de hidrógeno.

Luego, en 2019, DGPS otorgó a HRC la fabricación y venta de un generador de hidrógeno "Hy-Green" que utiliza la tecnología de HYSERVE-300, lo que le permite a HRC satisfacer la creciente demanda de estaciones de servicio de hidrógeno en Corea del Sur.

Después de confirmar el exitoso lanzamiento de Hy-Green por parte de HRC, DGPS ha decidido implementar globalmente su tecnología HYSERVE al permitir que HRC venda Hy-Green fuera de Corea del Sur. DGPS cree que esto contribuirá a la pronta construcción de la infraestructura de suministro de hidrógeno distribuido que es necesaria para la descarbonización en el sector del transporte.

HRC venderá Hy-Green a la estación de servicio de hidrógeno en el sitio para diversas movilidades de hidrógeno (vehículos pequeños, autobuses, camiones, equipos de construcción, trenes, barcos, drones, etc.), planta de energía de celda de combustible e instalaciones de producción de biogás (para producir hidrógeno) con el fin de expandir la cadena de suministro de hidrógeno.

HRC ya ha desarrollado la capacidad de producción en masa de Hy-Green y está lista para recibir consultas a nivel mundial, incluidas aquellas a través de Daigas Group.

Daigas Group, incluido DGPS, va a expandir su negocio de energía en el extranjero de upstream (procesos iniciales) a downstream (procesos finales) utilizando plenamente sus experiencias dentro y fuera de Japón y sus plataformas comerciales existentes en el extranjero.

-0- *T (*1) Generador de hidrógeno in situ desarrollado y vendido por Daigas Group. Hasta el momento se han vendido 36 unidades en Japón. (Comunicado de prensa sobre el lanzamiento de HYSERVE-300 [en japonés]) https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2013/1206060_7831.html*T

-0- *T (Perfil Corporativo) Osaka Gas Co., Ltd. Oficina central: 4-1-2 Hiranocho, distrito de Chuo, ciudad de Osaka, Osaka Representante: Masataka Fujiwara (presidente y director representativo) Cantidad de capital: 132 166 660 000 JPY Fecha de Constitución: 10 de abril de 1897 Esquema de negocios: Distribución y suministro de gas natural; generación y suministro de energía, etc. Daigas Gas and Power Solution Co., Ltd. Oficina central: 3-5- 11 Doshomachi, distrito de Chuo, ciudad de Osaka, Osaka Representante: Nobushige Goto (presidente y director representativo) Cantidad de capital: 100 000 000 JPY Fecha de Constitución: 1 de octubre de 2019 Esquema de negocios: Operación y mantenimiento de plantas de gas y energía; generación y suministro de energía; e ingeniería Hyundai Rotem Company Oficina central: 37, Cheoldobangmulgwan-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, 16082, Corea Representante: Lee Yong-Bae (director ejecutivo) Cantidad de capital: 545 711 465 000 KRW Fecha de Constitución: 1 de julio de 1977 Esquema de negocios: Suministro total de sistemas ferroviarios, suministro de sistemas de armas terrestres, suministro de infraestructuras de producción de acero, de automóviles y de hidrógeno, etc. Detalles del contacto: Duseop Lee / duseop.lee@hyundai-rotem.co.kr / +82-10-2648-5039 *T

