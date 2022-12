Comunicado de prensa de Business Wire: Original Group

El grupo empresarial mexicano Original Group abrió sus primeros hoteles, solo para adultos, Temptation Miches Resort y Temptation Grand Miches Resort en la República Dominicana. Construidos con una inversión de US$190 millones y ha generado 725 empleos directos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221209005604/es/

(Photo: Business Wire)

La inauguración oficial, el 06 de diciembre, contó con la presencia del presidente de la República Domininca, Luís Abinader; el ministro de Turismo, David Collado y el socio dominicano del proyecto, Ángel García, quien tomó la palabra y agradeció a las autoridades dominicanas por el apoyo al desarrollo del turismo en la zona de Miches.

Ambos hoteles, ubicados en Miches, provincia El Seibo, tienen un total de 496 habitaciones, de las cuales el Temptation Miches Resort tiene 382 suites y el Temptation Grand Miches Resort cuenta 114.

Temptation Grand Miches Resort es un hotel exclusivo para parejas, con áreas de ropa opcional, con amenidades únicas como Jacuzzi Lounge y un íntimo playroom en los que toda pareja podrá experimentar algo nuevo. Además, de una inigualable piscina topless opcional y servicios VIP que complacerán al huésped más exigente.

En tanto que Temptation Miches Resort está dirigido a parejas y grupos de amigos libres y fiesteros que tendrán la oportunidad de experimentar áreas topless opcional, atrayendo de esta manera a todo aquél con gustos discernientes y que busca unas extraordinarias vacaciones en República Dominicana.

Ambos hoteles operan bajo la modalidad de todo incluido, con alimentos y bebidas de talla internacional, con restaurantes, bares, piscinas y gimnasio, entre otras facilidades para sus visitantes.

El diseño de interiores de Temptation Miches Resort estuvo a cargo del destacado diseñador de origen Egipcio, Karim Rashid, quien con su ingenio en el arte contemporáneo dio color a cada una de las áreas Ambos complejos se encuentran abrazados por la flora y la playa virgen de Miches.

Esta es la primera vez que Original Group sale a expandir sus hoteles Temptations fuera de México, escogiendo la costa noreste de República Dominicana, Miches, el cual es un paraíso de playas de arena blanca, montañas y aguas cristalinas.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221209005604/es/

Contacto

Jeimy De Los Santos Contenido@labya.com +1 (809) 712-5123 LABYA | Consultoría Estratégica

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.