Comunicado de prensa de Business Wire: Original Group

La operadora mexicana Original Group capitaliza el gran éxito de sus marcas expandiendo sus hoteles Temptation a la provincia El Seibo en la República Dominicana, expecíficamente en la paradisíaca bahía de Miches, con la apertura este próximo primero de octubre 2022 de sus hoteles exclusivos para adultos Temptation Miches Resort y Temptation Grand Miches Resort, con una capacidad de 496 habitaciones y una inversión de 190 millones de dólares.

Temptation Miches Resort, un complejo de 382 suites, y Temptation Grand Miches Resort, que será una propiedad más exclusiva y lujosa de 114 suites, contarán con áreas de entretenimiento e incomparables amenidades todo incluido, esto en un idílico y nuevo entorno. La experiencia Temptation es un concepto que ha ganado gran reputación, y que gracias a éste, Original Group es el líder en vacaciones solo para adultos en México y próximamente en República Dominicana.

Atrayendo de esta manera al viajero de gustos discernientes que busca unas extraordinarias vacaciones en República Dominicana.

El diseño de interiores de los complejos está a cargo del destacado diseñador de origen Egipcio, Karim Rashid, quien con su ingenio en el arte contemporáneo dará color a cada una de las áreas en Temptation Miches Resort y Temptation Grand Miches Resort, mientras que las curvas de todo el proyecto arquitectónico recae sobre el internacionalmente reconocido arquitecto mexicano, Jorge Borja. Ambos complejos se encuentran abrazados por la flora y la playa virgen de Miches.

Esta es la primera vez que Original Group sale a expandir sus hoteles Temptations fuera de México, escogiendo la costa noreste de República Dominicana, Miches, el cual es un paraíso de playas de arena blanca, montañas y aguas cristalinas. Brindando todo ello una sensación de aislamiento, ubicado convenientemente a tan solo 90 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el aeropuerto más transitado del país, el cual ofrece una excelente conectividad aérea.

La construcción de los dos complejos turísticos, Temptation Grand Miches Resort y Temptation Miches Resort inició el 4 de septiembre de 2020 con el primer palazo realizado con la presencia del presidente dominicano Luis Abinader.

