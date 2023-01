Comunicado de prensa de Business Wire: Organon & Co.

Organon (Bolsa de Nueva York: OGN), una empresa internacional de atención médica para mujeres, anunció hoy una inversión estratégica en Claria Medical, Inc. una empresa privada que trabaja en el desarrollo de un dispositivo médico experimental en estudio para su uso en la histerectomía laparoscópica mínimamente invasiva. El acuerdo, además, le otorga a Organon la opción de adquirir Claria Medical.

"La histerectomía es una de las cirugías más comunes en las mujeres,[1] por lo que es crucial invertir en tecnología nueva con el fin de brindar procedimientos más seguros, simples y rápidos", explicó Kevin Ali, director ejecutivo de Organon. "Las colaboraciones, como nuestro acuerdo con Claria Medical, son esenciales en nuestro enfoque de desarrollo empresarial. Buscamos posibles soluciones por todo el horizonte, ya sean medicamentos, dispositivos u otras tecnologías que puedan mejorar la salud de las mujeres. Este acuerdo se basa en nuestra experiencia en dispositivos y se adapta a nuestro enfoque de promover las innovaciones que se necesitan con urgencia".

El dispositivo experimental inicial de Claria, Claria System, utiliza un sistema inteligente de contención y extracción uterina que apunta a mejorar el procedimiento de la histerectomía, tanto para los pacientes como para los médicos. Se seleccionó el dispositivo para su inclusión en el Programa de Tecnologías Más Seguras (STeP, por sus siglas en inglés) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., un programa colaborativo con el fin de reducir el tiempo que lleva obtener la autorización de comercialización para dispositivos elegibles.

Alexey Salamini, director ejecutivo de Claria Medical, comentó: "Nuestro equipo está ansioso por celebrar este acuerdo estratégico con Organon, que cuenta con un vasto conocimiento de la salud femenina. La inversión de Organon refuerza el potencial de que nuestra tecnología mejore los resultados para las mujeres. Esperamos continuar con el programa clínico de Claria System y obtener la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.".

Según las condiciones del acuerdo, Organon pagará 8 millones de dólares por adelantado y tendrá la opción de adquirir Claria Medical para términos predefinidos. El pago de 8 millones de dólares por adelantado se clasificará como gastos de investigación y desarrollo en proceso en 2023.

Acerca de Claria MedicalClaria Medical tiene la pasión de desarrollar los mejores tratamientos para las necesidades no satisfechas de la atención médica de la mujer. Claria es una empresa emergente de dispositivos médicos precomerciales que desarrolla herramientas quirúrgicas mínimamente invasivas. Sus logros iniciales le consiguieron una "Designación de Tecnologías Más Seguras" de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Además del financiamiento privado, Claria Medical ha recibido subvenciones prestigiosas de la Fundación Nacional de Ciencias y los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. para desarrollar productos con el fin de mejorar la histerectomía, la miomectomía y otros procedimientos quirúrgicos.

Acerca de OrganonOrganon es una empresa global de atención sanitaria centrada en mejorar la salud de la mujer a lo largo de toda su vida. Organon cuenta con una cartera de más de 60 medicamentos y productos en diversas áreas terapéuticas. Liderada por la cartera de salud de la mujer, junto con un negocio de biosimilares en expansión y una franquicia estable de medicamentos establecidos, los productos de Organon producen fuertes flujos de caja que apoyarán las inversiones en innovación y futuras oportunidades de crecimiento en la salud de la mujer. Además, Organon está buscando oportunidades para colaborar con innovadores biofarmacéuticos que buscan comercializar sus productos aprovechando su escala y presencia en mercados internacionales de rápido crecimiento.

Organon tiene presencia mundial con una escala y un alcance geográfico significativos, capacidades comerciales de primera clase y aproximadamente 10.000 empleados con sede en Jersey City, Nueva Jersey.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

A excepción de la información histórica en el presente, este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, que incluyen, entre otras, declaraciones acerca de las expectativas gerenciales sobre la inversión estratégica de Organon en Claria Medical y los beneficios potenciales de la opción exclusiva de Organon de adquirir Claria Medical; las expectativas de Organon en relación con la seguridad y la eficacia de Claria System, y las expectativas en relación con el programa clínico para Claria System, incluido el ensayo clínico central programado para 2023. Palabras como "espera", "pretende", "anticipa", "planea", "cree", "busca", "estima", "hará" o expresiones de significado similar pueden identificar las declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones se basan en las convicciones y expectativas actuales de la gerencia de Organon y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos o se materializan riesgos e incertidumbres, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la incapacidad de llevar a cabo nuestra estrategia de desarrollo comercial u obtener los beneficios de las adquisiciones planificadas; factores económicos generales, incluidas la tasa de interés y las fluctuaciones de la tasa de cambio entre divisas; las condiciones generales de la industria y la competencia; el impacto de la pandemia de COVID-19 actual y la aparición de distintas cepas; el impacto de la regulación de la industria farmacéutica y la legislación de la atención médica en los Estados Unidos y en el entorno internacional; las tendencias mundiales hacia la contención del costo de la atención médica; los avances tecnológicos; los nuevos productos y patentes de la competencia; los desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos, como obtener la aprobación reglamentaria; la capacidad de Organon de predecir el rendimiento y los resultados financieros futuros con exactitud; las dificultades o retrasos en la fabricación; la inestabilidad financiera de las economías internacionales y el riesgo soberano; las dificultades para desarrollar y mantener relaciones con contrapartes comerciales; la dependencia de la eficacia de las patentes y demás protecciones de Organon para los productos innovadores, y la exposición al litigio (incluido el litigio de patentes) o a medidas de carácter reglamentario.

Organon no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea debido a información nueva, acontecimientos futuros o de otro tipo. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en los documentos presentados por Organon ante la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluido el informe anual de Organon sobre el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 y las presentaciones posteriores ante la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).

