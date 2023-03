Comunicado de prensa de Business Wire: Oral-B

Oral-B, marca innovadora y líder en salud bucal, tiene la misión de cambiar esta realidad con el lanzamiento de THE BIG RETHINK, proyecto que nace con la ambición social de garantizar que todos tengan una experiencia de cuidado bucal equitativa, ya sea en casa o en la silla del dentista. La marca, que se encuentra al comienzo de este viaje, reconoce la necesidad de continuar aprendiendo tanto de los profesionales de la odontología como de los consumidores que con frecuencia experimentan problemas de salud bucal, para poder tener un impacto real y ofrecer una experiencia de cuidado bucodental equitativa para todos.

Oral-B launches The Big Rethink initiative at exclusive launch event in Frankfurt with panel of experts on how to make oral care more inclusive and accessible. Pictured (left to right): British broadcaster, Nikki Fox, Executive Board Member of the iADH, Alison Dougall, British influencer James Hunt from Stories About Autism, iADH spokesperson, Johanna Norderyd, popular German actor, Andre Dietz, Chief Executive Officer for Healthcare, Jennifer Davis and P&G Europe Oral Care Senior Vice President, Benjamin Binot. (Photo: Business Wire)

Para lanzar la campaña THE BIG RETHINK, la marca está trabajando junto con la Asociación Internacional para la Discapacidad y la Salud Oral (iADH) en el desarrollo del enfoque. El primer paso de esta asociación es el lanzamiento del programa "Prácticas positivas", diseñado para educar y entrenar a los profesionales dentales para que consigan mayor seguridad e inclusividad con sus pacientes. El programa, no solo permitirá una mayor educación de Oral-B sobre las necesidades físicas y mentales de las personas con diferentes tipos de discapacidades, sino que también ayudará a aprender cómo adaptar la oferta de productos y mejorar los resultados de salud bucal de las personas con discapacidad. El Content Hub de THE BIG RETHINK también ofrecerá contenido relevante y útil para personas con discapacidad, sus cuidadores y familias, así como para la comunidad profesional de salud dental. Visita: https://www.oralb.es/es-es/el-big-rethink.

Oral-B celebra 60 años desde el lanzamiento del primer cepillo de dientes eléctrico en 1963 y continúa situando el conocimiento del consumidor y la tecnología de vanguardia en el centro de su desarrollo de productos mediante el diseño de soluciones inclusivas que ayuden a lograr un cambio positivo en la salud bucal de todos. La marca también está desarrollando una serie de herramientas para ayudar a los dentistas en sus prácticas, como programas de formación y acreditación de estudiantes.

Para celebrar el lanzamiento de THE BIG RETHINK, anoche la marca presentó un video del exclusivo lanzamiento en Frankfurt, Alemania. El evento fue una oportunidad para que Oral-B expusiera los objetivos del programa THE BIG RETHINK y discutiera los hallazgos del Estudio Europeo sobre Salud Oral y Discapacidad con un influyente panel de oradores, incluyendo la directora ejecutiva de Atención Médica de P&G, Jennifer Davis, la portavoz de iADH, Johanna Norderyd, la locutora británica, Nikki Fox, el influencer británico James Hunt de Stories About Autism y el popular actor alemán Andre Dietz. https://www.oralb.es/es-es/el-big-rethink.

Jennifer Davis, directora ejecutiva de P&G Cuidado de la Salud, afirmó: "Como innovador líder en salud bucal durante más de 70 años y marcanúmero 1 más recomendada por dentistas en el mundo, reconocemos la importancia que tiene que el cuidado bucal sea accesible para todos. De hecho, estamos al comienzo de un viaje muy emocionante y continuaremos aprendiendo tanto de los profesionales dentales como de los consumidores para asegurarnos de que estamos creando soluciones positivas para el cuidado bucal de todos. Realmente creo que este es el comienzo de una iniciativa que tendrá una huella global".

Benjamin Binot, Vicepresidente Senior de Cuidado Bucal de P&G Europa, comentó: "Abordar las importantes desigualdades en salud bucal que experimentan las personas con discapacidad en Europa es una gran prioridad para Oral-B. Nuestra investigación muestra que hoy en día estas personas tienen muchos problemas de salud bucodental: 1 de cada 5 (20%) personas con discapacidad severa consideranque cepillarse todos los dientes es un desafío físico* y más de un tercio de las personas con discapacidades se sienten ansiosas o frustradas cuando tienen que visitar al dentista*. Queremos ayudar a cambiar estar realidad, creemos que todos deberían tener una experiencia de salud bucal equitativa. A través de nuestro trabajo con el iADH y la creación del programa de Prácticas Positivas queremos, no solo dotar a las clínicas dentales de material educativo para que sus prácticas sean más inclusivas, sino también dar a la comunidad discapacitada las herramientas necesarias para tener más autonomía sobre su salud bucal".

Alison Dougall, Profesora de Odontología de Cuidados Especiales y miembro de la Junta Ejecutiva de iADH aseguró "Estamos encantados de habernos asociado con Oral-B para abordar los problemas de salud bucal que experimentan las personas con discapacidad en Europa. Nuestros valores compartidos nos permitirán marcar una gran diferencia en la experiencia del cuidado bucal de las personas que viven con discapacidades visibles y no visibles. Reconocemos que muchos profesionales de la salud no han recibido educación en odontología de cuidados especiales durante su formación y, al crear conciencia sobre el tema y apoyar a las personas con discapacidades, podemos ayudar a realizar pequeños, pero significativos ajustes en sus rutinas de salud bucal".

Acerca Oral-BOral-B® existe para ayudar a las personas a cepillarse como un profesional. Oral-B® fue fundada en 1950 por un periodoncista de California, quien inventó un cepillo de dientes innovador para ayudar a sus pacientes a tener dientes y encías más saludables en casa. Oral-B® continúa siendo fiel a su misión y hoy es el líder mundial en el mercado de cepillado de más de 5 mil millones de dólares. Parte de Procter & Gamble Company, la marca fabrica cepillos de dientes eléctricos y pasta de dientes para adultos y niños, irrigadores bucales y productos interdentales.

Acerca del estudio:- El estudio europeo sobre salud bucal y discapacidad: Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, fue realizado por Reputation Leaders. - Los estudios se realizaron entre 2021 y 2022 en Alemania (n=1034), Francia (n=1009), Reino Unido (n=2029) e Italia (n=1002). En cada país, se reclutó la muestra de la encuesta online y se informó que era representativa de la población adulta total por edad, género y región. - El margen de error de una muestra de 5000 adultos es de +/- 1,4 % con un nivel de confianza del 95% para las 4 economías líderes. - A nivel de país, el margen de error de la muestra en relación con la población adulta total fue Reino Unido n=2000 (+/- 2,2 %), Alemania, Francia e Italia, n=1000 (+/- 3,1 %)

+ Supone la población total de la UE y el Reino Unido, 2022.

Acerca de la iADH (Asociación Internacional para la Discapacidad y la Salud Bucal)La iADH es una organización mundial con más de 8.000 miembros de todos los sectores de la atención social y de la salud interesados en la discapacidad y la salud bucodental que trabajan para compartir sus conocimientos científicos, investigaciones, habilidades clínicas y experiencia colectiva para reducir las barreras a la atención y mejorar los resultados de salud bucodental para personas con discapacidad

