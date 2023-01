Comunicado de prensa de Business Wire: OPEX Corporation

OPEX® Corporation, líder mundial en automatización de la próxima generación desde hace unos 50 años, está trabajando en la ampliación de las capacidades de la tecnología de automatización de almacenesSure Sort® con la incorporación del escaneo a través de identificación por radio frecuencia (RFID, por su siglas en inglés) a fin de satisfacer las necesidades de los clientes e incrementar la velocidad y eficiencia de las operaciones.

Sure Sort, un sistema de clasificación escalable, confiable y de alto rendimiento, ha sido, durante mucho tiempo, la solución preferida para la automatización de almacenes de centros de distribución, tiendas minoristas y empresas de logística de terceros que buscan realizar en forma rentable y precisa las tareas de manejo de pedidos, despacho directo y logística inversa.

En respuesta a las crecientes necesidades de los clientes, especialmente los fabricantes y minoristas de prendas de vestir, OPEX sumó la opción de capacidades de escaneo RFID. Los códigos de barras a veces se ocultan en las prendas y requieren una tarea adicional por parte del operador, lo que ralentiza las operaciones. Dado que RFID emplea ondas de radio, el escaneo no requiere una conexión visual. Además de la industria de la confección, el escaneo RFID es popular para el procesamiento de teléfonos celulares y productos farmacéuticos, por nombrar algunas aplicaciones más.

"La expansión a RFID es solo otro ejemplo de cómo vivimos nuestros valores y principios en lo que se refiere a escuchar y responder a las necesidades de los clientes", dijo Alex Stevens, presidente de OPEX Warehouse Automation. "Es otra gran herramienta en nuestra creciente cartera de tecnología y soluciones de automatización de almacenes modulares y flexibles".

Ante el aumento de los costos laborales y los desafíos de la cadena de suministro, la demanda de una tecnología de automatización de almacenes más receptiva nunca ha sido más crucial. Los vehículos de entrega robóticos Sure Sort, iBOTs®, procesan de forma rápida y precisa hasta 2400 artículos cada hora con tan solo tres operadores, y tienen la capacidad de recargarse a medida que viajan a través del sistema.

OPEX estará presente en la exposición NRF 2023 en el Javits Center de New York City, del 15 al 17. El sistema automatizado tipo "put wall" Sure Sort estará en el centro en la casilla 769 de OPEX. Durante el evento, los asistentes podrán ver una demostración en vivo y conversar con expertos en automatización.

Con generaciones de experiencia en la industria y una trayectoria probada en el desarrollo de capacidades de automatización e ingeniería avanzada de primera clase, OPEX reinventa continuamente la tecnología de automatización para ayudar a los clientes a resolver sus desafíos comerciales más importantes. Durante casi cinco décadas, OPEX se ha desempeñado como un socio de confianza, colaborando estrechamente con los clientes para desarrollar soluciones personalizadas y escalables.

