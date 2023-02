Comunicado de prensa de Business Wire: Opengear

Opengear, una empresa de Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com/) proveedora de soluciones de gestión fuera de banda (Out-of-Band)seguras e inteligentes, anuncia la ampliación de su gama de productos CM8100con el lanzamiento de dos nuevos modelos 10GbE, el CM8196-10G y el CM8148-10G. Con ellos, se podrá desplegar la gestión fuera de banda Smart a escala, además de reducir los esfuerzos de integración y la sobrecarga de mantenimiento. Al igual que el resto de la familia CM8100, los nuevos dispositivos garantizan un acceso remoto resiliente con mayor seguridad y automatización.

Opengear CM8100-10G with Lighthouse (Photo: Business Wire)

Principales características y ventajas de estos modelos de CM8100-10G:

-- Mayor eficiencia: los clientes pueden gestionar entornos densos de forma eficiente, ya que conectan hasta 96 dispositivos en serie.

-- Arquitectura abierta: una API REST compatible con herramientas de automatización, Docker y secuencias de comandos Python.

-- Seguridad mejorada: la tecnología TPM 2.0 basada en hardware proporciona cifrado de datos y arranque seguro.

-- Mayor conectividad: los puertos de enlace ascendente SFP+ de 10 Gb se conectan directamente a redes de alta velocidad.

-- Configuración más rápida: la detección automática de puertos simplifica la configuración de serie y las etiquetas de los puertos.

-- Cableado más sencillo: con los puertos serie de software seleccionables no se necesitan adaptadores serie.

La familia de gestores de consola Opengear CM8100-10G proporciona acceso fuera de banda a enrutadores, conmutadores, PDU, cortafuegos, otras consolas serie y funciones de red virtualizadas a escala. El modelo CM8196-10G ofrece 96 puertos serie en un factor de forma de 2RU (unidad de rack), mientras que el modelo CM8148-10G ofrece 48 puertos serie en un tamaño estándar de 1RU. Con el respaldo de los principales hiperescaladores, estas ofertas reducen las actividades de implementación y eliminan la complejidad de la gestión de dispositivos en grandes centros de datos.

"Siguiendo con el éxito de la serie CM8100, nos complace anunciar el lanzamiento de CM8196-10G y CM8148-10G", comenta Gary Marks, presidente de Opengear. "Con la complejidad cada vez mayor de los entornos de TI y la creciente variedad de dispositivos de múltiples proveedores, ofrecemos un único dispositivo para reducir el número de nodos de gestión. Con esta expansión se demuestra aún más el compromiso de Opengear de prestar atención al cliente, anticiparnos a las necesidades del mercado y ofrecer valor en todo momento".

Acerca de Opengear

Opengear, una empresa de Digi International, ofrece automatización y acceso seguro y resiliente para respaldar la infraestructura de TI crítica de manera ininterrumpida, para el primer día, para todos los días y para cuando se cae la red. Por medio de la presencia y la proximidad, las soluciones Opengear permiten el aprovisionamiento, la orquestación y la gestión remota de dispositivos de red a través de software y aparatos innovadores. Son muchas las organizaciones de todo el mundo, de los sectores financiero, de comunicaciones digitales, minorista y manufacturero, las que confían en las soluciones de Opengear. La empresa tiene su sede en Nueva Jersey y un centro de I+D en Brisbane (Australia). Para más información, visite www.opengear.com.

