Comunicado de prensa de Business Wire: Opengear

Los ingenieros de redes y los directores de información están de acuerdo en que los problemas de seguridad cibernética representan el mayor riesgo para las organizaciones que no logran poner las redes en el centro de los planes de transformación digital. Según una investigación encargada por Opengear, empresa de Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com), el 53 % de los ingenieros de redes y el 52 % de los directores de información encuestados en EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Australia clasifican la ciberseguridad entre los lista de sus mayores riesgos.

Las preocupaciones se ven alimentadas por un número creciente de ataques cibernéticos. De hecho, el 61 % de los directores de información informan un aumento en los ataques/brechas de seguridad cibernética desde 2020-21 en comparación con los dos años anteriores. Para la transformación digital de las redes, el 70 % de los ingenieros de redes dice que la seguridad es el área de enfoque más importante, y el 31 % dice que la seguridad de las redes es su mayor prioridad en la gestión de redes.

Los directores de información también entienden la importancia de los problemas. Más de la mitad (51 %) de los ingenieros de redes dicen que sus directores de información los han consultado sobre inversiones para entregar planes de transformación digital, la máxima prioridad en la encuesta. Además, el 41 % de los directores de información clasifican la ciberseguridad entre las prioridades de inversión más importantes de su organización durante el próximo año, y el 35 % afirma que se encuentra entre las más importantes durante los próximos cinco años. En ambos casos, la ciberseguridad ocupa un lugar más alto que cualquier otro factor.

"Durante la pandemia, hemos visto cómo la importancia de la ciberseguridad se dispara en las empresas a medida que los empleados pasan a trabajar de forma remota y los ciberdelincuentes aumentan su actividad", señaló Gary Marks, presidente de Opengear. "Las empresas con visión a futuro comprenden estos desafíos y la importancia de invertir más en seguridad y asegurarse de que esté más integrada en la estructura de sus redes y esfuerzos de transformación digital".

Acerca de Opengear

Opengear, una empresa de Digi International, ofrece automatización y acceso seguro y resistente para respaldar la infraestructura de TI crítica, incluso cuando la red no funciona. El aprovisionamiento, la orquestación y la administración remota de dispositivos de red a través de dispositivos y software innovadores permiten al personal técnico administrar de manera confiable y eficiente los centros de datos y las ubicaciones remotas de la red. Las soluciones de Opengear cuentan con la confianza de organizaciones globales en las industrias financiera, de comunicaciones digitales, minorista y manufacturera. La empresa tiene su sede en Nueva Jersey, con centros de I+D en Silicon Valley y Brisbane, Australia. Opengear fue adquirida por Digi International en 2019 y reúne a dos organizaciones con un profundo compromiso de proporcionar los mejores productos, software y servicios que satisfagan las demandas de las redes de misión crítica. Para obtener más información, visite www.opengear.com.

Acerca de Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) es un proveedor global líder de productos, servicios y soluciones de conectividad IoT. Ayuda a las empresas a crear productos conectados de próxima generación e implementar y administrar infraestructuras de comunicaciones críticas en entornos exigentes con altos niveles de seguridad y confiabilidad. Fundada en 1985, Digi ha ayudado a los clientes a conectar más de 100 millones de cosas y contando. Para obtener más información, visite www.digi.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005301/es/

Contacto

Relaciones con los medios de Opengear Contacto Peter Ramsay / Lora Metzner Comunicaciones de resultados globales open@globalresultspr.com 949.307.5908

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.