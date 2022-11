Comunicado de prensa de Business Wire: Open Metaverse Alliance

Hoy, OMA3? (Open Metaverse Alliance), una asociación con sede en Zug (Suiza), anuncia la participación abierta en sus primeros grupos de trabajo en la Web Summit, la mayor conferencia tecnológica de Europa.

Entre los primeros participantes del grupo de trabajo se encuentran algunos de los nombres más importantes e innovadores del sector, como Animoca Brands, Alien Worlds, Dapper Labs, MetaMetaverse, SPACE Metaverse, SuperWorld, The Sandbox, Upland, Voxels, Unstoppable Domains, y Wivity (el agente del consorcio).

Uno de los valores fundamentales del metaverso es celebrar la descentralización no solo de los activos, sino también del poder y la influencia. Para ello, OMA3 garantiza que los terrenos virtuales, las identidades, los activos digitales, las ideas y los servicios sean altamente interoperables entre plataformas y transparentes para todas las comunidades. El Portaling and Mapping Working Group (Grupo de trabajo de portalización y mapeo) de OMA3 creará normas que permitan a los usuarios trasladarse entre mundos virtuales. El Asset Transfer Working Group (Grupo de trabajo de transferencia de activos) estandarizará la infraestructura para trasladar activos digitales entre mundos virtuales. El Legal Working Group (Grupo de trabajo dedicado a asuntos jurídicos) estudiará la protección y el uso justo de la propiedad intelectual en las aplicaciones de Web3 y supervisará la evolución del entorno normativo. Las empresas que deseen participar en estos grupos de trabajo están invitadas a unirse a OMA3 como miembro creador en su sitio web: OMA3.org.

A medida que el metaverso siga creciendo y desarrollándose a un ritmo rápido, la asociación seguirá fomentando un metaverso abierto e interoperable mediante el lanzamiento de más grupos de trabajo en áreas como la seguridad de los participantes, la privacidad y la ciberseguridad.

Dirk Lueth, Cofundador y codirector general de Upland, miembro fundador y presidente de OMA3, afirmó: "La visión de OMA3 es pasar de un mundo Web2 controlado por la plataforma a un metaverso Web3 centrado en el usuario. Para lograrlo, hemos formado una alianza de empresas de la Web3 que quieren resolver los retos de interoperabilidad del metaverso, y pretendemos aprovechar los conocimientos de la alianza y la visión nativa de la Web3 para ayudar a proponer y establecer la norma en materia de interoperabilidad en el metaverso".

Batis Samadian, Fundador y director general de SPACE, miembro fundador y vicepresidente de OMA3, afirmó: "La descentralización y la interoperabilidad requieren coordinación para tener éxito. Nos complace que la idea de OMA3 que concebimos en sus inicios haya encontrado eco en el sector".

Todos los miembros de OMA3 comparten la creencia en un metaverso abierto sin muros de contención, en el que las plataformas individuales estén interconectadas y sean totalmente interoperables para que los usuarios puedan mover sus activos digitales libremente por los distintos mundos. Para lograr este objetivo, se ha creado OMA3, que espera que los miembros se unan a su misión.

Sébastien Borget, Cofundador y director de operaciones de The Sandbox y miembro fundador de OMA3, afirmó:"Dentro del metaverso abierto, los activos digitales se mueven libremente por los mundos virtuales de OMA3, disfrutando de una mayor seguridad y un mejor seguimiento de los activos entre los mundos. Con estos estándares compartidos, los usuarios podrán llevar los objetos digitales que posean de un metaverso a otro, haciendo posible un universo de mundos virtuales interconectados que prioriza la experiencia del usuario y la propiedad sobre el dominio de la plataforma y la censura".

Saro McKenna, Directora general de Alien Worlds y miembro fundador de OMA3, afirmó:"La visión de OMA3 se centra en el esfuerzo por crear un metaverso abierto que también sea gestionado por la comunidad, descentralizado e indexable, en el que los usuarios puedan poseer y utilizar sus activos digitales (por ejemplo, NFT), su identidad y su reputación sin complicaciones entre múltiples plataformas. En la visión de OMA3, los usuarios tienen el control de sus activos, no los propietarios de las plataformas, mientras que las ideas y los servicios se basan en los fundamentos de la descentralización y la interoperabilidad para optimizar la libertad individual y los resultados sociales y económicos, entre otros".

OMA3 se compromete a garantizar que los datos no tengan permisos, sean interoperables y estén totalmente controlados por el usuario, con principios de inclusión, transparencia y descentralización centrados en la gestión de una Organización autónoma descentralizada (DAO, por sus siglas en inglés). Como tal, OMA3 está abierto a todos los constructores del metaverso Web3; las empresas pueden unirse como creadores o miembros de la comunidad. Para saber más sobre la participación, visite www.oma3.org.

Acerca de OMA3

OMA3 (Open Metaverse Alliance) es un consorcio formado por las principales empresas nativas del metaverso The Sandbox, Animoca Brands, Alien Worlds, Dapper Labs, Decentraland, MetaMetaverse, Space, SuperWorld, Upland, Voxels, Unstoppable Domains, y Wivity. OMA3 pretende garantizar que los terrenos virtuales, los activos digitales, las ideas y los servicios sean altamente interoperables entre plataformas y transparentes para todas las comunidades.

