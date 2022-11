Comunicado de prensa de Business Wire: On.Energy

On.Energy (www.on.energy), líder en el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía totalmente integradas, amplía sus soluciones de BESS a determinados aeropuertos de América Latina. A través de su última colaboración con Skysense, se están instalando más de 39 MWh de sistemas de almacenamiento de energía llave en mano en otros 11 aeropuertos, que se suman a los cinco que ya están operativos o en las últimas fases de puesta en marcha. Con este último proyecto, la capacidad total de las instalaciones aeroportuarias supera los 65 MWh. Los sistemas de almacenamiento de energía proporcionarán a los clientes de los aeropuertos mayor confiabilidad de la red, una reducción anual de 46 000 kg de emisiones de carbono y un ahorro en la factura de servicios públicos superior al 25 %.

"Cuando un aeropuerto del mundo se queda sin energía, se produce una reacción en cadena a nivel mundial que afecta a millones de operadores aeroportuarios, al personal de las aerolíneas, así como a los proveedores y a los pasajeros. Los aeropuertos latinoamericanos están adoptando rápidamente los BESS para apoyar la confiabilidad en materia de energía, al tiempo que mejoran la eficiencia, reducen los costos operativos y apoyan los objetivos nacionales de descarbonización", explicó José Manuel Díaz, presidente de On.Energy para América del Sur y Central. "El éxito que han tenido estos aeropuertos demuestra que las empresas pueden encontrar una manera escalable de desplegar proyectos de energía de forma rápida y eficaz en toda su cartera, al tiempo que reducen los gastos de servicios públicos y maximizan la eficiencia del sistema".

Hasta la fecha, On.Energy ha suministrado y está actualmente acelerando el despliegue de BESS para clientes corporativos, industriales y de servicios públicos en toda América del Norte y América Latina, en sectores como aeropuertos, hoteles, comercios minoristas, plásticos y generación de energía. Los sistemas de On.Energy están impulsados por su software de control y EMS patentado On.Command, que aprovecha la inteligencia artificial para ayudar a los aeropuertos a maximizar la capacidad de recuperación y controlar los costos.

Con más de 100 MWh de almacenamiento en baterías en funcionamiento y en construcción y una cartera adicional de casi 3,8 GWh de proyectos de BESS en América del Norte y del Sur, al servicio de clientes corporativos, industriales y de servicios públicos AAA, On.Energy se está consolidando como líder en soluciones de almacenamiento de energía.

Entre los clientes de la empresa se encuentran algunas de las mayores marcas comerciales e industriales del mundo, como Walmart, Hyatt Hotels, Grupo Bimbo, Glencore, Enel, Quimpac y Solar Axiom, entre otras.

On.Energy es un proveedor de soluciones para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) totalmente integradas. Desde su sede en Miami y sus oficinas en Texas, México y Perú, el equipo experto de On.Energy aprovecha su sistema patentado de gestión de la energía On.Commandtm para implementar soluciones personalizadas, llave en mano, que apoyan la reducción de picos, el arbitraje de energía, la regulación de la frecuencia, la energía UPS/respaldo, la integración del mercado mayorista y las operaciones de microrredes para las empresas de servicios públicos, los operadores de sistemas y los clientes del comercio y la industria en toda América.

