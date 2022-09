Comunicado de prensa de Business Wire: Olympus Corporation

Olympus Corporation ("Olympus", director, director ejecutivo representante, presidente y director ejecutivo: Yasuo Takeuchi) anunció hoy el lanzamiento de VISERA ELITE III, su flamante plataforma de visualización quirúrgica que aborda las necesidades de los profesionales de la salud (healthcare professionals, HCP) para procedimientos endoscópicos en múltiples disciplinas médicas. VISERA ELITE III ofrece diferentes funciones de imágenes, todas soportadas en un sistema que permite tratamientos mínimamente invasivos, tales como colectomía laparoscópica y colecistectomía laparoscópica. Las actualizaciones futuras de software impulsarán la tecnología de imágenes quirúrgicas y permitirán configuraciones individuales que faciliten un apoyo impecable de las distintas aplicaciones quirúrgicas que llevan a una reducción de los costos de inversión. VISERA ELITE III estará disponible en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), partes de Asia, Oceanía y Japón en septiembre de 2022 o más adelante.

"Con VISERA ELITE III, ofrecemos la mejor plataforma de visualización quirúrgica de su categoría diseñada para múltiples especialidades médicas y configuraciones, lo que permite a los profesionales de la salud enfocarse completamente en el paciente durante la cirugía. Al incorporar las tecnologías de sus predecesores VISERA ELITE II y VISERA 4K UHD en una sola plataforma, VISERA ELITE III mejora la calidad de la cirugía endoscópica, contribuye a una mejor eficiencia en el quirófano y, por consiguiente, eleva el estándar de atención", expresó Kanichi Matsumoto, director global de endoscopía quirúrgica de Olympus.

Un sistema para todos

El sistema VISERA ELITE III integra las funciones de imágenes 3D e infrarrojas1 de VISERA ELITE II, y la función de imágenes 4K del sistema VISERA 4K UHD. Además, ayuda a la cirugía guiada por fluorescencia, así como también a la NBI2, un modo exclusivo de observación desarrollado por Olympus. Al ofrecerle a los médicos múltiples modos de observación, el sistema integrado ayuda a la estandarización y aumenta la eficiencia en el quirófano. Los usuarios también pueden configurar en VISERA ELITE III perfiles departamentales personalizados para las distintas disciplinas médicas, tales como cirugía general, urología, ginecología, cirugía otorrinolaringológica y mucho más. La plataforma es compatible con los endoscopios existentes de VISERA ELITE II.

Innovación que crece con la necesidad

La plataforma permite actualizaciones de software para agregar nuevas funciones de imágenes quirúrgicas según sean necesarias. Ya no es necesario cambiar todos los sistemas de visualización quirúrgica para acceder a la última tecnología, lo que no solo establece un nuevo estándar y ofrece un alto grado de flexibilidad, sino también que convierte a VISERA ELITE III en una inversión preparada para el futuro.

Calidad de imagen mejorada para enfocar mejor

El sistema VISERA ELITE III viene con un modo de ajuste de foco durante la observación quirúrgica 4K y está equipado con la función EDOF (profundidad de campo ampliada) que permite observaciones endoscópicas de precisión a través de focos amplios continuos y ampliación perfecta. Además, ofrece la capacidad de C-AF (autofoco continuo) que ajusta el foco de manera automática según el movimiento del cabezal de la cámara y el endoscopio. Esto facilita captar una imagen más clara, tanto a una distancia menor como mayor, para que la experiencia de los profesionales de la salud sea menos estresante durante la cirugía y les permita concentrarse en el paciente y en el resultado del procedimiento.

VISERA ELITE III combina las tecnologías de imágenes de vanguardia de Sony Corporation con la competencia y experiencia en el desarrollo de productos médicos que Olympus ha acumulado durante las décadas como líder de fabricación de endoscopios y aborda las necesidades cada vez mayores de los hospitales según lo reconoce el vasto intercambio con los clientes.

Al desarrollar VISERA ELITE III, Sony Olympus Medical Solutions, una empresa conjunta de Sony y Olympus, optimizó cada tecnología y función de procesamiento de imágenes específicamente para las aplicaciones médicas para generar la plataforma de visualización quirúrgica más avanzada, abierta y versátil que Olympus haya traído alguna vez al mercado.

Acerca de Olympus

A Olympus le apasiona generar soluciones impulsadas por el cliente para los sectores médicos, de ciencias biológicas y de equipamiento industrial. Durante más de 100 años, Olympus se ha enfocado en hacer que la vida de las personas sea más saludable, segura y gratificante ayudando a detectar, prevenir y tratar enfermedades, favoreciendo la investigación científica y garantizando la seguridad pública.

En su negocio de soluciones endoscópicas, Olympus usa capacidades innovadoras en tecnología médica, intervención terapéutica y fabricación de precisión para ayudar a los profesionales de la salud a ofrecer procedimientos mínimamente invasivos de diagnóstico y tratamiento para mejorar los resultados clínicos, reducir los costos en general y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Comenzando con su primera gastrocámara del mundo en 1950, la cartera de soluciones endoscópicas de Olympus ha crecido e incluye endoscopios, laparoscopios y sistemas de imágenes por video, así como también soluciones para clientes y servicios médicos. Para obtener más información, visite www.olympus-global.com y siga nuestra cuenta global de Twitter: @Olympus_Corp.

Observación: Entre los productos o dispositivos presentados se incluye la tecnología futura que puede depender de la aprobación reguladora regional y no está disponible para la venta en todas las regiones.

______________________________ 1 La imagen por infrarrojos es una función de observación de luz especial para observar la fluorescencia generada por la administración de un agente fluorescente llamado verde de indocianina (indocyanine green, ICG) y por la aplicación de la luz casi infrarroja (luz con una longitud de onda de 700-780 nm). 2 La NBI (imagen de banda estrecha, Narrow Band Imaging) es una técnica de imagen para examinar características, tales como pequeños vasos sanguíneos en la mucosa y las estructuras superficiales. La NBI resalta el tejido iluminándolo con dos bandas estrechas (longitudes de onda) de luz que son absorbidas por la hemoglobina de la sangre.

