Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE

Cumbre de la Industria de O-RAN ALLIANCE en Junio de 2022

La ALIANZA O-RAN invita a todo el público interesado a unirse a su próxima cumbre de la industria que se realizará el 29 de junio de 2022, como un evento virtual abierto. La sesión de 2,5 horas traerá:

-- Últimas actualizaciones del liderazgo de O-RAN ALLIANCE

-- Actualizaciones del ecosistema O-RAN sobre apertura, inteligencia, cloudificación (migración a la nube) y pruebas e integración de RAN

-- Panel de discusión en vivo: Acelerando la adopción de la industria para la comercialización a gran escala

Para obtener más detalles y unirse al evento, visite www.o-ran.org/events.

O-RAN Global PlugFest Primavera 2022 en progreso

O-RAN ALLIANCE ha estado patrocinando sus PlugFests globales para permitir pruebas e integración eficaces al ecosistema O-RAN. O-RAN Global PlugFest Primavera 2022, el primero de los dos PlugFests planeados para este año, ha estado progresando en 3 lugares:

-- Auray OTIC and Security Lab recibe a 21 participantes: Alpha Networks, Askey Computer, Calnex Solutions, Foxconn, El Instituto para la Industria de la Información, Inventec, IP Infusion, ITRI, conectividad JPC, Keysight Technologies, Lions Technology, LITEON, MICAS, NKG, Pegatron, QCT, REIGN Technology, Rohde & Schwarz, Sageran, VIAVI Solutions y WNC.

-- Telefónica, en el OTIC europeo de Madrid, acoge a 6 participantes: Redes ópticas ADVA, Juniper Networks, Keysight Technologies, Precision Optical Transceivers, Ribbon y VIAVI Solutions.

-- AT&T y DISH son anfitriones de participantes que incluyen Analog Devices, Anritsu, Calnex Solutions, Cisco, Fujitsu, HCL, IP Infusion, ITRI, Juniper Networks, Keysight Technologies, META, ARA de la Fundación Nacional de Ciencia (National Science Foundation, NSF): Laboratorio inalámbrico vivo, programa de Plataformas para la investigación inalámbrica avanzada (PAWR) de la NSF: Plataforma de Investigación de Experimentación Aérea para Tecnología Inalámbrica Avanzada (AERPAW), NSF PAWR: Coliseo, PHYTunes, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, VMware y Wind River; con la asistencia de AT&T Lab, NSF PAWR: Laboratorio COSMOS, NSF PAWR: Laboratorio POWDER y Laboratorio de Interoperabilidad de la Universidad de New Hampshire.

Todos los lugares tienen como objetivo concluir el PlugFest de primavera a fines de junio de 2022.

23 nuevas demostraciones de la tecnología O-RAN en la Exposición Virtual O-RAN

Las empresas miembros de O-RAN ALLIANCE han estado progresando con sus implementaciones basadas en O-RAN. Las últimas demostraciones pronto estarán disponibles en la Exposición Virtual O-RAN.

Las demostraciones sobre control de RAN inteligente recientemente agregadas incluyen:

-- AirHop y VMware demuestran cómo la automatización y la programabilidad detectan y remedian de manera eficaz las colisiones/confusiones de Interconexión de Componentes Periféricos (PCI) para optimizar el rendimiento de la RAN. La propuesta es una solución a los métodos actuales de planificación de frecuencias RAN, mitigación de conflictos y optimización que son costosos y consumen mucho tiempo, lo que ralentiza el despliegue de nuevos servicios y reduce el rendimiento de los existentes.

-- Cellwize y VMware demuestran cómo llevar la capacidad de programación a cualquier tipo de implementación de RAN, incluidas las RAN especialmente diseñadas. Como ejemplo, demostramos cómo la rApp de Cellwize integrada en el RIC (Controlador inteligente RAN) centralizado de VMware optimiza el anclaje EN-DC (Nueva radio E-UTRAN de conectividad dual) para maximizar el uso espectral en RAN especialmente diseñadas; lo que conduce a ganancias monetizables en el rendimiento.

-- China Mobile y Lenovo demuestran cómo se puede optimizar la experiencia de video usando una xApp para predecir el ancho de banda disponible para un equipo de usuario (user equipment, UE) usando el RIC y la información de radio reportada sobre el E2 desde la red y proporcionando este ancho de banda previsto al Proveedor de la aplicación para ajustar y optimizar la tasa de bits del video.

-- Cohere y VMware demuestran cómo al usar la capacidad de programación de RAN, los operadores pueden duplicar el ancho de banda móvil sin ningún cambio en las antenas, la radio o los dispositivos. Al utilizar el Multiplicador de espectro xApp de Cohere con tecnología de RIC distribuido de VMware, ahora los proveedores de servicios pueden activar la banda ancha en áreas rurales y evitar costosos cambios en los teléfonos o la infraestructura.

-- GDCNi demuestra su producto de RF (Frecuencia de radio) con potencia de transceptor alta/media/baja, realizando pruebas de interoperabilidad con otros proveedores. GDCNi tiene una rica experiencia industrial en RAN y proporciona soluciones RAN privadas para minas de carbón, puertos, fabricación inteligente, agricultura y transporte, y ayuda a enriquecer el ecosistema O-RAN.

-- Intel demuestra la garantía de SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio) con el Administrador de recursos de radio xApp Network Slice (xApp Network Slice Radio Resource Manager, NSRRM) con tecnología AI/ML (Inteligencia Artificial/Aprendizaje Automático) en un O-RAN RIC integrado con una RAN abierta y virtualizada. Esta demostración muestra a los operadores la viabilidad de ofrecer modelos comerciales generadores de ingresos con recursos de radio óptimos.

-- Polte y VMware demuestran cómo aprovechar la capacidad de programación de RAN para ofrecer un posicionamiento de un UE submétrico preciso. Al usar la tecnología celular como tecnología principal (a diferencia del GPS o Wi-Fi), la xApp de Polte con tecnología RIC en tiempo casi real de VMware ofrece ubicación global en interiores y exteriores, al mismo tiempo que reduce el costo y extiende la duración de la batería del rastreador de activos de Internet de las cosas (IoT).

-- Rimedo Labs demuestra la integración completa de Traffic Steering xApp (Dirección de tráfico xApp) en el SD-RAN RIC casi en tiempo real de código abierto de ONF. La solución destaca las oportunidades de controlar xApp vía las políticas a través de la interfaz A1 definida por O-RAN ALLIANCE, que permite la manipulación del comportamiento del algoritmo RRM (Gestión de recursos de radio) correspondiente en función de la estrategia actual proveniente de la SMO (Service management and orchestration [Gestión y orquestación de servicios]).

Las demostraciones de Open RAN recientemente agregadas incluyen:

-- ArrayComm demuestra su celda pequeña distribuida 5G en una red 5G SA E2E mostrando su alto rendimiento y pruebas de estabilidad con rendimiento medido de enlace descendente y enlace ascendente. Incluye la caja blanca O-DU (Unidades distribuidas abiertas), Puerta de enlace Fronthaul y O-RU (unidad de radio abierta). El O-DU es una caja única construida con SoC NXP LX2160A y LA1201.

-- ArrayComm demuestra su celda pequeña distribuida 5G en una plataforma Marvell que consta de una tarjeta O-DU virtualizada Marvell CNF95O combinada con un servidor x86/Arm, Puerta de enlace Fronthaul y O-RU. Esta plataforma se puede utilizar ampliamente en los escenarios de mejora de la cobertura de la capacidad y también se puede implementar fácilmente como RAN distribuida o RAN en la nube.

-- China Mobile y Lenovo demuestran una plataforma CaaS (Contenedores como servicio), que siguió las especificaciones de O-Cloud y pico gNB (Next Generation NodeB [Nodo B de próxima generación]) BBU (baseband unit [unidad de banda base]), respectivamente, para formar una solución de prueba conjunta. Se ha completado la construcción del hardware; la primera convocatoria se realizó en junio. El rendimiento de 5G se probará en un entorno de extremo a extremo (end to end, E2E) en la próxima etapa.

-- Comba presenta la unidad de radio remota multibanda Open RAN con tecnología avanzada que mantiene un bajo nivel de consumo de energía y una mejor sensibilidad del receptor. El factor de forma pequeño y el rendimiento mejorado del tiempo medio antes de fallar contribuyen a optimizar los costos de instalación y mantenimiento. Estas características facilitan la integración de Fronthaul con socios de la unidad distribuida abierta (Open-Distributed Unit, O-DU).

-- Foxconn, Auray y Calnex demuestran las pruebas de rendimiento de O-RAN S-Plane con O-RU de Foxconn en Auray OTIC and Security lab con Paragon-neo de Calnex. O-RAN.WG4.CONF.0 ha recomendado que la prueba de rendimiento y la prueba funcional del plano S sean obligatorias para las pruebas del plano S de O-RU y, por lo tanto, obligatorias para la credencialización O-RAN/OTIC O-RU.

-- Intel, Capgemini, AWS y otros demuestran una vista unificada de la orquestación de servicios 5G de extremo a extremo desde el perímetro de la red hasta la nube. La demostración destaca la agilidad del uso de la orquestación de servicios para respaldar el corte dinámico de la red para nuevas capacidades comerciales y de servicio, lo que permite la entrega continua de nuevos servicios y funciones. También demuestra la prueba O-RAN Fronthaul (xRAN) según lo definido por O-RAN ALLIANCE, utilizando una aplicación de muestra creada para ejecutar escenarios de prueba con características de la biblioteca xRAN y probar la API externa.

-- IS-Wireless presenta un escenario Multi MNO (Operador de red móvil) compatible en forma de host neutral. La red Open RAN de extremo a extremo se puede implementar en cualquier nube de manera automatizada como contenedores y es compatible con Fronthaul Abierta Split 7.2x y 3GPP split 2.

-- LITEON demuestra el sistema de celdas pequeñas para interiores FlexFi basado en interfaces abiertas (por ejemplo, Interfaz abierta de Fronthaul) que permite una implementación rentable a gran escala. Y también demostramos una solución de control y gestión de RAN inteligente basada en O-RAN: LiteNetics. En esta prueba de concepto, verificamos la gestión de gNB a través del controlador inteligente de radio (RIC) con interfaces O1. LITEON ofrece productos 5G que satisfacen las necesidades de los clientes.

-- MICAS demuestra dos soluciones de unidades de radio O-RAN, con una celda pequeña para interiores sub-6 GHz y una celda pequeña de mmW. Ambas soluciones cuentan con la tecnología de interfaz fronthaul abierta de O-RAN y permiten una implementación rentable a gran escala.

-- Pegatron, Auray y Calnex demuestran la Prueba de Latencia de Fronthaul de O-RAN con O-DU/O-CU de Pegatron en el Auray OTIC and Security lab con Paragon-X de Calnex en modo de emulación de red. O-RAN.TIFG.E2E-Test.0 ha recomendado que la latencia xHaul sea obligatoria para las pruebas O-RAN E2E y, por lo tanto, obligatoria para la credencialización O-RAN/OTIC.

-- Rohde & Schwarz y VIAVI Solutions demuestran conjuntamente la conformidad O-RAN fronthaul abierta (Open fronthaul, OFH) y la validación previa a la conformidad 3GPP de Foxconn O-RU en Auray Lab. Foxconn O-RU está validado por el probador automatizado TM500 O-RU de VIAVI con el generador de señales vectoriales R&S SMW200A, el analizador de espectro R&S FSVA3000 y el software de análisis de señales R&S VSE. La demostración destaca un plan de prueba progresivo que incluye pruebas funcionales, de interoperabilidad, de conformidad y de rendimiento, con un único punto de control para todo el banco de pruebas.

-- Spirent demuestra su solución de prueba Open RAN de extremo a extremo que permite la capacidad de realizar pruebas funcionales, de interoperabilidad, rendimiento y cumplimiento con un UE real o emulado. Esta demostración recorre la arquitectura de la solución y brinda una descripción general de la interfaz, los informes y las capacidades.

-- Spirent demuestra una solución flexible, escalable y de alto rendimiento para probar exhaustivamente la CU en cuanto a cumplimiento, funcionalidad, rendimiento y capacidad. Esta demostración recorre la arquitectura y presenta una descripción general de la interfaz, los informes y las capacidades mediante la ejecución de una prueba en modo 5G SA (NSA también está disponible).

-- Spirent demuestra cómo se prueba O-DU con múltiples O-RU emulados para verificar la función, la confiabilidad de O-DU y retardo de la prueba en redes fronthaul. Un desafío para O-RAN son las pruebas de confiabilidad de larga duración. Los Streamblocks (paquete de compilación de código abierto) generalmente se envían una vez en las pruebas de fronthaul 5G. La solución Spirent envía tráfico continuo para emular el tráfico de red del mundo real.

-- Implementar una red Open vRAN completa es una tarea abrumadora. VMware y Altiostar demuestran cómo reducir en gran medida este esfuerzo al combinar las capacidades de automatización de Altiostar EMS y VMware Telco Cloud Platform RAN sobre la arquitectura Intel FlexRAN TM.

Acerca de O-RAN ALLIANCE

La O-RAN ALLIANCE es una comunidad mundial con más de 300 operadores de telefonía móvil, proveedores, e instituciones académicas y de investigación que operan en la industria de las redes de acceso de radio (RAN). Como la RAN es una parte esencial de cualquier red móvil, la misión de la O-RAN ALLIANCE es reestructurar el sector hacia las redes móviles más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables. Las nuevas especificaciones de O-RAN permiten un ecosistema de proveedores RAN más competitivo y vibrante con una innovación más rápida para mejorar la experiencia del usuario. Las redes móviles compatibles con la O-RAN a su vez mejoran la eficacia de las implementaciones de la RAN y el funcionamiento de los operadores móviles. Para lograr esto, la O-RAN ALLIANCE publica nuevas especificaciones de la RAN, lanza software abierto para la RAN y apoya a sus miembros en la integración y prueba de sus implementaciones.

Para obtener más información, visite www.o-ran.org.

