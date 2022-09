Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE:

Temas clave de Open RAN Summit en Fyuz 2022 presentados por O-RAN ALLIANCE

El evento Open RAN Summit en Fyuz 2022, presentado por O-RAN ALLIANCE y Telecom Infra Project, se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre de 2022 en Madrid. Como socio principal del evento, O-RAN ALLIANCE es responsable de presentar los temas clave de la agenda y de invitar a los oradores más eruditos.

Únase al evento para acceder a las últimas noticias y opiniones en:

-- Cooperación entre O-RAN ALLIANCE y TIP

-- Operadores con presencia en todo el mundo demostrarán cómo están enfrentando los desafíos de Open RAN y avanzando con las implementaciones

-- Opciones y realidades de migración a la nube de Open RAN

-- Logros y desafíos en el lado de la oferta de Open RAN, junto con panoramas de la evolución de la cadena de valor

-- Amplia variedad de rutas de implementación de Open RAN personalizadas para satisfacer las distintas necesidades de los operadores

-- Por qué los trabajos de prueba e integración son fundamentales para el éxito de Open RAN

-- Qué hay detrás de la moda de los controladores inteligentes RAN y cómo un ecosistema empoderado ofrece valor personalizado a los operadores

-- Y mucho más en una amplia variedad de sesiones de análisis

La Open RAN Summit en Fyuz se está preparando de forma atractiva, combinando sesiones específicas con experiencias gastronómicas. Regístrese y obtenga más información en www.fyuz.events.

La O-RAN Global PlugFest del otoño boreal de 2022 ya comenzó en seis sedes de Asia, Europa y Norteamérica

Los PlugFests globales de O-RAN ALLIANCE representan una importante plataforma que permite un progreso eficiente del ecosistema de O-RAN a través de pruebas e integraciones bien organizadas.

La O-RAN Global PlugFest del otoño boreal 2022, el segundo evento O-RAN PlugFest de este año, ya comenzó en seis sedes. Actualmente, la cantidad de inscritos supera las 80 empresas o instituciones, de las cuales muchas están listas para participar en más de una sede.

La finalización de la O-RAN Global PlugFest del otoño boreal 2022 está prevista para diciembre de este año. Hasta entonces, O-RAN planifica comunicar sus resultados, incluida la lista final de participantes, a O-RAN PlugFest Virtual Showcase.

La O-RAN Global PlugFest del otoño boreal 2022 abarca:

En Asia:

-- La PlugFest de Japón, presentada por KDDI, NTT DOCOMO, Rakuten Mobile, SoftBank, YRP y YRPC, actualmente tiene 14 participantes registrados, entre ellos Anritsu, Calnex Solutions, ComWorth, DZS, HCL Technologies, IP Infusion, ITRI, Keysight Technologies, LITEON, MiTAC Computing Technology, NEC, SageRAN Technology, VIAVI Solutions y Wind River.

-- La PlugFest de Corea del Sur presentada por LG Uplus actualmente tiene 7 participantes registrados, entre ellos: Ciena, DELL Technologies, ETRI, Innowireless, Juniper Networks, Keysight Technologies y Viettel High Technology Industries.

-- La PlugFest de Corea del Sur presentada por SK Telecom actualmente tiene 10 participantes registrados, entre ellos: ETRI, Intel, HFR Networks, Hewlett Packard Enterprise, Keysight Technologies y Wind River.

En Europa:

-- La PlugFest conjunta entre O-RAN y TIP, presentada por Deutsche Telekom, EANTC, EURECOM, Orange, TIM, Vodafone y BT, actualmente tiene 36 participantes registrados, entre ellos: Aarna Networks, Acceleran, ADVA Optical Networking, AMD, Analog Devices, Anritsu, Azcom Technology, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, Dell Technologies, DZS, Fujitsu, HCL Technologies, Hewlett Packard Enterprise, IP Infusion, ITRI, Juniper Networks, Keysight Technologies, LITEON, Mavenir, MICAS, Microamp Solutions, NEC, Net AI, Nokia, Open Valley, Precision Optical Transceivers, Red Hat, Rimedo Labs, Rohde & Schwarz, SIAE MICROELETTRONICA, SOLiD, VIAVI Solutions, VoerEir, Wind River, VMware y Xena Networks.

En Norteamérica:

-- La PlugFest de Norteamérica presentada por CableLabs actualmente tiene 6 participantes registrados, entre ellos: Capgemini, Fujitsu, Radisys, Rohde & Schwarz, Sunwave y VIAVI Solutions.

-- La PlugFest de Norteamérica presentada por UNH-IOL actualmente tiene 15 participantes registrados, entre ellos: Analog Devices, Anritsu, DZS, Fujitsu, Intel, IP Infusion, Keysight Technologies, LitePoint, NEC, Rohde & Schwarz, SOLiD, VIAVI Solutions, Telecom Engineering Centre, Vodafone y Wind River.

36 nuevas demostraciones de tecnología O-RAN en la Exhibición Virtual de O-RAN

Las empresas que forman parte de O-RAN ALLIANCE han estado avanzando en sus implementaciones basadas en O-RAN.

Se presentará una demostración in situ en MWC Las Vegas:

-- VIAVI Solutions, Rohde & Schwarz y AMD demostrarán de forma conjunta la validación de conformidad con O-RAN Open Fronthaul (OFH) y de preconformidad con 3GPP de O-RU, el diseño de referencia de AMD. O-RU de AMD está validado por el TM500 O-RU Tester automatizado de VIAVI con el generador de señales vectoriales R&S SMW200A, el analizador de espectro R&S FSVA3000 y el software de análisis de señal R&S VSE. La demostración se enmarca en un plan de pruebas progresivo que incluye pruebas funcionales, de interoperabilidad, conformidad y rendimiento, con un único punto de control para todo el banco de pruebas. Visite la demostración de AMD en el stand W1.720.

Pronto habrá más demonstraciones disponibles en la Exhibición Virtual de O-RAN.

Las recientemente agregadas demostraciones de control de RAN inteligente incluyen las siguientes:

-- AirHop y VMware demuestran de qué forma la automatización y la programabilidad detectan y solucionan de manera eficiente las colisiones/confusiones de PCI para optimizar el rendimiento de RAN. La propuesta es una solución a la planificación de frecuencia de RAN, la mitigación de conflictos y los métodos de optimización actuales, que son costosos, insumen mucho tiempo, hacen más lenta la implementación de nuevos servicios y afectan el rendimiento de los existentes.

-- Cellwize y VMware demuestran cómo introducir programabilidad a cualquier tipo de implementación de RAN, incluidas las RAN específicas. A modo de ejemplo, demostramos de qué forma la rApp de Cellwize incorporada en VMware Centralized RIC optimiza el anclado EN-DC para maximizar el uso del espectro en RAN específicas, lo que permite obtener mejoras de rendimiento monetizables.

-- Cohere y VMware demuestran de qué forma la programabilidad de RAN permite que los operadores puedan duplicar el ancho de banda sin ningún cambio en antenas, radios o dispositivos. Gracias al uso de la Spectrum Multiplier xApp de Cohere con tecnología de VMware Distributed RIC, ahora los proveedores de servicios pueden activar la banda ancha en áreas rurales sin necesidad de costosos cambios de dispositivos portátiles o infraestructura.

-- Ericsson demuestra de qué forma los CSP pueden mejorar la experiencia de cliente con SMO y rApps. La rApp Ericsson FLM (Frequency Layer Manager) sobre la plataforma EIAP (Ericsson Intelligent Automation Platform) gestiona la complejidad de la distribución de la carga de tráfico en implementaciones de RAN 4G/5G. Configura automáticamente la red para ofrecer la mejor experiencia de cliente, reducir los gastos operativos y optimizar el uso del espectro.

-- Groundhog demuestra el control de O-CLOUD e Intelligent RAN mediante CovMo?, una solución de geolocalización nativa de la nube que detecta y mitiga numerosos desafíos que enfrentan actualmente los MNO, entre ellos la optimización de RAN, la atención VIP y las estrategias de implementación de redes de próxima generación. Mediante la combinación de una precisión superior y KPI de geolocalización, CovMo? ofrece datos críticos de manera inteligente sobre la calidad de servicio que experimentan los suscriptores.

-- Inventec y NYCU demuestran cómo integrar el SMO O-RAN con los campos de fabricación y académico como un primer paso para hacer realidad los "gemelos digitales" con una actualización sin inconvenientes de un ecosistema vertical 5G desde una perspectiva de integración de sistemas.

-- NYCU demuestra un campo O-RAN 5G académico y una plataforma de validación de SMO/xAPP en Taiwán. Está diseñada para la mejora de algoritmos de IA en redes privadas O-RAN 5G, de desarrollo de tecnología B5G, capacitaciones, casos de uso, investigación en B5G/6G, implementación de la aplicación PoC y verificaciones independientes basadas en la norma ISO 17025.

-- Polte y VMware demuestran cómo aprovechar la programabilidad de RAN para ofrecer un posicionamiento de UE submétrico preciso. Con la tecnología celular como recurso principal (ya no GPS o Wi-Fi), la xApp de Polte con tecnología RIC en tiempo cuasirreal de VMware ofrece ubicación global en interiores/exteriores, además de reducir los costos y extender la duración de la batería del rastreador de activos de IoT.

-- VIAVI demuestra cómo múltiples xApps pueden funcionar juntas para mejorar la experiencia de usuario de UE (fijas, caminando o conduciendo) después de que una anomalía en el entorno de radio afecte negativamente su producción de datos.

-- VMware e Intel demuestran lo simple que es para socios de xApp usar las bibliotecas Intel FlexRAN E2SM-KPM y E2SM-RC integradas en el código de VMware Distributed RIC para supervisar, controla y optimizar el rendimiento de un conjunto de UE distribuido en un sector.

Las recientemente agregadas demostraciones de Open RANincluyen las siguientes:

-- Anritsu demuestra la prueba de conformidad de fronthaul de Open O-RAN. Se ponen a prueba las características de transmisores y receptores O-RU a través de un analizador y generador de señal Anritsu. Esta demostración pone de manifiesto la manera de realizar pruebas específicas de manera precisa y eficiente, además de otros escenarios de prueba del mundo real para acelerar la instalación y el escalado de Open RAN.

-- ArrayComm demuestra su producto 5G Distributed Small Cell, una solución de cobertura 5G flexible con bajo consumo de energía. Incluye una BBU de caja blanca, una puerta de enlace de fronthaul y O-RU. La BBU admite dos conexiones de FHGW, cada una con un máximo de doce conexiones de O-RU. La demostración de 5G SA E2E incluye pruebas de alto rendimiento y estabilidad, con mediciones de rápidas velocidades de enlace ascendente y conexión en red de BBU, FHGW y O-RU en el formato 1:2:2.

-- ArrayComm demuestra su funcionalidad E2E de celda pequeña distribuida 5G con tecnología de estación base de caja blanca de plataforma Marvell. La estación de caja blanca utiliza una interfaz de fronthaul O-RAN Option7.2x eCPRI y SCF FAPI, que puede usarse ampliamente en escenarios de mejora de cobertura de capacidad y puede implementarse fácilmente como RAN en la nube.

-- Azcom Technology demuestra un diseño de referencia RU 5G de múltiples RAT basado en O-RAN, el AZR-5000 RU. La referencia también puede utilizarse para pruebas de campo iniciales de redes 5G o con fines de integración.

-- CIG, Actiontec y Keysight Technologies participaron en el evento O-RAN ALLIANCE PlugFest para demostrar la funcionalidad de Open Fronthaul entre CIG O-RU y Keysight O-DU Emulator.

-- DeepSig demuestra su software OmniPHY-5G Neural Receiver, que aumenta la capacidad y la velocidad de enlaces ascendentes 5G, además de mejorar la eficiencia energética del O-RAN O-DU. Esta demostración utiliza un UE comercial por aire y una RIC xApp para brindar capacitación en línea y mejorar los principales KPI y el rendimiento de la interfaz por aire.

-- Infosys demuestra la arquitectura de su solución O-RAN para 5G privada, integración y pruebas de extremo a extremo con UE emulada de Keysight, además de la incorporación de casos de uso de industria 4.0 para empresas.

-- IS-Wireless demuestra un escenario de múltiples MNO admitido en la forma de un host neutral. La red Open RAN de extremo a extremo puede implementarse en cualquier nube de forma automatizada a través de contenedores y admite tanto Open Fronthaul Split 7.2x como 3GPP Split 2.

-- GDCNi demuestra su solución desagregada basada en O-RAN con sus modelos de implementación, que logran interoperabilidad con distintos proveedores utilizando interfaces de Open O-RAN. El ecosistema de GDCNi incluye una variedad de características flexibles y opciones de implementación (RU, DU, RU+DU, CU+RU+DU, and CU+DU+RU+5GC) que hacen posible una solución de producto E2E para satisfacer las diferentes demandas de los clientes.

-- Keysight Technologies y Cisco demuestran la solución de prueba de redes de transporte O-RAN Xhaul, que consiste en emulación (IxNetwork/Novus) de unidades distribuidas de Open RAN (O-DU) y unidades de radio de Open RAN (O-RU) para validar el rendimiento de redes de transporte basadas en SRv6 uSID, con el objetivo de realizar una evaluación comparativa de las características de latencia del tráfico de fronthaul en las condiciones reales especificadas por O-RAN WG9: Open X-haul Transport Work Group. Esto permite el éxito de 5G con una infraestructura de transporte de Xhaul sólida.

-- Keysight Technologies demuestra pruebas de disponibilidad de implementación de 5G con su Network Emulator 3. Las implementaciones de O-RAN, que consisten en unidades distribuidas de Open RAN (O-DU) y unidades de radio de Open RAN (O-RU), se requieren para cumplir con los estrictos límites de latencia, variación y tiempo. Network Emulator 3 de Keysight reproduce comportamientos de red del mundo real y se utiliza para poner a prueba la conformidad y la interoperabilidad de O-RAN, además de validar la estabilidad de la aplicación, los acuerdos de nivel de servicio y el rendimiento en condiciones de red subóptimas.

-- Keysight Technologies demuestra IxVerify 5G O-RAN, una solución de prueba presilicio basada en emulación orientada a diseños de sistemas en chip (SoC) de O-RU. La capacidad de enviar estímulos de pruebas de cumplimiento de O-RAN en el diseño de O-RU emulado garantiza una prueba sólida de formación de haces, codificación previa, descompresión y bloques de iFFT coherentes en escenarios reales posteriores a una implementación.

-- Keysight Technologies y la Universidad de Utah integraron el software de prueba de RIC en tiempo cuasirreal RICtest O-RAN de Keysight en el marco de automatización de "laboratorio como servicio" POWDER de Utah. Esta integración ofrece una potente plataforma nativa de la nube para pruebas de O-RAN que admiten comprobaciones y validación automáticas, bajo demanda y orientadas a flujos de trabajo de xApps y RIC en tiempo cuasirreal de O-RAN.

-- Lenovo presenta un entorno de banco de pruebas realista de xApps para diseño de proyectos y experimentaciones con el apoyo de soluciones basadas en aprendizaje automático. Esta plataforma de emulación ofrece KPI para los RIC en tiempo cuasirreal utilizando un emulador Mininet-WiFi que respeta la arquitectura y las especificaciones de O-RAN.

-- LIONS demuestra la interoperabilidad de su O-RU con una RAN independiente (O-DU/O-CU) utilizando las especificaciones de conformidad y rendimiento de Open Fronthaul. Se presentan cinco casos de uso. Dos de ellos son de O-RU/Open Fronthaul que cubren CUS-Plane. Los otros tres son de rendimiento de cobertura de extremo a extremo de O-RAN en diferentes ubicaciones de celdas con conexión a redes básicas 5G comerciales y bajo movilidad de UE.

-- Picocom demuestra su hito de interoperabilidad de arquitectura de O-RAN split 7.2 con PC802 SoC, placas y software PHY de Picocom, junto con el software de pila 5G Connect RAN de Radisys. Las características de silicio de Picocom incluyen tanto a O-DU como a O-RU, y conectan a través de la interfaz O-RAN Open Fronthaul en esta demostración de extremo a extremo.

-- Reign, una nueva subsidiaria de HTC, demuestra su Open RAN Stack and Open Interface con una solución de red privada 5G portátil (REIGN CORE) que permitió distintas experiencias en el evento Mobile World Congress, incluido un ejemplo a escala reducida de conducción remota de automóviles, un sistema de cámaras de seguridad 5G basado en IA y una streaming de realidad virtual en la nube a HTC VIVE Focus 3 simultáneamente en la misma red 5G privada. La segunda parte es la validación de resultados de una especificación de prueba de O-RAN E2E (O-RAN.TIFG.E2E-Test) con equipos de prueba de VIAVI.

-- SageRAN demuestra una solución de celda pequeña O-RAN de caja blanca completa que está basada en una plataforma x86 con una placa aceleradora FPGA que permite presentar casos de uso autónomos de extremo a extremo utilizando hardware de caja blanca para una celda en interiores compatible con MIMO y todos los 4T4R.

-- VIAVI Solutions demuestra una prueba de rendimiento de O-RAN Open Fronthaul del O-RU real, que es complementaria de una prueba de conformidad. Se valida el O-RU de un cliente a través de la capa física 3GPP utilizando el VIAVI TM500 O-RU Tester junto con la emulación de UE TMLite para demostrar que puede alcanzarse el mejor rendimiento desde el O-RU. Esto mejora significativamente la tasa de éxito de la integración con un O-DU real y las pruebas de extremo a extremo en etapas posteriores.

-- Viettel presenta su flamante demostración de O-RAN orientada al futuro de 5G, denominada Massive MIMO 32T32R. Esta demostración pone a prueba la UE OTA comercial 5G con Viettel 5G NSA gNodeB, que se ejecuta en un servidor COTS X86 Intel integrado con Viettel Outdoor Macro O-RU 32T32R, todo diseñado sobre una arquitectura de O-RAN categoría B. Los resultados de la prueba de velocidad de UE fueron 1066 Mbps de descarga (capa 4) y 60,8 Mbps de carga (capa 1).

-- Viettel demuestra un sistema Macro 8T8R de extremo a extremo basado en O-RAN Open Fronthaul. Este sistema integrado se verifica utilizando una tarjeta UE/sim comercial, la red pública de Viettel y UE Emulator de VIAVI, y admite SU-MIMO 4T4R hasta 1,7 Gbps en enlace descendente y 150 Mbps en enlace ascendente.

-- Viettel demuestra una UE comercial 5G con Viettel 5G NSA gNodeB, que se ejecuta en el software CU/DU de Viettel en el mismo servidor x86 Intel y se integra con Mirco O-RU de Viettel, todo diseñado sobre la arquitectura IP/UDP de O-RAN. El O-DU y el O-RU están conectadas a través de una red de transporte. Este es el primer paso hacia la solución C-RAN de Viettel.

-- Wind River presenta una demostración de orquestación CNF en una nube distribuida por SMO a través de una interfaz O-RAN O2. Wind River Studio Conductor funciona como un SMO que se comunica con Wind River Studio Cloud Platform, que está distribuida en la nube mediante interfaces O-RAN O2.

-- Wiwynn se asocia con Intel y WNC para llevar los beneficios de 5G a aplicaciones AOI y AMR, con el objetivo de resolver los puntos problemáticos de automatización de fábrica. La solución 5G SA Sub-6 O-DU y O-CU basada en O-RAN de Wiwynn, que se ejecuta en Wiwynn EP100, cumple los requisitos de O-DU/O-CU y reduce los esfuerzos de instalación.

-- WNC demuestra un sistema O-RAN de extremo a extremo, donde O-CU/O-DU se ejecuta en un servidor x86 Wiwynn y es compatible con NG Backhaul, F1 Midhaul y 10GbE eCPRI Fronthaul. El O-RU es una picocelda de interiores Sub-6 (4T4R con una potencia de salida de 24 dBm por canal). El mismo sistema superó la tercera prueba de interoperabilidad de O-RAN PlugFest y actualmente está implementado en una red privada 5G que pertenece a un importante operador de telecomunicaciones en Taiwán.

Acerca de O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE es una comunidad mundial de más de 320 operadores de telefonía móvil, proveedores e instituciones académicas y de investigación que operan en el sector de las redes de acceso radioeléctrico (RAN). Dado que la RAN es una parte esencial de cualquier red móvil, la misión de la O-RAN ALLIANCE es reconfigurar la industria hacia redes móviles más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables. Las nuevas especificaciones de O-RAN permiten un ecosistema de proveedores de RAN más competitivo y vibrante con una innovación más rápida para mejorar la experiencia del usuario. Las redes móviles basadas en O-RAN mejoran al mismo tiempo la eficiencia de los despliegues de la RAN, así como las operaciones de los operadores móviles. Para lograrlo, O-RAN ALLIANCE publica nuevas especificaciones RAN, libera software abierto para la RAN y apoya a sus miembros en la integración y prueba de sus implementaciones.

Para obtener más información, visite www.o-ran.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005693/es/

Contacto

Contacto de RR. PP. de O-RAN ALLIANCE Zbynek Dalecky pr@o-ran.org O-RAN ALLIANCE e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Alemania

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.