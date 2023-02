Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE

Únase a nosotros para el Informe del ecosistema de O-RAN ALLIANCE el 28 de febrero de 2023 en MWC Barcelona

O-RAN ALLIANCE planea realizar su próximo evento sobre la industria el martes, 28 de febrero de 2023 de 15:30 a 16:30 CET en el puesto de Deutsche Telekom(pabellón 3, puesto 3M31). El evento incluirá lo siguiente:

-- Una actualización del progreso y las direcciones futuras de O-RAN presentada por Alex Jinsung Choi, presidente del Directorio de O-RAN ALLIANCE y vicepresidente sénior de Tecnología del Grupo en Deutsche Telekom Stefan Engel-Flechsig, director de operaciones deO-RAN ALLIANCE

-- Opiniones sobre áreas importantes que apoyan la adopción generalizada de RAN abierta, que presentarán operadores principales de Asia, Europa y el Continente Americano: Pruebas e integración de Open RAN: por Chih-Lin I, jefa científica de China Mobile y copresidenta del Comité Directivo Técnico de O-RAN Seguridad de Open RAN: por Claire Chauvin, directora de Estandarización y Arquitectura Estratégica de Orange Software abierto para la RAN, por Rob Soni, vicepresidente de Tecnología de RAN en AT&T Services

-- Debates del panel del sector sobre desarrollo regional de la RAN abierta, estudios, implementación y seguridad de RAN abierta, que presentarán: Petr Ledl, vicepresidente del Laboratorio de Estudios de Red e Integración, Deutsche Telekom Greg Manganello, vicepresidente sénior y vicedirector de la Unidad de Negocios de Sistemas Móviles de 5G, Fujitsu Gerardo Giaretta, vicepresidente, Gestión de Productos, Qualcomm Technologies Nicola Marziliano, vicepresidente de ventas de Telecomunicaciones Internacionales, Wind River Ray Le Maistre, director editorial de Telecom TV como moderador

-- Debates del panel del sector sobre la madurez y eficiencia energética en el ecosistema O-RAN, que presentará: Sidd Chenumolu, vicepresidente de Desarrollo de Tecnología en DISH Wireless John Baker, vicepresidente sénior de Desarrollo Comercial de Ecosistema, Mavenir Masafumi Masuda, gerente general de Desarrollo de RAN, NTT DOCOMO Francisco Martin, director de OPEN RAN en Vodafone Group Services Ray Le Maistre, director editorial de Telecom TV como moderador

Siga nuestro sitio web para obtener más actualizaciones o para mirar la transmisión en vivo del evento.

Participación de O-RAN ALLIANCE en la sesión "Open RAN: El debate" en MWC23

Alex Jinsung Choi, presidente del Directorio de O-RAN ALLIANCE se presentará en la sesión de "Open RAN: El debate", parte de la transmisión de la conferencia en MWC Barcelona. Este evento está programado para el lunes, 27 de febrero de 2023, de 16:15 a 17:00 CET en el escenario A, pabellón 6 de la MWC. Los debates del panel se enfocarán en oportunidades y desafíos asociados con la disgregación de las redes de acceso por radio (Radio Access Networks) y su adopción generalizada. Se debatirán diferentes aspectos como integración del sistema, seguridad, funciones y responsabilidades del sector, ahorros o sostenibilidad CAPEX/OPEX.

Sesenta y cinco demostraciones de la tecnología y soluciones de O-RAN en MWC23 presentarán el progreso del ecosistema de O-RAN

Cincuenta y ocho miembros y participantes de O-RAN ALLIANCE planifican presentar 65 demostraciones de la tecnología y soluciones basadas en su O-RAN en MWC Barcelona o en la Muestra virtual de O-RAN y le da la bienvenida a los visitantes para ver sus puestos.

O-RAN ALLIANCE preparó un mapa interactivo para facilitar la navegación por los puestos que presentan demostraciones de O-RAN en la exposición MWC.

O-RAN ALLIANCE tiene el orgullo de reconocer a continuación la lista de empresas e instituciones que presentarán la serie más reciente de la demostración de O-RAN.

Para obtener más detalles sobre estas demostraciones, lea nuestra publicación en la web.

Demostraciones inteligentes de RAN

-0- *T Título de la demostraciónEmpresas participantes de O-RANUbicación de la demostraciónAhorros de energía habilitados por la IA en Open RAN Capgemini, Intel Capgemini Engineering, pabellón 2, puesto 2B90 Liberar el poder de la inteligencia de ubicación en O-RAN Capgemini, VIAVI Solutions Capgemini Engineering, pabellón 2, puesto 2B90 Optiminazión del índice Rach (Rach Index Optimization, RSI) para mejorar el desempeño de la experiencia del usuario Capgemini, PiWorks Capgemini Engineering, pabellón 2, puesto 2B90 Desarrollo y pruebas del prototipo O-RAN China Mobile Muestra virtual de O-RAN Solución de 5G privada inteligente basada en RIC casi en tiempo real China Mobile, H3C Muestra virtual de O-RAN Diseño general y prueba de xApp China Mobile, Purple Mountain Laboratories Muestra virtual de O-RAN CovMo?: Solución de inteligencia de movilidad y geoubicación nativa en la nube de O-RAN Groundhog Taiwan Pavilion, pabellón 5, puesto 5A61 Bouncer xApp que también se llama RIC Benchmarking xApp HCL Technologies Muestra virtual de O-RAN HCL ANA cRIC/SMO: Marco R1+ e interfaz de O1 Southbound (sentido sur) HCL Technologies HCL, pabellón 2, puesto 2E19 ITRI 5G impulsada por IA O-RAN, RIC no en tiempo real Industrial Technology Research Institute Muestra virtual de O-RAN Implementación real de 5G-ORAN basada en soluciones completas con redes flexibles y fiables Inventec Trend Micro & CTOne, Hotel Fira Congress, B1F Gestión de servicio de O-RAN y orquestación Juniper Networks Juniper Networks, pabellón 2, puesto 2D12 Casos de uso de ahorros de energía de Juniper RIC Juniper Networks Juniper Networks, pabellón 2, puesto 2D12 Equilibrio de carga con detección de carga anticipatoria por predicción de aprendizaje profundo Lenovo Muestra virtual de O-RAN LITEON empodera su era privada de 5G LITE-ON TECHNOLOGY LITEON, pabellón 5, puesto 5I20 Posicionamiento interior y exterior sobre red privada O-RAN Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung (NYCU) Muestra virtual de O-RAN Optimización basada en el intento impulsado por IA para host neutral de Open RAN Northeastern University, Instituto para Internet de las Cosas Inalámbricas (WIoT) Muestra virtual de O-RAN Monitorización y control de RAN a través de O-RAN xApps Reply SpA Muestra virtual de O-RAN xApp de asignación de recursos basados en QoS QRA-xApp) controlado por políticas (de Rimedo Labs con SD-RAN RIC de ONF Rimedo Labs, ONF Muestra virtual de O-RAN Gestión de vRAN O-Cloud para x/rApps Universidad de Málaga Muestra virtual de O-RAN Presentación de rApp de ahorro de energía de VMware VMware VMware, pabellón 3, puesto 3M11 Asignación de recursos dinámicos de RAN Slice para aseguramiento de SLA VMware, Intel VMware, pabellón 3, puesto 3M11 Gestión de alimentación dinámica para lograr ahorros de energía en sistemas de múltiples proveedores en Open RAN Vodafone, Intel, Keysight Technologies, Radisys, Wind River Vodafone, pabellón 3, puesto 3E11 Casos de uso del control de admisión O-RAN RIC y conducción de tráfico Vodafone, Juniper Networks, Parallel Wireless Juniper Networks, pabellón 2, puesto 2D12 *T

Demostraciones de Open RAN

-0- *T Título de la demostraciónEmpresas participantes de O-RANUbicación de la demostraciónDemostración de implementación de arquitectura de O-RAN 5G WIN, Parallel Wireless RunEL NGMT, pabellón 8.1, puesto 8.1B62.1 Orquestación de O-RAN en O-Cloud optimizado para entornos híbridos Aarna Networks, Red Hat, VoerEir Red Hat, pabellón 2, puesto 2F30 Muro de exhibición de Open RU Analog Devices Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 Llamada completa con plataforma de unidad de radio de Analog Devices y Radisys DU, conjunto CU Analog Devices Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 Entrega de redes más sostenibles Analog Devices Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 Todo el diseño de referencia MIMO de ASIC OpenRAN Masiva Analog Devices Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 Plataforma de referencia mmWave con integración y eficacia de próxima generación Analog Devices Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 Pruebas de conformidad de fronthaul de O-RU con Analog Devices, Viavi Solutions y Rohde & Schwarz Analog Devices, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions Analog Devices, pabellón 2, puesto 2B18 Solución de pruebas fronthaul de Open RAN Anritsu Anritsu, pabellón 5, puesto 5D41 Red 5G privada escalable sobre Arm con Benetel RU Arm, Benetel, Red Hat Arm, pabellón 2, puesto 2I60 Demostración de mejoramiento de gran enlace ascendente por DU de O-RAN 5 G de ArrayComm ArrayComm ArrayComm, pabellón 5, puesto 5F21 Demostración completa de gNB para usuarios de gran conectividad y multicélulas ArrayComm ArrayComm, pabellón 5, puesto 5F21 Solución IA sobre 5G hiperconvergente ArrayComm, NVIDIA ArrayComm, pabellón 5, puesto 5F21 Presentación de solución DuoSIM-5G de prueba de carga y tensión de Artiza Networks Artiza Networks Artiza Networks, pabellón 7, puesto 7B12 Diseño de referencia de unidad de radio 5G O-RAN Radio y módulos de IP Azcom Azcom Technology Azcom Technology, pabellón 5, puesto 5J54 Orquestación y gestión de elementos de RAN usando SMO sobre interfaz O1 Capgemini Engineering, Aarna Networks Capgemini Engineering, pabellón 2, puesto 2B90 Comba es la primera en la industria en apoyar NB-IoT y LTE-M en unidad de radio Open RAN Comba Telecom Comba, pabellón 2, puesto 2F35 Antenas integradas activas y pasivas para O-RAN CommScope CommScope, pabellón 2, 2F40 Escalamiento de recursos dinámico diseñado para lograr ahorros de energía para sistemas de Open RAN Deutsche Telekom, Keysight Technologies, Radisys Radisys, pabellón 5, puesto 5B81 Keysight Technologies, pabellón 5, puesto 5E12 La aplicación de la seguridad en un entorno O-RAN Fortinet Fortinet, pabellón 5, puesto 5C13 CU/DU virtual de alto rendimiento habilitado por IA Fujitsu, NVIDIA Fujitsu, pabellón 4, puesto 4E20 Aprovisionamiento sin necesidad de intervención (Zero-touch provisioning, ZTP) de células pequeñas y CN para NPN 5G usando ORAN SMO y automatización HFCL, Aarna Networks My5G, una solución completa de 5G privada HFR HFR, pabellón 2, puesto 2B72 Intel N6000, un router acelerado de sitio celular virtual y radio mMIMO Intel Intel, pabellón 3 , puesto 3E31 Conformidad de radio y certificaciones de seguridad de producto de solución O-RAN de LIONS LIONS Technology Muestra virtual de O-RAN Solución de O-RAN completa MiTAC 5G MiTAC Computing Technology Muestra virtual de O-RAN RAN virtual 5G acelerada GPU con NVIDIA Aerial SDK y OAI NVIDIA, OAI Muestra virtual de O-RAN Picocom hace demostración completa de O-RAN 7.2 con O-DU con acelerador en línea PC802 ORANIC y O-Rus basado en PC802 Picocom, Radisys Picocom, pabellón 5, puesto 5I32 REIGN CORE: demostración E2E de red privada 5G portátil Reign HTC, pabellón 7, puesto 7A40 Marco de evaluación cibernética diseñado para pruebas de seguridad y resiliencia de sistemas de Open RAN Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur (Singapore University of Technology and Design, SUTD), Keysight Technologies, Quanta Cloud Technology Quanta Cloud Technology, pabellón 5, puesto 5E21 Keysight Technologies, pabellón 5, puesto 5E12 Solución envolvente Spirent O-RU que incluye teleconferencia de video en directo con dispositivo comercial real Spirent Communications Spirent, pabellón 2, salas de reuniones 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex Solución de prueba envolvente Spirent O-RAN O-DU Spirent Communications Spirent, pabellón 2, salas de reuniones 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex Solución de prueba completa O-RAN Spirent Communications Spirent, pabellón 2, salas de reuniones 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex Validación de transporte fronthaul O-RAN Telefonica, Juniper Networks, Keysight Technologies Muestra virtual de O-RAN Probando la combinación O-DU/O-CU con TMLite VIAVI Solutions, AMD Muestra virtual de O-RAN Viettel 5G NR O-RAN masiva MIMO 32T32R Viettel High Technologies Viettel Group, pabellón 4, puesto 4E30 Soluciones Viettel 5G macro gNodeB 8T8R Viettel High Technologies Muestra virtual de O-RAN Viettel O-RAN IP/UDP Viettel High Technologies Muestra virtual de O-RAN Construir una fuente abierta O-Cloud que cumpla con especificaciones de interfaz O-RAN O2 Wind River Wind River, pabellón 2, puesto 2F25 Solución 5G E2E O-RAN de WNC Wistron NeWeb Corp. Wistron NeWeb Corp., pabellón 2, puesto 2A18MR Solución 5G RAN de Wiwynn para toda la red Wiwynn Taiwan Pavilion, pabellón 5, puesto 5A61 *T

Acerca de O-RAN ALLIANCE

La O-RAN ALLIANCE es una comunidad mundial más de 300 operadores de telefonía móvil, proveedores, e instituciones académicas y de investigación que operan en la industria de las redes de acceso de radio (RAN). Como la RAN es una parte esencial de cualquier red móvil, la misión de la O-RAN ALLIANCE es reestructurar el sector hacia las redes móviles más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables. Las nuevas especificaciones de O-RAN permiten un ecosistema de proveedores RAN más competitivo y vibrante con una innovación más rápida para mejorar la experiencia del usuario. Las redes móviles compatibles con la O-RAN a su vez mejoran la eficacia de las implementaciones de la RAN y el funcionamiento de los operadores móviles. Para lograr esto, la O-RAN ALLIANCE publica nuevas especificaciones de la RAN, lanza software abierto para la RAN y apoya a sus miembros en la integración y prueba de sus implementaciones.

Para obtener más información, visite www.o-ran.org.

