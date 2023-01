Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE

Nuevo memorando de entendimiento entre O-RAN ALLIANCE y ATIS abre la oportunidad para que ATIS adopte las especificaciones de O-RAN

O-RAN ALLIANCE y ATIS firmaron un memorando de entendimiento para que los objetivos recíprocos de ambas organizaciones progresen en el sector hacia Redes de acceso por radio (Radio Access Network, RAN) más inteligentes, abiertas, virtualizadas y que cumplan con los estándares globales.

"O-RAN recibe la oportunidad de trabajar con ATIS", expresó Alex Jinsung Choi, presidente de O-RAN ALLIANCE y de SVP Group Technology en Deutsche Telekom. "Esperamos con ansias la oportunidad para que ATIS tenga en cuenta la adopción de las especificaciones de O-RAN para las normas de Open RAN de ATIS y trabajen juntas para definir la próxima generación de tecnología RAN abierta e inteligente".

Evento y demostraciones de O-RAN ALLIANCE en MWC Barcelona brindarán las últimas actualizaciones del ecosistema Open RAN

O-RAN ALLIANCE planea realizar su próximo evento sobre la industria el 28 de febrero de 2023 de 15:30 a 16:30 h CETen MWC Barcelona 2023, organizado por Deutsche Telekomen pabellón 3, puesto 3M31. El evento incluirá lo siguiente:

-- Conferencias magistrales por Alex Jinsung Choi, presidente de O-RAN ALLIANCE y Stefan Engel-Flechsig, director de operaciones de O-RAN ALLIANCE.

-- Opiniones sobre pruebas Open RAN e integración y seguridad por CSP (proveedores de servicios de comunicaciones) de Asia, Europa y del Continente Americano.

-- Paneles de discusión del sector sobre desarrollo regional (despliegues y ensayos), seguridad, madurez del ecosistema y eficiencia energética por CSP y proveedores clave del ecosistema de O-RAN.

Siga nuestro sitio web para obtener la lista de oradores y más actualizaciones.

Más de 60 empresas miembro de O-RAN planifican presentar demostraciones de su tecnología y soluciones basadas en O-RAN en MWC Barcelona o en la Muestra virtual de O-RAN y le da la bienvenida a los visitantes a ver sus puestos. O-RAN ALLIANCE planifica emitir un mapa de demostraciones en la muestra. Para saber más, síganos en el canal de LinkedIn de O-RAN ALLIANCE más cerca de la fecha del evento.

La comunidad de software O-RAN lanza su 7a versión "G" expandida a 13 líneas de proyectos

En diciembre de 2022, siguiendo el ciclo de lanzamiento semestral, la Comunidad de software O-RAN (O-RAN Software Community, OSC) publicó su 7a versión del software de código abierto denominado "G". Para el lanzamiento del G, la OSC expandió a 13 líneas de proyectos, que agregan un nuevo proyecto marco AI/ML.

Con cada lanzamiento, el software de código abierto de la OSC sigue ayudando enormemente a las empresas a desarrollarse, probar e integrar sus soluciones RAN comerciales abiertas e inteligentes. Las contribuciones al software de código abierto de la OSC de una comunidad diversa, entrega un amplio alcance de software según las últimas especificaciones de O-RAN ALLIANCE.

"Realmente me complace ver el 7o lanzamiento y la adición del nuevo proyecto marco AI/ML de nuestra comunidad de código abierto", manifestó Chih-Lin I, científica jefa de China Mobile y copresidenta del Comité Directivo Técnico de O-RAN. "Dado que O-RAN ALLIANCE se acerca a su 5o año, esperamos evolucionar hacia una nueva fase. Creo profundamente que el poder del código abierto es esencial para impulsar el progreso de O-RAN hacia nuevas alturas en los años venideros".

"El crecimiento de la Comunidad de software de la O- RAN ha sido enorme. Con la versión G de la O-RAN SC, este hito ayudará a seguir acelerando la O-RAN a nivel mundial y a impulsar la implementación de redes flexibles que requieren infraestructura nativa en la nube de calidad para portador a medida que avanzamos hacia un mundo de sistemas inteligentes alimentado por aplicaciones perimetrales innovadoras", dijo Gil Hellmann, vicepresidente de Ingeniería de Soluciones de Telecomunicaciones de Wind River. "En la última versión G de la O-RAN SC, Wind River ha continuado brindando con sus contribuciones clave al proyecto INF trabajando con la comunidad para permitir más funciones relacionadas con Open RAN en StarlingX, con la implementación de una plataforma que da soporte a la interfaz O2, de reciente publicación, lo que es fundamental para las operaciones de implementación y gestión de la infraestructura de nube. Esperamos poder continuar nuestra estrecha colaboración".

Nuevos Centros de Integración y Pruebas Abiertas (Open Testing and Integration Centres, OTIC) en Japón y América del Norte

O-RAN ALLIANCE tiene el placer de anunciar Japan OTIC y North American OTIC en el área metropolitana/Este de la ciudad de Nueva York (COSMOS) que se une la comunidad de los Centros de Integración y Pruebas Abiertas. Con esta adición, ahora hay 9 OTIC aprobados en toda Europa, el Continente Americano y Asia.

"Las pruebas e integración compartidas son clave para brindar soluciones O-RAN comerciales, de modo que es muy bueno ver que se aprueben OTIC en América del Norte y en todo el mundo", agregó Igal Elbaz, director técnico de Redes de AT&T y miembro de la Junta Directiva de O-RAN ALLIANCE. "Los OTIC también forman parte de las O-RAN PlugFests y del programa de certificación y entrega de insignias de O-RAN, que proporcionan más confianza en los productos, componentes y soluciones de O-RAN en el sector".

"Estamos encantados con el inicio del OTIC Japón, respaldado por la ceremonia inaugural el mes pasado, y creemos que el entorno de pruebas abierto y neutro para los proveedores ayudará a progresar en las soluciones de O-RAN", manifestó Naoki Tani, vicepresidente ejecutivo y director técnico en NTT DOCOMO y miembro de la Junta Directiva de O-RAN ALLIANCE. "NTT DOCOMO ha implementado redes 5G en toda la nación con equipamiento compatible con O-RAN e intenta expandir aún más el ecosistema de O-RAN como coanfitrión de OTIC Japón junto con el Comité de Promoción de Investigación y Desarrollo de YRP y operadores japoneses".

Para obtener más información sobre las pruebas y los esfuerzos de integración de O-RAN Alliance y los OTIC, visite nuestro sitio web.

