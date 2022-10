Comunicado de prensa de Business Wire: NuriFlex Holdings Inc.

NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca, "NuriFlex") que concretado con éxito su primera ronda de ventas privadas del token $NBLU. El token $NBLU está destinado a ser un token nativo en NuriTopia (www.nuritopia.io), que es una plataforma del metaverso para facilitar las interacciones sociales de los usuarios a nivel mundial.

Dado que NuriFlex ha lanzado con éxito los canales de la comunidad de NuriTopia (Telegram: NuriTopia y NuriTopia Korea) y ha cerrado la primera ronda de ventas privadas de $NBLU, el token nativo de NuriTopia, ahora la compañía tiene previsto centrarse en la expansión del ecosistema empresarial de NuriTopia y en la cotización del token $NBLU en una bolsa global.

Ya hay unos 90.000 miembros interactuando y compartiendo diversas informaciones en los canales de la comunidad de NuriTopia (Telegram: NuriTopia y NuriTopia Korea, Twitter) y ya está abierta la inscripción previa hasta el 31 de octubre de 2022 para todos los miembros de la comunidad. Para todos los miembros que se inscriban en este periodo, habrá artículos exclusivos que podrán utilizar posteriormente en NuriTopia; además, quienes presenten una dirección de billetera cripto recibirán 50 tokens de $NBLU gratis (oferta limitada a los primeros 40.000 inscriptos en este periodo). En noviembre, NuriFlex celebrará otra ronda de eventos con muchas recompensas.

La plataforma de metaverso NuriTopia, desarrollada por NuriFlex, es un lugar virtual en el que se invita a todas las personas con aficiones e intereses similares a comunicarse e interactuar libremente con distintas herramientas de comunicación (voz, vídeo, texto, animación, etc.) que se ofrecen dentro de la plataforma; además, los usuarios pueden crear actividades empresariales virtuales, como por ejemplo, anuncios B2B o B2C, transacciones NFT, comercio electrónico y mucho más.

Acerca de NuriFlex Holdings Inc.

Con sede en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca) es la empresa matriz del Grupo NuriFlex, que comprende NuriFlex Inc. (Estados Unidos) (www.nuriflex.com), NuriFlex Co., Ltd. (Corea) (www.nuriflex.co.kr), NuriVoice Co., Ltd. (Corea) (www.nurivoice.com), NuriVista Co., Ltd. (Corea) (www.nurivista.com), NuriBill Co., Ltd. (Corea) (www.nuribill.com), MediHub Co., Ltd. (Corea) (www.medihub.kr) y muchas más. El Grupo NuriFlex ofrece diversas soluciones, como por ejemplo, la plataforma de metaverso, pagos digitales, la plataforma de AMI y energía, la plataforma de VoIP y comunicación y la plataforma de consultoría médica.

NuriFlex Holdings Inc. Elizabeth Park, gerente general info@nuri.ca www.nuri.ca

