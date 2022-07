Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Corporation

NTT Corporation ("NTT") proyectó la "Conferencia internacional para visualizar nuestro futuro impulsado por la innovación tecnológica mediante la IOWN" en el Short Shorts Film Festival & Asia 2022 (SSFF & Asia 2022), uno de los festivales internacionales de cortometrajes más grandes de Asia, reconocido por el Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE. UU. La conferencia incluyó un debate entre NTT, expertos de varias áreas y directores internacionales que han ganado el Gran Premio en SSFF & Asia acerca de una visión del futuro influenciada por la innovación tecnológica, como la IOWN1.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220721005626/es/

(Graphic: Business Wire)

Después de que los realizadores de todo el mundo asistieran a la proyección, NTT lanzó una convocatoria para cortometrajes con el tema de cómo serían nuestras vidas ideales junto a la innovación científica y tecnológica. De todas las obras, crearemos el cortometraje que mejor refleje el tema.

La conferencia se puede ver en el sitio web oficial de SSFF & Asia 2022.

NTT está trabajando en la realización de una sociedad inteligente basada en la IOWN, que es la plataforma de comunicación de la próxima generación. En noviembre de 2021, fundamos el Natural Society Lab para comunicar de qué manera la tecnología que incorpora la IOWN beneficiará a la sociedad y enriquecerá la vida de las personas. También creamos cortometrajes para transmitir a las masas nuestra visión de un mundo en donde la innovación en ciencia y tecnología prospera junto a la vida ideal humana.

Entre los expertos y realizadores que participaron en la conferencia, se encuentran el productor ejecutivo del Festival Internacional de Cine Fantástico de Yubari y Shinichiro Kumagaya, profesor del Centro de Investigación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Tokio. La conferencia comprendió debates sobre los siguientes cuatro temas:

Parte 1: ¿Qué es el "Natural Society Lab"? Parte 2: El Natural Society Lab y la vida cotidiana, en el contexto del cine y la ciencia Parte 3: La opinión de los creadores sobre la visualización del pensamiento Parte 4: La expresión del mundo realizado por la IOWN

Oradores de la conferencia:

Akiko KudoVicepresidenta sénior de NTT Directora de Relaciones Públicas y directora adjunta de Estrategia Comercial* * Junio de 2022

Junji WatanabeLaboratorios de Ciencias de la Comunicación de NTT Científico destacado sénior de Investigación

Shinichiro KumagayaPediatra y profesor adjunto del Centro de Investigación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología

Shuichi FukatsuProductor ejecutivo del Festival Internacional de Cine Fantástico de Yubari

Kristof DeakRealizador

Genevieve Clay-SmithRealizadora

Los cortometrajes seleccionados y producidos durante la competencia se estrenarán el año que viene.

1 IOWN (Innovative Optical and Wireless Network, red óptica e inalámbrica innovadora) Futura plataforma de comunicación que utiliza tecnología de vanguardia relacionada con la óptica y tecnología de procesamiento de la información para hacer realidad un mundo inteligente.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220721005626/es/

Contacto

Contacto con los medios de comunicación: Comité para Short Shorts Oficina de RR. PP. (Tanaka) press@shortshorts.org

NTT Dpto. de Planificación Corporativa, Oficina de RR. PP. ntt-cnr-ml@ntt.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.