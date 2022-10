Comunicado de prensa de Business Wire: NTT

NTT Ltd., empresa líder mundial en infraestructuras y servicios de TI, ha presentado su informe "2022 Global Network Report",según el cual el 70 % de los directores ejecutivos cree que el nivel de madurez de su red está afectando negativamente a su rendimiento empresarial. La adopción de entornos de trabajo híbridos y distribuidos con múltiples dispositivos conectados se extiende rápidamente por las empresas pero, a pesar de las inversiones, solo dos de cada cinco empresas declaran estar muy satisfechas con sus capacidades de red actuales. Esto ha dado lugar a una nueva era de modernización de la red, en la que la mayoría de los ejecutivos confían en ella para el crecimiento del negocio (>90 %), y apoyan la inteligencia artificial para operaciones de TI (AIOps) (91 %).

Mantener la seguridad de los entornos híbridosCon los modelos de trabajo híbridos distribuidos, que presentan muchas más oportunidades de sufrir ataques por parte de ciberdelincuentes, la importancia de la seguridad de la red se ha convertido en un componente principal de la arquitectura de la red. Esto ha motivado a las organizaciones a pasar a soluciones de seguridad más centralizadas y basadas en la nube, y a un modelo de seguridad de punto final gestionado, así como a aumentar sus inversiones en ciberseguridad de la red. La mayoría de los líderes empresariales creen que las nuevas amenazas impulsarán mayores demandas de seguridad para su red empresarial, con un nivel más profundo de control de acceso e inspección (93 %).

La transformación a los modelos de red como servicioLos encuestados indicaron que sus mayores preocupaciones, incluso por encima del costo, son la seguridad, la modernización y el acceso a un conjunto completo de servicios de su proveedor. En cuanto a la gestión de la red, más del 90 % de los altos ejecutivos prefieren el modelo de red como servicio, y mencionan la flexibilidad para ampliar y reducir la escala como una de las principales ventajas. Además, la complejidad en el despliegue de soluciones efectivas de AIOps y automatización, que simplifican las operaciones de red en curso pero son complejas de configurar inicialmente, hacen que el modelo de red como servicio resulte más atractivo.

"Las inversiones en tecnología de red han aumentado, y los resultados de este estudio demuestran que muchas organizaciones se inclinan por socios clave y soluciones de servicios gestionados para satisfacer sus necesidades. Esto obedece, principalmente, a la necesidad de impulsar la seguridad y de acceder a las competencias que pueden optimizar la capacidad y acelerar los avances basados en la innovación", afirma Amit Dhingra, vicepresidente ejecutivo de NTT Ltd. Network Services.

Dhingra concluye: "Estamos en plena modernización de los servicios de red, sin embargo, muchas de las soluciones que actualmente están en juego para una minoría se convertirán en estándar en apenas un par de años. En su lugar, las organizaciones deberían dirigir su atención a un modelo de red como servicio. Las empresas deben tener en cuenta la seguridad, la competencia de habilidades, la capacidad de escalar, el 5G privado y las redes definidas por software al seleccionar un proveedor de servicios de red. A largo plazo, la cadena de bloques, una mayor IA y automatización, la RA y la RV, las redes cuánticas, el 6G y la computación fotónica afectarán a la forma en que se suministran las redes".

Chris Barnard, vicepresidente de International Data Corporation (IDC)comenta: "A medida que las nuevas formas de trabajar impulsan la transformación, las empresas con altos rendimientos se dan cuenta del valor de invertir en tecnologías estratégicas: las redes empresariales centrales, el 5G, el borde y la inteligencia artificial. Para soportar los requisitos de red de los servicios y aplicaciones digitales emergentes, las organizaciones están modernizando sus redes empresariales, lo que permite un uso y una gestión más eficientes de las redes que sustentan sus empresas. Las empresas que no han invertido se arriesgan a que sus oportunidades de crecimiento se vean afectadas negativamente. Dado que la red desempeña un papel fundamental en las estrategias de transformación digital y en el trabajo y el procesamiento distribuidos, podemos esperar una mayor actualización de las redes empresariales a medida que tecnologías como la IA y las defensas de seguridad se incorporen a las redes empresariales principales. Aunque todo esto puede parecer complejo, los proveedores de servicios como NTT tiene la capacidad para evaluar opciones de despliegue flexibles que impulsen el valor empresarial".

El informe concluye con siete consideraciones para que los ejecutivos mejoren y preparen su red para el futuro. Lea el informe completo "2022 Global Network Report" aquí.

NTT Ltd. es líder en el Magic Quadrant? de Gartner® para Servicios de Redes Empresariales, Global, posicionado en lo más alto tanto por su "Integridad de visión" como por su "Habilidad de ejecución" entre 18 proveedores de servicios de red.

