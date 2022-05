Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Ltd.

NTT Ltd., proveedor global líder de servicios tecnológicos, continúa sus planes de expansión con la apertura de su primer centro de datos en el mercado español, en Madrid. Dicho centro de datos de alta disponibilidad y de nivel 3 está situado en el Parque Empresarial y Tecnológico Európolis de NTT, a 20 km al noroeste de Madrid. Ofrece a las empresas hiperescaladoras y a los clientes empresariales 3600 m2 de superficie dedicada a las TI y, cuando esté completamente construido, su capacidad máxima ascenderá a 6,3 MW.

Actualmente, NTT sigue ampliando de forma masiva la capacidad de sus centros de datos en todo el mundo. La empresa atribuye la máxima importancia a la creación de una infraestructura altamente disponible, segura y sostenible. En la sede de Madrid, por ejemplo, todo el concepto de refrigeración del centro de datos se ha adaptado al clima cálido del centro de España: los enfriadores que se refrigeran con aire y unas temperaturas más altas del agua de refrigeración reducen el consumo de energía y garantizan un funcionamiento eficiente de la instalación. Así, la primera instalación de un cliente importante de NTT se alimenta íntegramente de energía renovable.

Para las empresas que utilicen el nuevo centro de datos de Madrid, la conectividad será excelente. La estructura de la red Global Data Center Interconnect (GDCI), propiedad de NTT, facilita y agiliza la implementación de conexiones privadas de alto rendimiento con nodos de Internet como ESpanix, NetIX y DE-CIX, así como con proveedores de la nube como AWS, Google, y Microsoft, entre otros. Por la red de fibra de Lyntia, existen conexiones con 2.694 ciudades de España, con interconexiones en Francia y Portugal, y con los principales cables submarinos. Además, se dispone de enlaces de fibra con la Red IP Global (GIN) de NTT, así como con Colt IQ, euNetworks, GTT y otros proveedores internacionales y regionales.

"En los últimos años, la demanda de capacidad de centros de datos en España ha crecido fuertemente. Madrid es el mayor centro de datos de España y una puerta europea al mundo, por lo que nuestra inversión en la región es otro hito en nuestra agenda global, ya que seguimos ampliando nuestra presencia en todo el continente para satisfacer las necesidades de cobertura, capacidad y conectividad de nuestros clientes", declaró Florian Winkler, director ejecutivo de la división Global Data Centers de NTT Ltd. en EMEA.

"España se ha convertido en un centro de comunicaciones en el sur de Europa como consecuencia, en parte, de los nuevos cables submarinos", añadió Araceli Pedraza, directora general de NTT Ltd. en España. "Con nuestro nuevo centro de datos en Madrid, estamos configurando de manera activa el futuro digital de la región. Aquí, las empresas encontrarán un espacio confiable, seguro y sostenible para sus infraestructuras de TI. Al mismo tiempo, la conectividad integral permite garantizar la máxima flexibilidad".

Acerca de la división Global Data Centers de NTT Ltd.

Global Data Centers es una división de NTT Ltd. Nuestra plataforma global es una de las mayores del mundo. IDC reconoce a NTT como líder en el MarketScape de Servicios de Colocación e Interconexión a nivel mundial, ya que abarca más de 20 países y regiones, como Norteamérica, Europa, África, India y Asia Pacífico.

Como operador neutral, ofrecemos acceso a múltiples proveedores de nube, una gran variedad de intercambios de Internet y proveedores de redes de telecomunicaciones, incluida nuestra propia red IP global de primer nivel que cumple con IPv6. Nuestros clientes se benefician de una infraestructura adaptada y experimentan las mejores prácticas consistentes en el diseño y las operaciones en todos nuestros centros de datos confiables, ampliables y personalizables.

Visítenos en nuestro sitio web: datacenter.hello.global.ntt.

Acerca de NTT Ltd.

NTT Ltd. es una empresa líder mundial de servicios tecnológicos. Para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de transformación digital, utilizamos nuestras capacidades globales, nuestra experiencia y los servicios tecnológicos completos que ofrecemos a través de nuestra plataforma de servicios integrados. Como su socio estratégico de larga duración, les ayudamos a mejorar la experiencia del cliente y del empleado, a transformar su estrategia en la nube, a modernizar sus redes y a reforzar su ciberseguridad. Además, en todas sus prioridades de transformación, automatizamos los procesos empresariales y de TI, extrayendo información y análisis de sus datos empresariales principales.

Como proveedor global de TIC, damos empleo a más de 50 000 personas en 57 países, operamos en 73 naciones y prestamos servicios en más de 200 países y regiones. Juntos hacemos posible el futuro conectado.

Visítenos en: services.global.ntt

