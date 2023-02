Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Ltd.

Cisco, líder mundial en tecnología, y NTT Ltd., empresa líder en infraestructuras y servicios de TI, anunciaron planes de colaborar para impulsar la adopción de la red 5G privada en los sectores de automotores, logística, atención para la salud, comercios minoristas y público.

El plan de NTT y Cisco para co-innovar y llevar, de manera conjunta, al mercado la tecnología y los servicios gestionados que permitirán a los clientes empresariales implementar la 5G privada con éxito y lograr mejores resultados empresariales. Las empresas planifican acelerar la conectividad de borde a través de la primera solución del mercado privada 5G gestionada, combinada con el hardware Intel, de modo que los clientes de Cisco y NTT podrán integrar perfectamente la 5G privada en su infraestructura LAN/WAN/nube preexistente.

De manera conjunta, las empresas pueden permitir con rapidez capacidades críticas 4.0 del sector, tales como comunicaciones "walkie talkie" pulsar para hablar, vehículos de guiado automático (automated guided vehicles, AGV), PC siempre conectadas (para trabajadores de primera línea digitales), visión artificial (por ej. mantenimiento predictivo, detección de EEP), etcétera.

Cisco y NTT ya han comenzado la coordinación en varias implementaciones de clientes. Además, las dos empresas están planificando impulsar la visión por computadora para análisis de calidad de productos, análisis predictivos para fabricación de funcionalidad y mantenimiento de equipos, y vehículos autónomos para mover productos en la planta fabril, aprovechando las soluciones conectadas de IdeC de NTT.

"Junto con NTT, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes empresariales a acelerar la transformación digital, con la potencia de 5G y wifi en todas las operaciones informáticas y de tecnología operativa", expresó Masum Mir, vicepresidente sénior y gerente general, Movilidad del Proveedor, Cisco Networking. "Nuestra 5G privada gestionada en la nube ofrece a los clientes integración perfecta con su trama de red empresarial junto con la arquitectura de seguridad de confianza cero y política común, que ayuda a reducir riesgos técnicos, financieros y operativos asociados con la gestión de redes 5G, de modo que puedan enfocarse en impulsar la agilidad y eficacia de la empresa".

"Esta es una expansión natural de las capacidades y servicios de vanguardia que NTT lleva al mercado para ayudar a nuestros clientes globales a modernizar sus empresas. NTT y Cisco están construyendo sobre un compromiso mutuo para crear una solución de red privada pura sencilla de gestionar", manifestó Shahid Ahmed, vicepresidente ejecutivo de Nuevas Empresas e Innovación de NTT. "Como principal socio integrador de sistemas de Cisco, las dos empresas están bien posicionadas para ofrecer una red 5G privada segura, confiable y preparada para el futuro para los clientes de nuestra empresa conjunta con impronta global".

Para la red 5G privada de Cisco, NTT ofrecerá un diseño de infraestructura de red, implementación, ejecución de operaciones, uso de desarrollo de caso, abastecimiento de dispositivos, compatibilidad, y pruebas de extremo a extremo.

Acerca de Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder mundial en tecnología que alimenta Internet. Cisco inspira nuevas posibilidades reimaginando sus aplicaciones, asegurando sus datos, transformando su infraestructura y empoderando sus equipos para una futuro global e inclusivo. Descubra más en The Newsroom y síganos en Twitter en @Cisco.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cisco y/o de sus filiales en Estados Unidos y otros países. Se puede encontrar una lista de marcas registradas de Cisco en www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso del socio mundial no implica una relación de sociedad entre Cisco y cualquier otra empresa.

Acerca de NTT Ltd.

Como parte de NTT DATA, proveedor de servicios de TI de 30 000 millones de dólares, NTT Ltd. es una empresa líder en infraestructuras y servicios de TI que presta servicio al 65 % de las empresas de Fortune Global 500 y a más del 75 % de las de Fortune Global 100. Fijamos las bases del ecosistema de redes de borde a nube de las organizaciones, simplificamos la complejidad de sus cargas de trabajo en entornos de nubes múltiples e innovamos en el borde de sus entornos de TI, donde convergen las redes, la nube y las aplicaciones. Ofrecemos una infraestructura a medida y garantizamos las mejores prácticas coherentes en el diseño y las operaciones en todos nuestros centros de datos seguros, escalables y personalizables. Para avanzar hacia un futuro definido por el software, apoyamos a las organizaciones con servicios de infraestructura suministrados por plataformas. Juntos hacemos posible un futuro conectado.

Visítenos en services.global.ntt

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005158/es/

Contacto

Lori.bosio@global.ntt

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.