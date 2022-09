Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Ltd.

NTT Ltd., empresa líder en infraestructura y servicios de TI a nivel mundial, anunció hoy la ampliación de la red privada 5G (P5G) para la ciudad de Las Vegas (CoLV) en el Mobile World Congress 2022 (MWC) en Las Vegas, Nevada. El proyecto implica el despliegue y aprovisionamiento de P5G de NTT para construir la red privada más extensa de Estados Unidos.

El objetivo es que la red sirva de plataforma abierta a disposición de las empresas locales, el gobierno y las instituciones educativas para desplegar soluciones innovadoras que enriquezcan la vida de los ciudadanos y visitantes de Las Vegas. NTT está trabajando con sus socios para duplicar la cantidad de puntos de acceso a la red en Las Vegas. A diferencia de la mayoría de los despliegues del Espectro Radioeléctrico de Banda Ancha para Ciudadanos (CBRS), que se realizan dentro de los edificios o en la industria, esta red se extiende por los espacios públicos. También es la primera red de su tamaño que está abierta a puntos de acceso de terceros y a dispositivos de usuarios finales. Esto sitúa a Las Vegas en el camino de convertirse en un centro tecnológico para los ciudadanos y las organizaciones dentro de los límites de la ciudad.

"La red de la ciudad de Las Vegas impulsará la innovación y será un modelo para ciudades y empresas en todo el mundo. Una vez implantada, será el mayor despliegue de una red municipal abierta CBRS en los Estados Unidos", aseguró Shahid Ahmed, vicepresidente ejecutivo del Grupo de Nuevas Empresas e Innovación de NTT Ltd. "Con el apoyo de los servicios a medida de NTT, las organizaciones locales podrán utilizar sus propios dispositivos y desarrollar sus aplicaciones en la red. En toda la ciudad, los residentes y visitantes recibirán una mejor conectividad, seguridad y acceso al cuidado de la salud y otros servicios críticos".

Gracias a su red abierta e inteligente, NTT puede personalizar los servicios de red para adaptarlos a los distintos requisitos de las aplicaciones existentes y nuevas, ya sean soluciones de pila completa, de borde o inteligentes. Algunos casos de uso iniciales son los siguientes:

-- Educación: mejora de la conectividad y las aplicaciones de aprendizaje remoto para los estudiantes del distrito escolar del condado de Clark.

-- Seguridad: sistemas de supervisión inteligentes, incluidas cámaras con detección de movimiento, en parques, lugares de celebración de eventos, zonas congestionadas de tráfico y otros lugares de la ciudad para ayudar a las fuerzas del orden.

-- Cuidado de la salud: una mejor conectividad para los residentes supone el acceso a más servicios, como la telesalud.

La ciudad de Las Vegas, sus partes interesadas y la comunidad empresarial se beneficiarán de las capacidades de una red P5G, como una latencia ultrabaja, mayor fiabilidad, capacidad masiva, seguridad con conexión directa y gestión flexible. A medida que surjan nuevos casos de uso, la red se convertirá en un marco para la generación de ingresos que puede mejorar los resultados de la ciudad al tiempo que apoya el mantenimiento, la expansión y la mejora de la red. Este modelo de red, y los nuevos servicios y aplicaciones lanzados en CoLV, pueden reproducirse y comercializarse respectivamente en ciudades de todo Estados Unidos.

"Nuestro objetivo es siempre hacer de la ciudad de Las Vegas la mejor comunidad posible para residentes y visitantes, mejorando la educación, el desarrollo de la mano de obra y la seguridad", afirmó Michael Sherwood, director de innovación de la ciudad de Las Vegas. "Para lograr esto, necesitábamos ampliar nuestras capacidades inalámbricas y la conectividad de toda la ciudad y por eso la ciudad de Las Vegas eligió trabajar con NTT. Con su amplia gama de capacidades, NTT está ayudando a que la ciudad de Las Vegas se convierta en un importante centro tecnológico y una sólida base económica".

Como líder de un proyecto multipartito y multifase para CoLV, NTT proporciona su plataforma P5G, que engloba la red LTE/5G como servicio que integra seguridad, control y privacidad por diseño y permite a las empresas y otros clientes asegurar, escalar y segmentar sus redes de forma flexible. El proveedor de tecnología de redes de área local (LAN) P5G, Celona, está trabajando con NTT en este proyecto. Una de las contribuciones de Celona es un modelo operativo definido por software que puede hacer un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento para un ecosistema abierto de proveedores de dispositivos y aplicaciones líderes en el mercado. "Estamos expectantes con nuestra actual colaboración con NTT y con la oportunidad de ofrecer una agilidad y eficiencia operativa únicas a los usuarios finales de la red P5G en expansión de la ciudad de Las Vegas", informó Rajeev Shah, fundador y CEO de Celona.

Las Vegas comenzó a asociarse con NTT en 2018 aprovechando Smart Solutions de NTT para mejorar la seguridad, el conocimiento de la situación, la congestión del tráfico y la conducción errónea en la ciudad utilizando sensores, IoT, big data y análisis predictivo. En 2020, NTT y CoLV anunciaron la ampliación del proyecto Accelerate Smart para incluir casos de uso de Smart Park en varios lugares, lo que ayudó a mejorar la seguridad pública y proporcionar una mejor experiencia para los ciudadanos y visitantes. Las soluciones inteligentes de NTT han convertido a Las Vegas en una verdadera ciudad inteligente y han contribuido a crear un entorno más seguro, inclusivo y sostenible. El despliegue de aplicaciones en una red abierta sobre P5G es una novedad en el mercado en términos de apertura y escala. Uno de los primeros beneficios para los ciudadanos tras el despliegue en la ciudad es la expansión de Smart Solutions de NTT en nuevos parques que seguirán proporcionando servicios adicionales de seguridad y parques.

Como principal patrocinador de la Industry City 5G Showcase en el MWC, NTT se complace en dar vida a tecnologías de vanguardia que reimaginan las posibilidades de un futuro conectado. Para obtener más información sobre las capacidades Edge Compute y Private 5G de NTT y el trabajo que la empresa está realizando con CoLV, visite su exposición en el stand n.º W1 410, del 28 al 30 de septiembre; o asista a la keynote, Viva Tech Vegas, donde Shahid Ahmed estará acompañado por el CIO de CoLV y el CEO de Boingo Wireless para hablar de la evolución tecnológica de la propia ciudad. Consulte los datos de contacto más abajo.

