Comunicado de prensa de Business Wire: NTT DATA

NTT DATA, una empresa global líder en servicios informáticos, empresariales y digitales, anunció hoy que ha sido nombrada como uno de los empleadores destacados de 2022 por el Índice de Igualdad en el Trabajo en India (IWEI, por sus siglas en inglés) y uno de los mejores lugares de trabajo para la comunidad LGBTQ+ en 2023 por la Campaña de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés) de México.

NTT DATA recibió la designación de plata por parte de IWEI, una sólida medida de inclusión laboral utilizada por empleadores en India. La organización ha fomentado a las empresas de India para avanzar en la ampliación del apoyo a las comunidades LGBTQ+, a la vez que promueve una ampliación en la protección legislativa antidiscriminatoria en todo el país.

Los fundadores de IWEI, Keshav Suri (fundador de la Fundación Keshav Suri), Ram Sinha (fundador de Pride Circle) y Nancy Kelley (CEO de Stonewall), emitieron el siguiente comunicado:

"Como socios, estamos muy orgullosos de estar celebrando los resultados del tercer Índice anual de Igualdad en el Trabajo en India, donde se reconocen los grandes avances que han realizado los empleadores en India para mejorar las experiencias laborales de las personas LGBT+. Con la participación actual de más de cien organizaciones, esperamos que este sea un punto de inflexión para la India empresarial y que más empleadores reconozcan el verdadero valor de apoyar a las personas LGBT+ para que puedan llevar sus identidades completas al trabajo.Estamos inspirados en gran medida por el extraordinario compromiso de NTT DATA de impulsar un cambio en el lugar de trabajo para las personas LGBT+ y no podemos esperar a ver los avances que logren en 2023".

"Somos responsables como líderes de mantener un entorno laboral inclusivo y seguro, donde los empleados puedan prosperar", dijo Terri Hatcher, Gerente General de Diversidad e Inclusión de NTT DATA Services."Fomentar la aceptación y valorar las contribuciones de todas las personas es una máxima prioridad de nuestra empresa porque creemos que la innovación se ve incentivada por una fuerza de trabajo diversa, y estamos encantados de ser reconocidos por ese labor en México y en India".

Equidad MX, un programa derivado de HRC en México, sirve de aliado global como promotor de la inclusión de personas LGBTQ+ en el lugar de trabajo. Las empresas premiadas como Mejor Lugar de Trabajo para personas LGBTQ+ fueron medidas sobre fundamentos diseñados por el Índice de Igualdad Corporativa (CEI, por sus siglas en inglés) que se ha convertido en la fuente principal para evaluar la igualdad en el trabajo. NTT DATA es reconocida por alinearse con los siguientes estándares:

-- Ofrecer igualdad de oportunidades en el acceso al empleo para todos los candidatos en las descripciones de puestos, prohibir la discriminación de identidades específicas como orientación sexual e identidad de género o expresión de género

-- Asignar espacios en la empresa para grupos de recursos de Diversidad, Igualdad e Inclusión, para tratar asuntos relacionados con LGBTQ+

-- Implementar oportunidades de capacitación y educación para proveer perspectivas de personas LGBTQ+ en el lugar de trabajo

-- Comprometerse abiertamente a tener un impacto positivo en las comunidades LGBTQ+ con iniciativas propuestas por aquellos que son parte de la comunidad

Estos reconocimientos se suman a los realizados por la Campaña de Derechos Humanos, que nombró a NTT DATA uno de los mejores lugares de trabajo para la igualdad LGBTQ+ en EE. UU. y por Forbes Mexico, que nombró a NTT DATA un principal empleador en México.

Además, NTT DATA fue galardonada con el premio Economic Times Employee Excellence 2022 en India por crear una cultura empresarial que impulsa a los empleados a tener éxito.

Para conocer más acerca de los programas de Diversidad, Igualdad e Inclusión de NTT DATA, visit: https://us.nttdata.com/en/about-us/content/office-of-diversity-equity-and-inclusion

Acerca de NTT DATA

NTT DATA es una innovadora y confiable empresa global de servicios informáticos y empresariales valuada en $30 000 millones. Ayudamos a nuestros clientes a transformarse a través de consultorías tecnológicas y comerciales, soluciones digitales e industriales, desarrollo y gestión de aplicaciones, servicios de infraestructura de nube, BPO, integración de sistemas y centros de datos globales. Tenemos un compromiso con el éxito a largo plazo nuestros clientes y combinamos el alcance global con un servicio de clientes local en más de 80 países. Visite nttdata.com o LinkedIn para obtener más información.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221205005036/es/

Contacto

Karla.Arboleda@nttdata.com 815.245.7359

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.