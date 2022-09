Comunicado de prensa de Business Wire: Nova Credit

Nova Credit, la principal oficina de crédito en el mundo autorizada por los consumidores, anunció hoy que se ha asociado con HSBC para proporcionar al banco acceso global a su producto de datos crediticios transfronterizos, Credit Passport®, creando más oportunidades de acceso al crédito para los clientes transfronterizos en todo el mundo. Esta asociación permitirá a HSBC acceder al historial crediticio traducido de los consumidores recién llegados al país como parte de sus solicitudes de crédito, previa autorización. Esta innovadora solución permitirá al banco realizar más aprobaciones de solicitudes en tiempo real de forma responsable y a mayor escala. El primer despliegue, con HSBC Singapur se puso en marcha en mayo.

Para destacar su apoyo a Nova Credit y acelerar su expansión global, HSBC Ventures ha realizado una inversión de $10 millones en la empresa.

El despliegue global comienza en SingapurHistóricamente, el historial crediticio se ha detenido en la frontera, lo que ha impedido a muchas empresas de servicios financieros y prestamistas poder atender a clientes que han demostrado su solvencia en su país de origen, pero que llegan sin crédito. Credit Passport® se integra de forma transparente y segura en el proceso de solicitud de crédito de una institución financiera, permitiendo acceder al instante al historial crediticio global de los solicitantes y a su puntuación con solo unos clics.

HSBC Singapur es la primera entidad de HSBC que lanza esta capacidad como parte del despliegue global del banco, convirtiéndose también en la primera organización que implementa Credit Passport® fuera de los Estados Unidos, permitiéndole acceder instantáneamente al historial crediticio traducido de los consumidores recién llegados al país que se trasladan a Singapur, facilitándoles un acceso más rápido al crédito.

Nova Credit y HSBC Singapur utilizarán inicialmente Credit Passport® para dar soporte a los miles de clientes recién llegados a Singapur con historial crediticio en la India. El banco tiene la intención de ampliar la cobertura de la solución para incluir a los clientes con historial de crédito en Australia, Reino Unido y Filipinas en 2022, y a más oficinas de países en 2023, poniéndola a disposición de aún más recién llegados a Singapur.

"Abrir un mundo de oportunidades es el objetivo principal de HSBC, y siempre nos apasionaidentificar nuevas formas de resolver los problemas a los que se enfrentan nuestros clientes internacionales", expresó Taylan Turan, director del Grupo de Banca Minorista y Estrategia, Patrimonio y Banca Personal de HSBC. "Acceder al crédito en unnuevo mercado puede ser un desafío y es algo en lo que hemos estado ayudando a los clientes durante años. Estamosencantados de asociarnos con Nova Credit, para mejorar nuestra capacidad de brindar aún más, con su innovadorCredit Passport digital. Estamos orgullosos de ser la primera organización en ofrecer esto a los clientes en Singapur".

Inversión adicional para respaldar la escala global de la empresaComo testimonio de su creencia en la visión de Nova Credit de unir el sistema financiero mundial, HSBC Ventures ha invertido $10 millones en la empresa. Esta inversión permitirá a Nova Credit apoyar a HSBC en la aceleración del despliegue de Credit Passport® en todo el mundo.

HSBC Ventures se une a los principales inversores, como Kleiner Perkins, Canapi Ventures, General Catalyst e Index Ventures, y a ejecutivos de Goldman Sachs, JPMorgan y Citi.

Desde su lanzamiento en Estados Unidos en 2016, Nova Credit ha entablado relaciones con agencias de crédito en más de 20 países para obtener acceso con permiso de los consumidores a más de 1000 millones de perfiles de crédito, y ha desarrollado asociaciones con grandes prestamistas, como American Express y Verizon.

"Nova Credit y su producto Credit Passport® están a la vanguardia de la innovación financiera y estamosencantados de llevar esta solución a nuestra amplia base de clientes internacionales",aseguró Catherine Zhou, directora global de Ventures, Innovación Digital y Alianzas de HSBC. "Viendo el éxito de la empresa enllegar a las comunidades de inmigrantes durante los últimos seis años en los Estados Unidos, está claro que Credit Passport® debeser compartido con un público más amplio. Este es el primer paso de un viaje interesante, y esperamostrabajar con Nova Credit para dar escala a la empresa y a su trabajo hacia la inclusión financiera".

"A pesar de la considerable globalización, nuestro mundo financiero sigue estando lejos de no tener fronteras. Estaasociación histórica con HSBC llevará Credit Passport® a nuevas partes del mundo, desbloqueando nuevas fronterasen el flujo de información financiera",aseguró Misha Esipov, cofundador y CEO de Nova Credit. "Estaasociación garantiza que una mayor cantidad de personas que cruzan las fronteras puedan llevar sus datos consigo, de forma segura yconforme a las normas, y en última instancia llegar y prosperar en su nuevo hogar".

"Esta asociación y la financiación es el primer paso para lograr un objetivo central de la entrega de CreditPassport® a nivel mundial: garantizar que su identidad financiera sea suya, sin importar de dónde sea o dóndeelija vivir",aseguró Collin Galster, vicepresidente de Internacional de Nova Credit. "Nos sentimos honrados de dar estepaso histórico en asociación con HSBC".

Para saber más sobre Credit Passport®, visite: www.novacredit.com/business/credit-passport

Acerca de Nova CreditNova Credit es una oficina de crédito autorizada por el consumidor con dos productos que ayudan a las empresas a tomar decisiones más justas e informadas sobre los solicitantes de crédito. Credit Passport® desbloquea los datos de la oficina de crédito transfronteriza para ayudar a las empresas a suscribir a las poblaciones recién llegadas al país. Cash Atlas? proporciona una mayor visión de los flujos de caja de cualquier solicitante, incluida la verificación de sus ingresos con mayor precisión que las alternativas. Las empresas utilizan estos productos para aprobar a más solicitantes sin asumir más riesgos, y los consumidores tienen la posibilidad de dar lo mejor de sí mismos en sus solicitudes. Las fuentes de datos diferenciadas y los análisis propios de la empresa son utilizados por organizaciones líderes como American Express, Verizon, HSBC, SoFi y Yardi. Nova Credit está respaldada por inversores como Kleiner Perkins, General Catalyst, Index Ventures y Canapi, así como por ejecutivos de Goldman Sachs, JPMorgan y Citi. Para obtener más información, visite www.novacredit.com

Acerca de HSBC Holdings plcHSBC Holdings plc, la empresa matriz de HSBC, tiene su sede en Londres. HSBC atiende a sus clientes en todo el mundo desde oficinas situadas en 63 países y territorios de sus regiones geográficas: Europa, Asia, América del Norte, América Latina y Oriente Medio y Norte de África. Con unos activos de $2.985.000 millones hasta el 30 de junio de 2022, HSBC es una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros en el mundo.

