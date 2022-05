Comunicado de prensa de Business Wire: Nordson EFD

Nordson EFD, una compañía Nordson (NASDAQ: NDSN) y líder en la fabricación de sistemas de dosificación de fluidos de precisión, presenta una nueva serie de videos Better Dispensing? How-To. Estos tres videos altamente educativos presentados por el especialista en aplicaciones de EFD, Tom Muccino, proporcionan las mejores prácticas para elegir entre la dosificación de contacto y la dosificación sin contacto (chorro), y cómo seleccionar la mejor válvula a chorro para una aplicación de fabricación.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220510006211/es/

xQR41 Series MicroDot? needle valve (left) and PICO Pµlse XP jet valve (right). (Photo: Business Wire)

"Una de las principales diferencias es que con el sistema a chorro, la válvula nunca toca la superficie de la pieza. En su lugar, el fluido "vuela" o "sale a chorros" de la válvula, que está por encima de la pieza", explica Muccino en el primer video. "Esto hace que el sistema a chorro sea perfecto para piezas frágiles o complejas".

Nordson EFD ofrece a los fabricantes una amplia gama de sistemas de válvulas de contacto y sin contacto (jetting). Mientras que las válvulas de dosificación de contacto proporcionan más versatilidad en cuanto a la gama de fluidos que se pueden dosificar, los sistemas sin contacto abren la puerta a una dosificación más rápida de hasta 1000Hz (depósitos por segundo). Saber qué es lo mejor para una aplicación puede influir en el tiempo de producción y la precisión.

Después de identificar si la dosificación por chorro es adecuada para una aplicación, los vídeos dos y tres explican las tecnologías que se ofrecen. Nordson EFD ofrece válvulas de chorro neumáticas y piezoeléctricas.

A continuación hay un breve resumen de los videos de Better Dispensing:

-- El primer video aconseja cuándo los usuarios elegirían la dosificación por contacto o la dosificación por chorro en función de una aplicación.

-- El segundo video describe dos tipos de tecnología sin contacto: piezoeléctrica y neumática, y cómo elegir entre ellas.

-- El tercer video analiza las diferencias entre los dos tipos de válvulas piezoeléctricas, incluido el nuevo sistema sin contacto PICO® XP , que está diseñado para mantener resultados de microdispensación constantes independientemente de los cambios de temperatura durante las aplicaciones de fabricación de gran volumen.

Estos nuevos videos Better Dispensing How-To son la cuarta serie de videos educativos de Nordson EFD. El objetivo es proporcionar las mejores prácticas para ayudar a los fabricantes a mejorar los procesos de dosificación con el fin de lograr un mayor rendimiento y reducir los rechazos, la reelaboración y el desperdicio de fluidos.

Para más información, visite Nordson EFD en Internet en www.nordsonefd.com/jetting, www.nordsonefd.com/dispensevalves, linkedin.com/company/nordson-efd, envíe un correo electrónico a info@nordsonefd.com, o llame a +1 401.431.7000 o 800.556.3484.

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD diseña y fabrica sistemas dosificadores de fluidos de precisión para procesos en mesas y líneas de montaje automatizadas. Al permitir que los fabricantes puedan aplicar la misma cantidad de adhesivo, lubricante u otro fluido de montaje en cada parte en todo momento, los sistemas de dosificación EFD ayudan a las compañías de una amplia variedad de industrias, a aumentar su producción, a mejorar la calidad y a reducir sus costos de producción. Otras habilidades de gestión de fluidos incluyen jeringas y cartuchos de alta calidad para envasar materiales de uno y dos componentes, junto con una amplia variedad de accesorios, acopladores y conectores para control de flujo de fluidos en ambientes médicos, biofarmacéuticos e industriales. La empresa también es un formulador líder de pastas de soldadura especiales para aplicaciones de dosificación e impresión en la industria electrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson diseña, fabrica y comercializa productos y sistemas diferenciados que se utilizan para la dosificación y procesamiento de adhesivos, revestimientos, polímeros, selladores y biomateriales; y para el manejo de fluidos, las pruebas y la inspección de calidad, así como para el tratamiento de superficies y curado. Estos productos son respaldados por una amplia experiencia en aplicaciones y servicios y ventas directas a nivel mundial. Atendemos a una amplia variedad de mercados finales de productos de consumo no durables, durables y de tecnología, incluidos los envases, las telas no tejidas, la electrónica, los productos médicos, los dispositivos, la energía, el transporte, la construcción y montaje y el acabado general de productos. Fundada en 1954 y con sede en Westlake, Ohio, la compañía tiene operaciones y oficinas de asistencia en más de 30 países. Visite a Nordson en la web en www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp o www.facebook.com/nordson.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220510006211/es/

Contacto

Nicole Paquet Especialista en Marketing +1-401-431-7100 (USA) nicole.paquet@nordsonefd.com

Para más información, contáctese con:

Nordson EFD

Global Natalie Tomasso +1-401-431-7173; natalie.tomasso@nordsonefd.com

Europa +44 (0) 1582 666334; infoefd.europe@nordsonefd.com

China +86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

Japón +81 (03) 5762 2760; japan@nordsonefd.com

Corea +82 (31) 7368321; korea@nordsonefd.com

SE de Asia +65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

India +91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.