Comunicado de prensa de Business Wire: Nintendo Co., Ltd.

Illumination (sede central: Santa Mónica, CA, EE. UU.; fundador y director ejecutivo: Chris Meledandri) y Nintendo Co., Ltd. (sede central: Kioto, Minami-ku, Japón; director representativo y presidente: Shuntaro Furukawa, en adelante, "Nintendo") lanzaron el primer avance de Super Mario Bros: la película, la nueva película animada basada en el mundo de Super Mario Bros durante el Nintendo Direct que se transmitió hoy.

"Estamos muy emocionados de compartir finalmente el primer vistazo a Super Mario Bros: la película", dijo Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination. "Mario y Luigi de Nintendo son los personajes más icónicos y amados en el universo de los videojuegos y ha sido un honor increíble trabajar con Miyamoto-san durante los últimos años para llevar esta historia a la pantalla de una forma auténtica a sus raíces".

"¿Qué tipo de película debería ser Super Mario Bros?" dijo Shigeru Miyamoto, director representativo, colega de Nintendo. "Hemos estado trabajando durante mucho tiempo con Chris de Illumination con esta pregunta en mente. Ahora podemos mostrarles a todos un pequeño vistazo de la película. No sólo con la historia en sí, sino a través del aspecto de los personajes, sus emociones y varios gestos, hemos construido un mundo de Super Mario utilizando el lenguaje del cine. Disfruta la experiencia única del Reino de los honguitos en su máxima expresión en la pantalla del cine. Además, presta atención a los personajes y los recuerdos de los juegos de Nintendo esparcidos en pequeños pedacitos de la pantalla durante la película. El estreno está muy cerca, y nos encontramos en la fase de los últimos ajustes, terminando todos los detalles, tal como hacemos con un juego de Nintendo. Es una película que pueden disfrutar las personas de todas las edades, y les pido a todos que, por favor, alienten a Mario en los cines".

Super Mario Bros: la película

La película animada de Super Mario Bros, producida por Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo, estará financiada en conjunto por Universal Pictures y Nintendo, y la estrenará Universal Pictures en todo el mundo.

Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic (colaboradores en Los Jóvenes Titanes en Acción, Los Jóvenes Titanes en Acción: la película) con un guion de Matthew Fogel (Minions: nace un villanode Illumination), la película está protagonizada por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek y Sebastian Maniscalco como Spike.

Acerca de Illumination

Illumination, fundada por Chris Meledandri en 2007, es una de las productoras líderes de la industria del entretenimiento de películas animadas, que incluyen las películas Mi Villano Favorito,la franquicia animada más exitosa en la historia cinemática, y El Lórax: en busca de la trúfula perdida, El Grinch y La Vida Secreta de tus MascotasySing: ¡Ven y canta!El próximo estreno de Illumination Super Mario Bros: la película se unirá a una biblioteca de estudio que incluye dos de las 10 mejores películas animadas de todos los tiempos. Las amadas e icónicas franquicias de Illumination, llenas de personajes memorables e inconfundibles, con un atractivo mundial y relevancia cultural, han generado ingresos de más de 8 mil millones de dólares en todo el mundo. Illumination tiene una colaboración exclusiva de finanzas y distribución con Universal Pictures. Las próximas películas de Illumination en 2023 incluyen Super Mario Bros: la película y Migration.

Acerca de Nintendo

Nintendo Co., Ltd., con sede principal en Kioto, Japón, ha creado franquicias que se han convertido en nombres altamente reconocidos en todo el mundo, incluyendo Mario?, Donkey Kong?, The Legend of Zelda?, Metroid?, Pokémon?, Animal Crossing?, Pikmin? y Splatoon?, a través de sus productos de hardware y software integrados. Nintendo busca ofrecer experiencias de entretenimiento únicas e intuitivas para todos al fabricar y comercializar dispositivos de videojuegos como la familia de sistemas de Nintendo Switch?, al desarrollar y operar aplicaciones para dispositivos inteligentes y al colaborar con socios en una gama de otras iniciativas de entretenimiento, como el contenido visual y los parques temáticos. Nintendo ha vendido más de 5,4 mil millones de videojuegos y alrededor de 800 millones de unidades de hardware a nivel global. Desde el lanzamiento de Nintendo Entertainment System? hace más de 30 años, hasta el día de hoy y hacia el futuro, la misión firme de Nintendo es crear un entretenimiento único que ponga sonrisas en los rostros de las personas de todo el mundo.

