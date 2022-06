Comunicado de prensa de Business Wire: NielsenIQ

NielsenIQ, la empresa mundial de servicios de información, acaba de nombrar a su primera directora de operaciones, Tracey Massey. La Sra. Massey dependerá del director ejecutivo y supervisará todos los aspectos comerciales y de producto, con responsabilidad sobre los ingresos, los planes de desarrollo de productos, las estrategias de las unidades de negocio y todos los aspectos de NielsenIQ relacionados con el mercado.

"Tracey desempeñará una función integral en la transformación continua de NielsenIQ, poniendo aún más énfasis en el crecimiento sostenible a través de la ejecución de nuestras iniciativas estratégicas", comentó Jim Peck, presidente ejecutivo y director ejecutivo de NielsenIQ. "Además de sus 30 años de experiencia en el sector y un exitoso historial de crecimiento y expansión del negocio global, lo más importante de Tracey es que su pasión por el servicio a los clientes y el fomento de equipos altamente comprometidos será clave en nuestra evolución".

Tracey ocupó recientemente el cargo de presidenta global y directora ejecutiva de Mars Pet Nutrition, donde dirigió el mayor negocio de alimentos para mascotas del mundo, renovando sus carteras de productos para un crecimiento constante bajo su liderazgo. Antes de ese cargo, fue presidenta regional de Mars Confectionary Americas, donde dirigió exitosamente a su equipo a través de la integración de Mars Chocolate Americas con Wrigley Co. Americas.

"Estoy emocionada con mi incorporación a NielsenIQ y deseo utilizar mi experiencia en el sector de los bienes de consumo de rápida rotación para ayudar a construir un futuro exitoso para la empresa", declaró Tracey Massey.

