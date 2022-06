Comunicado de prensa de Business Wire: NielsenIQ

Hoy, NielsenIQ, una empresa mundial de servicios de información, anunció la adquisición de CGA, el proveedor por excelencia de información on-premise. Esta adquisición se desarrolla a partir de la inversión en CGA que hizo NielsenIQ en 2009 y ofrecerá la solución de información y medición de bebidas alcohólicas más innovadora y granular, con el único objetivo de ayudar a los clientes a crecer.

NielsenIQ y CGA se unirán y acelerarán la cobertura, cerrando los puntos ciegos del cliente y brindando una visión integral de la medición on-premise y off-premise. Es un hito sin precedentes para la industria de las bebidas alcohólicas, y es emocionante, ya que la huella mundial inigualable de NielsenIQ, más sus los datos confiables y la plataforma innovadora se combinan con el seguimiento de ventas líder de CGA.

A nivel mundial, el mercado de bebidas alcohólicas tiene un valor de más de 1,6 billones de dólares y se espera que crezca un 7 % en los próximos cinco años. Debido a la naturaleza fragmentada de los canales de venta, los proveedores de bebidas de todo el mundo necesitan una lectura cohesiva de sus ventas multicanales para planificar el futuro de manera eficaz. Para permitir este crecimiento, los datos y activos de CGA se integrarán por completo en la plataforma Connect de NielsenIQ, lo que le proporcionará al mercado precisión de datos y soluciones analíticas para mantenerse competitivo. La capacidad de visualizar y analizar los datos rápidamente les permitirá a los clientes comprender la interacción entre el rendimiento on-premise y off-premise para identificar tendencias y obtener una visión integral del mercado.

"Tener visibilidad de las ventas on-premise es fundamental para nuestros clientes de BevAl, ya que pasa un gran volumen de ventas por el canal. El cierre de bares, restaurantes y clubes nocturnos durante el COVID mostró la transferibilidad del volumen entre canales on-premise y off-premise", expresa Kim Cox, vicepresidente ejecutivo de Éxito del cliente de NielsenIQ. "Integrar los datos de CGA en nuestra plataforma Connect es crucial para comprender la interacción entre los canales on-premise y off-premise, para analizar el negocio de nuestros clientes en todos los canales y brindar la visión más integral posible del rendimiento comercial".

"El canal on-premise ofrece resultados significativos en términos de ventas en dólares, y el consumidor paga una prima por consumir en un espacio o lugar social", comenta Phil Tate, gerente general de CGA. "Si ve datos on-premise y off-premise en silos, hay puntos ciegos para el mercado total, para los conocimientos de los clientes y para el rendimiento comercial total".

"Con esta inversión, NielsenIQ sigue asociándose con empresas líderes que proveen soluciones únicas para complementar nuestras capacidades de medición, de análisis y de información de datos líderes en la industria", expresa Rachel White, directora general de NielsenIQ en el Reino Unido e Irlanda. "Nuestro compromiso de invertir e innovar a escala mundial con una cobertura de canal líder e innovadora impulsará el crecimiento de los clientes en todo el mundo".

Acerca de NielsenIQ

NielsenIQ, una empresa mundial de servicios de información, ofrece el patrón oro en la medición de consumidores y minoristas, a través de la comprensión más conectada, completa y procesable del consumidor omnicanal mundial en evolución constante. NielsenIQ es la fuente de confianza para las industrias a las que servimos y el pionero que define el próximo siglo de medición de consumidores y minoristas. Nuestros datos, conocimientos conectados y análisis predictivos optimizan el rendimiento de las empresas minoristas y de CPG, lo que las acerca a las comunidades a las que sirven y las ayuda a crecer.

NielsenIQ, una empresa parte de la cartera de Advent International, tiene operaciones en más de 90 mercados, es decir, cubre más del 90 % de la población mundial. Para obtener más información visite NielsenIQ.com.

Acerca de CGA

CGA Strategy Ltd es la consultora de datos e investigación de preferencia para el mercado de alimentos y bebidas fuera del hogar, que se especializa en la medición del mercado, la investigación del consumidor y la planificación de la ubicación. Lo que distingue a CGA es su capacidad única para acceder a los tres tipos clave de datos (oferta, demanda y consumo) y luego triangular estos datos para proporcionar la imagen más completa y precisa de cualquier persona en el sector fuera del hogar. Desde sus oficinas de Manchester, en el Reino Unido, y Chicago, en EE. UU., los expertos de CGA trabajan con muchas de las marcas de consumo más importantes del mundo, incluidos fabricantes de bebidas, propietarios de marcas de consumo, proveedores y mayoristas de alimentos, y minoristas de pubs, bares y restaurantes y entidades gubernamentales. Fundada en 1992, la misión de CGA es utilizar sus increíbles datos y su conocimiento experto de la industria del ocio para darles a estas marcas una ventaja competitiva y llevarlas más rápidamente a donde quieren estar. Para obtener más información, visite: www.cga.co.uk.

Contacto

