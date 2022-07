Comunicado de prensa de Business Wire: NielsenIQ

En el día de hoy,Gorillas y NielsenIQ anunciaron un acuerdo de cooperación para conectar la agilidad de las entregas rápidas y el poder del big data. Nuestra relación de cooperación aportará panoramas más detallados para los fabricantes y permitirá que sus negocios prosperen y aceleren su crecimiento con la velocidad y la granularidad requeridas.

Con esta alianza, NielsenIQ se convertirá en el proveedor de datos y análisis preferido de Gorillas en Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos y los Estados Unidos. NielsenIQ le ofrecerá a Gorillas una combinación de análisis líderes en la industria, incluidos análisis de venta minorista personalizados y datos de panel provenientes de los consumidores. Los análisis y el panel de consumidores combinados de NielsenIQ, el único conjunto de datos integrado con esta capacidad disponible en la industria, permite acceder a un panorama más profundo de los datos de panel de los compradores. Con acceso a una lectura detallada de las ventas facilitada por Gorillas, los parámetros de NielsenIQ se potenciarán gracias a una lectura de rendimiento detallada dirigida directamente hacia los clientes desde el líder de la popular industria de comercio rápido en Europa.

"Estamos muy entusiasmados de que Gorillas haya elegido a NielsenIQ como proveedor de los datos sobre consumidores más completos disponibles", afirma David Johnson, presidente de ventas minoristas globales de NielsenIQ. "Esta cooperación con Gorillas, una empresa que hemos seguido de cerca como líder de mercado en la industria de pedidos y entregas de comestibles, genera muchas expectativas. La innovación en el comercio electrónico de comestibles y la entrega de "última milla" se está moviendo a la velocidad de la luz, y nuestra cooperación de datos permitirá tomar mejores decisiones en Gorillas y en sus fabricantes, algo que la industria recibe con los brazos abiertos".

Las evoluciones del panorama del comercio electrónico y la conducta de los consumidores son parte integral de la acelerada realidad de la industria de los productos de consumo inmediato. La fluida compra en línea y las rápidas entregas físicas permiten que las compras cotidianas sean una experiencia verdaderamente integral. En un contexto donde el ámbito del comercio electrónico está en camino a una mayor diversidad, los actores del mundo en línea necesitan lecturas y parámetros precisos de los productos de consumo inmediato digitales. Por ese motivo, NielsenIQ sigue incorporando mayor granularidad y panoramas más profundos del comercio electrónico.

Acerca de NielsenIQ

NielsenIQ, una empresa mundial de servicios de información, ofrece el patrón oro en la medición de consumidores y minoristas, a través de la comprensión más conectada, completa y procesable del consumidor omnicanal mundial en evolución constante. NielsenIQ es la fuente de confianza para las industrias a las que servimos y el pionero que define el próximo siglo de medición de consumidores y minoristas. Nuestros datos, conocimientos conectados y análisis predictivos optimizan el rendimiento de las empresas minoristas y de CPG, lo que las acerca a las comunidades a las que sirven y las ayuda a crecer.

NielsenIQ, una empresa de cartera de Advent International, posee operaciones en más de 90 mercados y cubre a más del 90 % de la población mundial. Para más información, visite NielsenIQ.com.

