Comunicado de prensa de Business Wire: NielsenIQ

NielsenIQ y GfK SE ("GfK"), dos líderes en servicios de información global han anunciado hoy un acuerdo definitivo por el que las compañías planean combinarse, creando nuevas capacidades sin precedentes en la industria de medición de los consumidores y distribuidores. Gracias a la tecnología de vanguardia en la nube, la combinación reunirá datos complementarios y activos analíticos para proporcionar una visión completa del gasto de los compradores a través de una lectura total de la tienda, lo que permitirá a los clientes anticiparse a las tendencias y reaccionar más rápidamente a las necesidades y expectativas de los consumidores. Los términos del acuerdo no han fueron revelados.

La posición de liderazgo de GfK en tecnología y bienes duraderos en 67 países, combinada con la posición de liderazgo de NielsenIQ en la medición de bienes de consumo masivo en 90 países, permitirá la expansión dentro de las industrias a las que actualmente sirven ambas empresas, así como en nuevos segmentos de mercado. Con una mayor base de talento tecnológico y operativo en todo el mundo, la empresa combinada podrá innovar y sacar nuevos productos al mercado aún más rápido y luego escalarlos a un conjunto más amplio de mercados e industrias. Ambas empresas creen firmemente en el mérito estratégico de esta combinación y están buscando una mayor expansión del negocio tanto geográfica como verticalmente.

"Durante el último año, NielsenIQ ha invertido tanto orgánica como inorgánicamente en la cobertura más completa, en tecnologías avanzadas y en análisis predictivos para permitir a nuestros clientes tener un conocimiento completo de sus consumidores", dijo Jim Peck, Presidente Ejecutivo y Director General de NielsenIQ. "La combinación de nuestras capacidades líderes en el mercado nos permitirá acelerar aún más la innovación que mejor sirva a nuestra ampliada base de clientes, y ofrecer un valor significativo para todas nuestras audiencias. Junto con GfK, tenemos la oportunidad de influenciar el futuro de la medición global de los consumidores y distribuidores, un futuro rápido, ágil y conectado."

A través de la combinación de la plataforma NielsenIQ Connect basada en la nube y las tecnologías de medición omni-canal y la recientemente lanzada plataforma gfknewron de GfK, la compañía se convertirá en un verdadero líder en análisis. Sus soluciones proporcionarán una visión armonizada, granular y coherente del comportamiento de compra de los consumidores en todos los canales y categorías, lo que permitirá tomar decisiones en tiempo real para mejorar el rendimiento e impulsar el crecimiento. Las dos empresas reunirán un amplio abanico de talento y experiencia, con un historial probado de éxito en las capacidades de medición y análisis.

"Durante los últimos años, GfK ha navegado con éxito una transformación digital hacia un crecimiento rentable y sostenible. Unir fuerzas con NielsenIQ es ahora el siguiente paso lógico para nosotros y apoyará la siguiente etapa de desarrollo de nuestra compañía", dijo Lars Nordmark, Director Ejecutivo Interino y Director Financiero de GfK. "La combinación con NielsenIQ nos permitirá capacitar a nuestros clientes para que tomen decisiones más inteligentes en sus organizaciones a una escala verdaderamente global y acelerar nuestro viaje hacia el siguiente capítulo de la innovación. Esto nos permitirá aprovechar nuevas e importantes oportunidades de crecimiento."

Con esta transacción, Advent se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa combinada. Advent adquirió NielsenIQ en una transacción que cerró en 2021.

"Vemos un tremendo potencial para aprovechar las sólidas marcas y las plataformas de vanguardia de las dos compañías", dijo Chris Egan, Socio Director, Advent. "Dadas las capacidades y los recursos de la entidad que pronto se combinará, confiamos en nuestra capacidad para construir un verdadero líder mundial en datos de consumo y venta al por menor. Aprovechando nuestra huella global y nuestra fuerza operativa, nos proponemos seguir ampliando el negocio y avanzar en su posición en los mercados establecidos y emergentes."

Desde la escisión de GfK de NIM en 1984, NIM ha sido el accionista mayoritario de la empresa y seguirá siendo uno de los principales accionistas de la nueva empresa combinada. Gracias a la transacción, NIM podrá seguir impulsando y acelerando su desarrollo hasta convertirse en un instituto de investigación líder a nivel internacional.

"GfK y NielsenIQ, dos de las principales empresas de investigación de mercados, cuentan con casi 200 años de experiencia combinada en investigación de mercados. Consideramos que la combinación de sus fuerzas complementarias es una oportunidad única, que crea nuevas e interesantes oportunidades de negocio para ambas partes. La combinación es, por lo tanto, en el mejor interés de sus empleados, clientes y socios minoristas por igual", dijo Manfred Scheske, Presidente de NIM, y continuó: "Como accionista significativo de la nueva empresa, NIM podrá continuar su desarrollo como instituto de investigación líder a nivel internacional, cumplir su objetivo principal, definido en los estatutos de la asociación, y estar a la altura de las ambiciones de sus fundadores."

Junto con NIM, KKR seguirá invirtiendo en la empresa combinada como accionista minoritario. La firma de inversión global llevó a GfK al sector privado junto con NIM en 2017 para apoyar la transformación estratégica de GfK y allanar el camino hacia el crecimiento sostenible. En estrecha colaboración con el equipo directivo de la empresa, NIM y KKR apoyaron a la empresa en una transformación integral, centrando su cartera e introduciendo ofertas de análisis predictivo de vanguardia y acelerando su crecimiento orgánico rentable.

"GfK es mucho más fuerte hoy que hace cinco años, y los resultados de 2021 son un testimonio del esfuerzo y la disposición de GfK para continuar su camino para convertirse en una firma integrada de datos, análisis y consultoría que proporciona un servicio superior a sus clientes. Creemos firmemente que la unión de GfK con NielsenIQ es una combinación transformadora que permite a GfK continuar con su trayectoria de crecimiento e innovación a un ritmo aún más rápido Philipp Freise, Socio y Codirector de la división europea de KKR.

Se espera que la transacción se cierre a principios del año próximo, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Hasta el cierre, NielsenIQ y GfK seguirán siendo empresas independientes centradas en sus actuales estrategias y planes de crecimiento.

Acerca de NielsenIQ

NielsenIQ, una compañía global de servicios de información que ofrece el estándar de oro en la medición de los consumidores y distribuidores, a través de la comprensión más conectada, completa y procesable del consumidor omni-canal global. NielsenIQ es la fuente de confianza para las industrias a las que servimos y el pionero que define el próximo siglo de la medición del consumidor y del retail. Nuestros datos, conocimientos conectados y análisis predictivos optimizan el rendimiento de las empresas de bienes de consumo y minoristas, acercándolas a las comunidades a las que sirven y ayudando a impulsar su crecimiento.

NielsenIQ, una empresa de la cartera de Advent International, opera en más de 90 mercados, cubriendo más de 90% de la población mundial. Para más información, visite NielsenIQ.com.

Acerca de GfK

GfK. Crecimiento desde el conocimiento. Durante más de 85 años, GfK se ha ganado la confianza de sus clientes en todo el mundo al resolver cuestiones empresariales críticas en su proceso de toma de decisiones en torno a los consumidores, los mercados, las marcas y los medios de comunicación. Los datos y conocimientos confiables de la compañía, junto con las capacidades avanzadas de IA, han revolucionado el acceso a las recomendaciones procesables en tiempo real que impulsan el marketing, las ventas y la eficacia organizativa de sus clientes y socios. Así es como GfK promete y ofrece "Crecimiento desde el conocimiento". Para más información, visite www.gfk.com

Acerca de Advent International

Fundada en 1984, Advent International es uno de los mayores y más experimentados invesrsionistas de capital privado a nivel mundial. La empresa ha invertido en más de 390 inversiones de capital privado en 41 países y, a 31 de diciembre de 2021, contaba con 88 mil millones de dólares en activos gestionados. Con 15 oficinas en 12 países, Advent ha establecido un equipo globalmente integrado de más de 265 profesionales de inversión de capital privado en América del Norte, Europa, Latinoamérica y Asia. La empresa se centra en inversiones en cinco sectores principales: servicios empresariales y financieros, sanidad, industria, comercio minorista, consumo y ocio, y tecnología. Durante más de 35 años, Advent se ha dedicado a la inversión internacional y mantiene su compromiso de asociarse con los equipos de gestión para conseguir un crecimiento sostenido de los ingresos y los beneficios de las empresas de su cartera Para más información visite: Página web: www.adventinternational.com LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Acerca del Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM)

El Instituto de Decisiones de Mercado de Nuremberg (NIM por sus siglas en inglés), es un instituto sin fines de lucro para la investigación de las decisiones de consumo y de mercado. En la interfaz entre la ciencia y la práctica, NIM genera conocimientos nuevos y relevantes que ayudan a tomar mejores decisiones y a comprender mejor las consecuencias. NIM examina cómo cambian las decisiones de los consumidores y los responsables de las empresas ante las nuevas tendencias, tecnologías y cambios sociopolíticos. El Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg es el fundador y accionista principal de GfK SE. Para más información, visite www.nim.org y en LinkedIn

Acerca de KKR

KKR es una empresa de inversión líder a nivel mundial que ofrece gestión de activos alternativos, así como mercados de capitales y soluciones de seguros. KKR tiene como objetivo generar atractivos rendimientos de inversión siguiendo un enfoque de inversión paciente y disciplinado, empleando a personas de talla mundial y apoyando el crecimiento de las empresas de su cartera y de las comunidades. KKR patrocina fondos de inversión que invierten en capital privado, crédito y activos reales y tiene socios estratégicos que gestionan fondos de cobertura. Las filiales de seguros de KKR ofrecen productos de jubilación, vida y reaseguros bajo la gestión de Global Atlantic Financial Group. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados y sus filiales de seguros. Para mayor información sobre KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), por favor visite la página web en www.kkr.com y Twitter @KKR_Co.

J.P. Morgan Securities LLC y HSBC Securities actúan como asesores financieros de Advent International Corporation y NielsenIQ, y Ropes & Gray LLP, Covington & Burling, Weil Gotshal & Manges LLC y Squire Patton Boggs actúan como asesores legales. Goldman Sachs Bank Europe SE actúa como asesor financiero de KKR y del Nuremberg Institute for Market Decisions. Simpson Thacher & Bartlett LLP y Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB actúan como asesores jurídicos de KKR. Rothschild & Co actúa como asesor financiero del Nuremberg Institute for Market Decisions. Fieldfisher y Baker & Hostetler LLP actúan como asesores jurídicos del Nuremberg Institute for Market Decisions. White & Case LLP actúa como asesor legal de GfK SE.

