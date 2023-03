Comunicado de prensa de Business Wire: Nexon America Inc.

¡Corredores de consola alégrense! La acción de carreras de karts a la deriva llega hoy incluso a más plataformas con la inauguración de KartRider: Drift, la primera temporada de "New World". KartRider: Drift de Nexon ya está disponible para descargar y jugar de manera gratuita en las consolas Xbox y PlayStation, junto con los corredores en PC (Steam, Nexon Launcher) y móvil (Android, iOS) de todo el mundo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005863/es/

Nexon's "KartRider: Drift" Enters Season 1 with Arrival of PlayStation and Xbox Consoles plus Exclusive Porsche Collaboration. (Graphic: Nexon)

Como parte del lanzamiento de la primera temporada, Nexon tiene el placer de anunciar dos colaboraciones de juego especiales: KartRider: Drift x Porschey KartRider: Drift x MapleStory, que ofrece a los jugadores una experiencia de carreras exclusiva por un tiempo limitado. Los icónicos autos deportivos de Porsche - 718 Boxster convertible, 911 Turbo S Cabriolet y Macan GTS- estarán disponibles como karts durante la primera temporada. Los corredores que se registren durante la primera temporada pueden reclamar de inmediato el 718 Boxster, y el kart Macan GTS se puede reclamar logrando el nivel 30 en el "Racing Pass" (pase de carreras). Los jugadores también podrán conocer dos personajes de la icónica franquicia MapleStory de Nexon justo después de que comience la primera temporada.

La primera temporada está llena de nuevas actualizaciones y funciones emocionantes, como ocho flamantes pistas de carreras, modos objetos Grand Prix y Speed Grand Prix, nuevos karts y objetos cosméticos (personajes, emoticonos, refuerzos y patentes), además de un nuevo pase de carreras de temporada con niveles normales y prémium.

Los corredores interesados en obtener una ventaja competitiva y sacar más rendimiento de sus karts encontrarán mucho para festejar con la nueva modernización del sistema que llega con la actualización de la primera temporada. Los jugadores de todas las plataformas no solo pueden personalizar el aspecto de sus karts, sino también que pueden configurar sus karts para aumentar su grado, desde el más común, bonito hasta el más raro, que da como resultado estadísticas mejoradas y mejor manejo.

Por último, la primera temporada de "New World" ofrece flamantes recompensas generosas de ingreso y recompensas de eventos diariamente para que los corredores vuelvan por más.

Asegúrese de seguir el canal de Twitch de KartRider: Drift y de vincular su cuenta Nexon para obtener las exclusivas Twitch drops, que incluyen una exclusiva calcomanía, patente y además un nuevo personaje "Undercover Sophia" (Sophia encubierta) y de seguir TikTok para conocer las últimas noticias e información sobre la actualización del juego. KartRider: Driftya está disponible para descargar y jugar de manera gratuita en las tiendas de PlayStation, Xbox, Steam, Nexon Launcher, iOS App Store y Google Play.

Corredores...¡Enciendan los motores! ¡Preparados... listos... Drift!

NOTAS PARA LOS EDITORES:El juego de carreras para móviles KartRider Rush+ de Nexon seguirá funcionando como título independiente y no comparte partidas cruzadas (cross-play) con KartRider: Drift.

Recursos:Tráiler | Imagen | Kit de prensa digital

Redes sociales:Twitter / TikTok / Twitch / Discord / YouTube/Instagram / Facebook

Acerca deKartRider: Drift KartRider: Driftes el juego multijugador de carreras de karts en línea de Nexon, inspirado en títulos anteriores de la franquicia KartRider, de fenomenal éxito, que ofrece acción de carreras a la deriva, con múltiples modos de juego y una profunda personalización de karts y personajes en impresionantes gráficos Unreal® Engine 4. Disponible en Steam, Nexon Launcher, dispositivos móviles (iOS y Android), así como también en consolas Xbox y PlayStation desde el comienzo de la primera temporada, KartRider: Driftofrece juego multiplataforma en línea gratuito y progresión para desafiar a los amigos, independientemente de la plataforma elegida.

Presentado en 2004, el KartRider original fue el primer título de la legendaria serie de carreras de karts de Nexon,que posteriormente consiguió una enorme popularidad en Asia y fuera de sus fronteras, acumulando más de 380 millones de jugadores durante los diecinueve años transcurridos desde su lanzamiento. Como franquicia, KartRiderha establecido una marca sólida en los mercados asiáticos y una enorme presencia en los eSports (deportes electrónicos) en Asia, con una liga oficial que comenzó en 2005. Sigue siendo la liga de eSports más antigua hasta la fecha.

Acerca deNexon America Inc. Fundada en 2006, Nexon America Inc. ofrece una experiencia excepcional en juegos en línea gratuitos y soporte de juegos en vivo, que toma los puntos fuertes de NEXON Co., Ltd. ("Nexon") y los aplica a un público exclusivamente occidental. Nexon America mantiene desde hace más de una década franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de "el jugador primero" y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230308005863/es/

Contacto

Brian Klotz, Nexon America NA_pr@nexon.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.