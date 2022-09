Comunicado de prensa de Business Wire: Nexign

Nexign, proveedor líder de sistemas de soporte empresarial (BSS) y soluciones de digitalización, lanza un nuevo producto nativo de la nube que ofrece a los proveedores de servicios de telecomunicaciones una flexibilidad ilimitada para capitalizar los modelos de monetización emergentes y los servicios al margen de la conectividad. Nexign Revenue Management presenta una única plataforma convergente para ayudar a los operadores a consolidar las diversas fuentes de ingresos y gestionar todo el proceso de generación de recursos en todas las verticales del negocio. La solución ayuda a optimizar los procesos de negocio y a reducir el costo total de propiedad, al tiempo que impulsa el crecimiento de los ingresos y mejora la experiencia de facturación de los clientes. También garantiza una flexibilidad operativa que no se ve limitada ni por el proveedor ni por la tecnología, y es compatible con la monetización del 5G.

"Cuando los proveedores de servicios de telecomunicaciones pasan a ampliar activamente sus carteras de productos, a explorar nuevas líneas de negocio y a lanzar al mercado rápidamente productos innovadores, necesitan un sistema de monetización moderno y flexible, capaz de satisfacer las necesidades de la dinámica mercantil. Además, los problemas de optimización de la eficiencia y reducción de los gastos de explotación pasan a primer plano. Para hacer frente a estos retos, lanzamos una solución muy necesaria para reducir la complejidad, armonizar todos los flujos de ingresos y garantizar una experiencia de usuario convergente en todas las verticales del negocio. Nexign Revenue Management ofrece a los proveedores de servicios de telecomunicaciones una flexibilidad sin límites para desarrollar ofertas de vanguardia, reducir el tiempo de comercialización de nuevos productos y monetizar los servicios actuales y futuros en un entorno cada vez más complejo", comenta Natalia Komleva, directora ejecutiva de Nexign.

Nexign Revenue Management representa una solución nativa de la nube, flexible y escalable basada en una arquitectura de microservicios. Abarca todo el proceso de gestión de ingresos, desde la gestión de cargos y políticas hasta la facturación y el cobro, y está preparada para trabajar con cualquier servicio de telecomunicaciones, suscripciones digitales o productos y paquetes de terceros.

La solución incluye el cobro convergente, una amplia gestión de políticas, exposición de la red y funcionalidades de análisis de redes que operan con la monetización avanzada de las redes 4G y 5G. Nexign Revenue Management es compatible de forma nativa con la convergencia de las líneas de negocio B2B y B2C, los modelos de prepago y pospago, la línea fija, la banda ancha y las redes móviles, y se integra fácilmente con cualquier capa digital y el resto de sistemas del panorama BSS del operador. Funciona con hasta 100 millones de abonados y puede procesar 100 mil transacciones por segundo. La solución se ha diseñado conforme a los estándares industriales 3GPP, ETSI y TM Forum, y puede integrarse en el entorno BSS a través de las API abiertas certificadas de TM Forum.

Acerca de Nexign:

Nexign, con más de 30 años en el mercado, apoya la transformación digital de empresas de todo el mundo. Para ello, la firma ofrece sistemas BSS convergentes para operadores de telecomunicaciones y soluciones vanguardistas diseñadas para avanzar en la gestión de la experiencia de los empleados y habilitar ecosistemas digitales. Trabajamos para fortalecer las asociaciones con nuestros clientes ofreciéndoles productos novedosos basados en tecnologías de vanguardia y una amplia experiencia en el campo de las TI y las telecomunicaciones. Para más información, visite: www.nexign.com.

