Comunicado de prensa de Business Wire: Nexign

Nexign, proveedor líder de soluciones para la digitalización y sistemas de soporte empresarial (BSS), anuncia que su artículo ha sido incluido en el informe de referencia de TM Forum "Telco Revenue Growth: Taking It to the Next Level" (Crecimiento de los ingresos en el sector de telecomunicaciones: cómo pasar al siguiente nivel). El citado informe investiga los principales sectores y servicios que afectan a los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) y las áreas de crecimiento y retroceso. Se basa en la investigación realizada entre 33 de los mayores operadores del mundo y sirve como fuente de información valiosa sobre los factores que influyen en el éxito de la transformación de una empresa de telecomunicaciones (telco) en una de tecnología (techco).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220930005240/es/

Nexign's Article Included in TM Forum's Benchmark Report (Photo: Business Wire)

El artículo de Nexign "Harnessing Traditional and New Revenue Streams on Track to Maturity: Harmonization of the BSS Core" (Aprovechamiento de los flujos de ingresos tradicionales y nuevos en el camino hacia la madurez: armonización del BSS central) analiza los principales obstáculos a los que se enfrentan los CSP modernos en su transición de las comunicaciones tradicionales a la exploración de los mercados verticales. Los autores afirman que los operadores que despliegan servicios de nueva generación tienen que gestionar numerosos sistemas aislados, pero este proceso es complicado y afecta de manera negativa a la experiencia de facturación. Según el artículo, los CSP pueden explotar con éxito nuevas fuentes de ingresos si implantan un BSS integral y sinérgico y garantizan una experiencia de usuario convergente. Deben aumentar la flexibilidad en la capa central del BSS con la internalización de la Arquitectura Digital Abierta y la 5G y ofreciendo una convergencia independiente de la red.

El artículo también aborda la nueva solución nativa en la nube y basada en microservicios de Nexign, diseñada para ayudar a los operadores a superar estos problemas y armonizar todas las fuentes de ingresos en una única plataforma convergente. Nexign Revenue Management permite a los CSP obtener una flexibilidad ilimitada para capitalizar los modelos de monetización emergentes y los servicios al margen de la conectividad, al tiempo que equilibra la eficiencia operativa en un entorno cada vez más complejo. También abarca todo el proceso de gestión de ingresos y está preparado para trabajar con cualquier servicio de telecomunicaciones, suscripciones digitales o productos y paquetes de terceros.

El informe de referencia de TM Forum se publicó durante "Digital Transformation World 2022", una conferencia internacional anual dedicada a las últimas tendencias y logros del sector de las telecomunicaciones.

La versión completa del artículo de Nexign "Harnessing Traditional and New Revenue Streams on Track to Maturity: Harmonization of the BSS Core" está disponible en el enlace.

Acerca de Nexign:

Nexign, con más de 30 años en el mercado, apoya la transformación digital de empresas de todo el mundo. Para ello, la firma ofrece sistemas BSS convergentes para operadores de telecomunicaciones y soluciones vanguardistas diseñadas para avanzar en la gestión de la experiencia de los empleados y habilitar ecosistemas digitales. Trabajamos para fortalecer las asociaciones con nuestros clientes ofreciéndoles productos novedosos basados en tecnologías de vanguardia y una amplia experiencia en el campo de las TI y las telecomunicaciones. Para más información, visite: www.nexign.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220930005240/es/

Contacto

Contacto editorial: PR_Group@nexign.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.