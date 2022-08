Comunicado de prensa de Business Wire: Nexeon

Tras el anuncio de su asociación estratégica y la inversión de SKC el 26 de enero de 2022, Nexeon, un desarrollador y fabricante líder de materiales para baterías, ha llegado al segundo cierre de su recaudación de fondos, lo que supone una inversión total de 170 millones de dólares. Además, como consecuencia de la ronda de inversión, se están realizando otras inversiones comerciales de 50 millones de dólares en las tecnologías de Nexeon.

Con el capital obtenido, Nexeon dispondrá de más recursos para acelerar la expansión de sus capacidades de fabricación con el fin de producir a gran escala decenas de miles de toneladas métricas anuales de sus materiales anódicos a base de silicio para su uso en baterías recargables de iones de litio.

Nexeon ya abastece a una serie de fabricantes de baterías y fabricantes de equipos originales de primer nivel. También colabora activamente con empresas regionales emergentes conforme el mercado de los vehículos eléctricos genera nuevas cadenas de suministro para sus productos.

Ingevity Corporation (NYSE: NGVT), que ofrece productos y tecnologías que purifican, protegen y mejoran el mundo que nos rodea, es el último inversor estratégico de referencia en unirse a un sólido grupo de accionistas con amplia experiencia en el mercado de la fabricación y la automoción.

Erik Ripple, vicepresidente sénior de Ingevity, ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración de Nexeon.

GLY Mobility Fund y los inversores coreanos de capitales privados Daishin Private Equity y Shinhan Investments también participaron en el segundo cierre de la ronda, en la que se recaudaron otros 90 millones de dólares.

El primer cierre de la ronda de inversión, que recaudó 80 millones de dólares, lo encabezó SKC, una de las principales empresas coreanas de materiales avanzados, junto con la empresa de capitales privados SJL.

Scott Brown, director general de Nexeon, comentó:

"Este importante grupo de inversores y socios estratégicos multinacionales constituye un fuerte respaldo a nuestra tecnología, a nuestras capacidades y a nuestra visión: producir materiales para baterías líderes en su clase y contribuir a lograr un mundo más sostenible y eficiente".

"Esta ronda de financiación ampliamente suscrita y otras inversiones nos proporcionan todos los recursos que necesitamos para ejecutar la estrategia de fabricación de nuestra tecnología de baterías que revoluciona el futuro. Ya estamos creciendo, y este mismo año hemos duplicado nuestro tamaño".

"La tecnología de iones de litio es la que predomina en las aplicaciones de dispositivos portátiles, sobre todo en el mercado de los vehículos eléctricos. Vemos muchas oportunidades de mercado para nuestros productos, dada la continua mejora de la tecnología de las baterías, las presiones medioambientales y las nuevas y crecientes perspectivas de mercado para hacer frente a una demanda cada vez mayor en todos los ámbitos de la vida".

John Fortson, director ejecutivo de Ingevity Corporation, comentó:

"Estamos muy entusiasmados con la asociación con Nexeon para avanzar en las tecnologías que aumentarán la eficiencia y la durabilidad de las baterías de iones de litio utilizadas en los vehículos eléctricos y otros productos electrónicos de consumo, lo que en última instancia contribuirá de manera decisiva a proteger nuestro medioambiente".

"Esta asociación permite ampliar las aplicaciones del carbón activado de Ingevity y crea una importante oportunidad de crecimiento en el mercado".

Nota para los editores

Nexeon (nexeon.co.uk) lidera a nivel internacional el desarrollo y la fabricación de materiales anódicos revolucionarios a base de silicio para baterías recargables de iones de litio. Se trata de materiales fundamentales para conseguir un entorno neutro en carbono y sostenible.

Los materiales de las baterías de Nexeon permiten una carga rápida con una densidad de energía extremadamente alta, lo que hace que la batería sea más ligera, más pequeña y más rentable. Las baterías con una mayor densidad energética mejoran notablemente el rendimiento de una gama cada vez más amplia de mercados comerciales y de consumo, incluidos los vehículos eléctricos.

Nexeon tiene su sede en Oxfordshire y desarrolla su actividad en Japón. Cuenta con un equipo técnico multidisciplinar muy consolidado y con amplia experiencia.

Ingevity (www.ingevity.com.) proporciona productos y tecnologías que purifican, protegen y mejoran el mundo que nos rodea. Gracias a un equipo de personas experimentadas y con talento, desarrollamos, fabricamos y sacamos al mercado soluciones que ayudan a los clientes a resolver problemas complejos y a mejorar la sostenibilidad del mundo.

Operamos en dos segmentos: Performance Chemicals, que incluye productos químicos especializados y polímeros de diseño; y Performance Materials, que incluye carbón activado de alto rendimiento. Estos productos se utilizan en una variedad de aplicaciones exigentes, como la pavimentación asfáltica, la exploración y producción de petróleo, los productos agroquímicos, los adhesivos, los lubricantes, las tintas del sector editorial, los revestimientos, los elastómeros, los bioplásticos y los componentes de automoción que reducen las emisiones de vapor de la gasolina.

Con sede en North Charleston (Carolina del Sur), Ingevity desarrolla su actividad en 25 centros de todo el mundo y cuenta con unos 1850 empleados. La empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: NGVT).

