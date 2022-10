Comunicado de prensa de Business Wire: Nexeo Plastics

Nexeo Plastics, distribuidor líder de resinas termoplásticas a nivel mundial, anunció que comenzará a comercializar y distribuir en México los polímeros ACRYLITE®, ACRYMID® y CYREX® y XT® no médicos de Roehm.

Roehm es líder en la industria de los materiales especiales para los mercados automotriz, médico y electrónico, con soluciones efectivas para aplicaciones que exigen una excelente claridad y dureza, sumadas a una amplia resistencia química.

Nexeo Plastics ya distribuye la línea completa de productos de PMMA de Roehm en Estados Unidos y Canadá, además de sus resinas de grado médico en México. Con este acuerdo, los clientes de Nexeo Plastics en América podrán adquirir toda la línea de productos de PMMA de Roehm.

"Nuestro objetivo es ofrecer la más amplia gama de materiales a nuestra lista diversa de clientes en todo el mundo", explicó Arturo Hoyo, vicepresidente de Gestión de Línea de Productos de Nexeo Plastics. "Estamos entusiasmados con esta colaboración ampliada con Roehm, ya que aumenta el número de materiales y soluciones de calidad disponibles para nuestros clientes en México y en toda América Latina".

Acerca de Nexeo Plastics

Nexeo Plastics es un distribuidor líder de resinas termoplásticas a nivel mundial. La compañía representa productos de calidad de proveedores de clase mundial y atiende a una clientela diversa en toda América del Norte, América Latina, Europa, Oriente Medio, África y Asia. Desde la asistencia para seleccionar materiales hasta la identificación de soluciones para la cadena de suministro y el inventario, vamos más allá de la logística tradicional para ofrecer servicios de valor agregado en muchos sectores, como el de la automoción, la atención médica, el embalaje, el cableado y la impresión 3D, entre otros. Para ver más información, visite www.nexeoplastics.com y síganos en LinkedIn en www.linkedin.com/company/nexeoplastics/mycompany.

Acerca de Röhm

Con 3500 empleados y 13 centros de producción en todo el mundo, Röhm es uno de los principales fabricantes del sector del metacrilato. Es una empresa mediana que cuenta con sucursales en Alemania, China, Estados Unidos, México y Sudáfrica y tiene más de 80 años de experiencia en la química de los metacrilatos, además de disponer de una sólida plataforma tecnológica. Nuestras marcas más conocidas son PLEXIGLAS®, ACRYLITE®, MERACRYL®, DEGALAN®, DEGAROUTE® y CYROLITE®.

Los productos de polimetilmetacrilato (PMMA) de Röhm se venden en el continente europeo, asiático, africano y australiano con las marcas registradas PLEXIGLAS® y PLEXIMID® y en el Continente Americano, con las marcas registradas ACRYLITE® y ACRYMID®.

Contacto

Romelia Hinojosa rhinojosa@nexeoplastics.com 936-242-0542

