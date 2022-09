Comunicado de prensa de Business Wire: Nexa3D

Nexa3D, el fabricante líder de impresoras 3D de polímero ultrarrápidas para uso profesional e industrial, anuncia hoy que tiene previsto exponer en la IMTS, que tendrá lugar del 12 al 17 de septiembre en Chicago, Illinois. En su primera participación en la IMTS, Nexa3D llevará a Chicago su cartera completa de productos de fabricación aditiva, que está creciendo rápidamente.

Entre los casos de uso real que se destacarán en el stand estará el trabajo con Applied Rapid Technologies (ART), en el que Nexa3D demostrará los beneficios de poseer la flota de impresión 3D de uso industrial para una operación de fabricación bajo demanda que sustituye a la tradicional fundición de uretano. La impresión 3D de resina ultrarrápida y de alto rendimiento permite a empresas como ART atender las necesidades de sus clientes de forma más rentable y en una fracción del tiempo que suele asociarse a los métodos de fabricación tradicionales. "Ser un proveedor de servicios dotado con las máquinas de Nexa3D (con 8 de ellas en línea ahora) nos da más flexibilidad a la hora de aceptar proyectos y entregarlos rápidamente. Durante años hemos llamado a esto prototipado rápido, pero realmente se ha transformado en lo que es hoy la fabricación aditiva", afirmó Bruce LeMaster, vicepresidente de fabricación de Obsidian Solutions Group.

"La cartera de productos de Nexa3D que ofrece soluciones industriales ultrarrápidas y en rápida expansión para todo el ciclo de vida del producto democratiza el acceso a las herramientas, los materiales y los flujos de trabajo de la fabricación aditiva para uso industrial en beneficio de los pequeños y grandes usuarios. Sin poder vislumbrar el fin de una persistente escasez de la cadena de suministro, las pequeñas y grandes empresas de productos están más preparadas que nunca para explorar las soluciones de fabricación digital y nosotros estamos aquí para ayudarlas", afirmó Avi Reichental, director general y cofundador de Nexa3D.

Los flujos de trabajo validados de principio a fin de Nexa3D, que abarcan su plataforma de software NexaX, los materiales de polímeros funcionales expandibles y el posprocesamiento automatizado, ofrecen un mayor rendimiento y mayores ventajas de coste total de propiedad a las empresas que buscan deslocalizar o localizar partes de sus operaciones de la cadena de suministro. La empresa tiene previsto exponer sus últimas impresoras de taller para uso industrial, incluido sus emblemáticas impresoras 3D ultrarrápidas NXE 400 y NXE 200 junto con las herramientas de posprocesamiento xCure, y xClean. Asimismo, la empresa prevé introducir varias resinas funcionales nuevas en la exposición.

Como parte de su cartera de soluciones de fabricación en rápida expansión, Nexa3D también tiene previsto demostrar toda la potencia de su impresora 3D ultrarrápida XiP en una configuración de unidad de producción: mostrará el rendimiento líder en la industria, la rentabilidad y la selección de materiales funcionales, todo ello impulsado por su plataforma de código abierto que permite la fabricación hiperlocal y flexible.

La empresa prevé lanzar comercialmente en la IMTS la solución de sinteración industrial de alta productividad QLS 820 anunciada con anterioridad, junto con un sistema de procesamiento de polvo. Diseñada para temperaturas de funcionamiento más elevadas y ventanas de procesamiento de polvo más amplias, la QLS 820 ofrece el mayor rendimiento de partes de su clase, y proporciona un rendimiento de producción y una flexibilidad sin precedentes. El sistema es una atractiva alternativa al moldeo por inyección tradicional, diseñado con capacidades automatizadas de fabricación Industry 4.0, listas para la integración.

Nexa3D tiene previsto subir al escenario el miércoles 14 de septiembre a las 13:00 horas junto con su cliente, PepsiCo, para hablar sobre las últimas innovaciones de fabricación en el diseño y desarrollo de envases que han sido posibles gracias a sus impresoras 3D ultrarrápidas NXE 400. Para más información y conocer los detalles de inscripción disponibles, visite este enlace.

En el marco de la IMTS y en la sala de exhibiciones, la empresa tiene previsto realizar varios e importantes anuncios de comercialización de productos a lo largo de toda la semana.

Para obtener más información sobre las soluciones de fabricación aditiva que Nexa3D tiene previsto exponer en la IMTS, consulte el siguiente kit de medios.

Acerca de Nexa3D

A Nexa3D le apasiona digitalizar las cadenas de suministro de forma sostenible. La empresa fabrica impresoras 3D de polímero ultrarrápidas que ofrecen una productividad 20 veces mayor a profesionales y empresas de todos los tamaños. Las asociaciones con proveedores de materiales de categoría mundial y su plataforma de materiales abierta liberan todo el potencial de los polímeros fabricados de manera aditiva para la producción masiva. Las herramientas de software automatizadas optimizan todo el ciclo de producción mediante algoritmos de interacción de procesos que aseguran el rendimiento de las partes y la coherencia de la producción, al tiempo que reducen los residuos y la energía y minimizan la huella de carbono.

Para más información sobre Nexa3D y sus productos, visite el sitio web de Nexa3D, o conéctese con las redes sociales LinkedIn, Twitter, Facebook, e Instagram.

